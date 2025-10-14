От суперзвезды до трамплина для проспектов. Как же бездарно Сехудо уничтожил свою карьеру

В мае 2020 года Генри Сехудо был практически на пике: спас наилегчайший дивизион UFC, сместив с трона Деметриуса Джонсона, защитил титул, поднялся в легчайший вес и взял там пояс, который тоже сумел защитить, убрав с пути легенду Доминика Круза. И на этой ноте Triple C объявил, что уходит из ММА. На тот момент Сехудо было 33 года, у него в запасе была ещё пара лет выступлений, и он вполне мог остаться в строю, однако решил, что с него хватит. Само собой, присутствовал и элемент хитрости — Генри ждал, что его начнут уговаривать остаться и поднимут ему гонорары, но прогадал .

Дану Уайта такой расклад не порадовал, однако он не пошёл на поводу у звезды. А уже через три года Сехудо решил, что у него есть незаконченные дела в UFC и вернулся, чтобы сразиться за титул в легчайшем весе с Алджамейном Стерлингом. Ради этого свою очередь титулованному ветерану уступил даже Шон О’Мэлли. И цели у Сехудо были амбициозные: «Стерлинг, твоё время проходит. Приготовь свои стринги, приготовь милое платьице, потому что я просто вынесу тебя. А потом приду за Рональдом Метдональдом. Так и будет! Шон О'Мэлли будет следующим. После будет главная цель. Я займусь Волкановски. Я уважаю то, чего он достиг. Но он помешает мне войти в историю. Я Трипл Си и хочу стать C4».

Битва взглядов Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо Фото: Chris Unger/Getty Images

Планам не было суждено сбыться — Сехудо выглядел достойно, но проиграл Стерлингу раздельным решением судей, и олимпийский уровень борьбы не помог. Генри намекнул, что может уйти снова, однако в итоге решил устроить ещё один титульный забег, начав с Мераба Двалишвили. Здесь всё сложилось гораздо хуже: первый раунд Сехудо забрал и даже оформил в нём флэш-нокдаун, но дальше Двалишвили устроил настоящее издевательство.

Мераб носил олимпийского чемпиона по борьбе на плечах из одного угла в другой, швырял его везде, где хотел, смеялся и показывал язык. Выглядело эффектно и в то же время очень печально для Сехудо. Стало понятно, что этот уровень уже не для него, а ведь он ещё требовал пять раундов с Двалишвили.

Мераб ещё до боя предполагал, что может отправить в отставку бывшего двойного чемпиона: «Сехудо знает, что должен победить меня — иначе ему придётся уйти. Он хочет побить меня, ему нужен пояс. То же самое было, когда я дрался с Жозе Альдо. Он шёл на серии из трёх побед, мог получить титульник. Но я победил его, и Альдо решил не спускаться вниз по лестнице. После боя со мной он ушёл в отставку, и я считаю, что с Генри произойдёт то же самое».

После боя Дана Уайт похвалил Сехудо за первый раунд, однако потом ехидно отметил: «На мой взгляд, в боевых видах спорта нельзя брать три года перерыва. Это ещё никому не приносило пользы» .

А Даниэль Кормье заявил, что его соотечественник сам украл у себя лучшие годы карьеры: «Он, похоже, решил: «Я двойной чемпион, только что побил Доминика Круза, заплатите мне больше». Дана Уайт сохранил хладнокровие, в легчайшем весе немногим платили. Такова правда. Я чувствую, что Генри повёл большую игру, и большая игра обернулась против него. Он лишил себя лучших лет карьеры».

Генри Сехудо Фото: Cooper Neill/Getty Images

После поражения от Двалишвили Сехудо, вопреки ожиданиям, не ушёл и даже намекал на возвращение в наилегчайший вес за боем с Брэндоном Морено, но в итоге получил Сонг Ядонга в рамках главного события вечера неномерного турнира. История повторилась — один раунд был хорошим, дальше Сехудо подсел и начал уступать. Итог — Генри впервые в карьере устроился на серию из трёх поражений и наконец-то задумался о том, что ему действительно пора. Triple C дал понять, что, скорее всего, проведёт прощальный бой и во второй раз завершит профессиональную карьеру.

Прощание, судя по всему, состоится на заключительном номерном турнире года UFC 323, который возглавят Двалишвили и Пётр Ян. Сехудо на этом же ивенте встретится с талантливым Пэйтоном Талботтом, у которого сейчас 4-1 в UFC, и на него явно возлагают надежды. Это классическая ситуация, когда ветерана, не способного дать ничего нового промоушену, пытаются сделать трамплином для проспекта. Сехудо — это большое имя и 10-й номер дивизиона, так что вполне очевидно, для чего его сводят с Талботтом . Суровая реальность такова, что предназначение Генри теперь только в этом — настолько он скатился. И ведь далеко не факт, что Сехудо не пропустит от Пэйтона и уйдёт с высоко поднятой головой. Весьма вероятно четвёртое поражение кряду.

Сехудо во многом виноват сам — абсолютно бездарное решение уйти практически на пике, чтобы попытаться надавить на UFC, уничтожило его карьеру. И многие по сей день называют тот уход Генри худшим решением в истории промоушена. В первый раз Triple C уходил двойным чемпионом и суперзвездой, а во второй раз может уйти на длинной серии поражений и с горьким осознанием того, что как боец он уже закончился.