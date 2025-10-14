Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC

25 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321. Традиционно в карде будет много российских бойцов: так, очередной поединок в лиге проведёт второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, который разделит октагон с восьмым номером Марио Баутистой.

Имя: Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов Дата рождения: 3 января 1996 года

3 января 1996 года Место рождения: Кизилюрт, Россия

Кизилюрт, Россия Рост: 173 см

173 см Размах рук: 175 см

175 см Рекорд: 18-1

18-1 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: 2

2 Команда: Eagles MMA

Eagles MMA Прозвище: Молодой Орёл.

Для Нурмагомедова это будет первый поединок после поражения в титульном бою с Мерабом Двалишвили в январе этого года. Умар дал чемпиону самый сложный бой за последнее время, но проиграл судейским решением. Это поражение стало первым в карьере Умара, осложнилось оно тем, что российский боец получил серьёзную травму руки, из-за которой не смог выйти в клетку раньше.

За время отсутствия Умара особо расклад сил в дивизионе не поменялся. На вершине по-прежнему Мераб Двалишвили, который успел подраться дважды, пока Нурмагомедов восстанавливался: чемпион финишировал Шона О'Мэлли и недавно разобрался с Кори Сэндхагеном. А вчера стало известно, что Двалишвили идёт на рекорд UFC: 6 декабря он проведёт четвёртую защиту пояса против Петра Яна. То, что соперником Мераба станет Пётр, вопросов не вызывает, это было очевидно, а вот частота выступлений чемпиона поражает.

Первое поражение

Нурмагомедов сохранил за собой вторую строчку в рейтинге, поделив её в обновлённом списке с Яном. Выше только О'Мэлли, который уже дважды проиграл чемпиону, так что Умар сохраняет статус одного из главных претендентов на пояс, и победа над Баутистой откроет ему двери к чемпионскому поединку. Застопорить Нурмагомедова сможет только либо поражение от Марио, либо победа Петра в реванше c грузином, потому что в таком случае с большой долей вероятности будет трилогия Яна и Двалишвили.

Конечно, первое поражение в карьере не проходит бесследно и сказывается на ментальном состоянии бойца. До боя с Мерабом Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере: более того, брат Хабиба до встречи с Двалишвили не отдал соперникам ни одного раунда — 42-0. В случае с неудачей в чемпионском бою необходимо делать скидку на сломанную в первом раунде руку, ну и не нужно забывать, что даже в таких условиях брат Хабиба дал Мерабу конкурентный бой. И у Нурмагомедова есть все шансы, чтобы стать чемпионом.

Умар только идёт к своему пику

Умару 29 лет, он самый молодой из всех претендентов на пояс в легчайшем весе. Шону О'Мэлли 30 лет, Петру Яну и Марио Баутисте 32 года, Мерабу Двалишвили и вовсе 34 года. Но дело, конечно, не только в возрасте. Умар — достаточно универсальный боец. У него нет такой тяги к борьбе, как, например, у Хабиба и Ислама Махачева, однако база вольной борьбы и самбо у него вполне приличная — вряд ли у кого-то из тех, кто работал с Абдулманапом Нурмагомедовым, есть проблемы с борьбой. В бою с Умаром Двалишвили совершил только семь успешных попыток тейкдауна из 30, при этом шесть из них пришлись на чемпионские раунды, где чемпион брал своей функциональной подготовкой. По контролю в партере Мераб с Умаром выдали примерный паритет — 50 секунд против 43 в пользу чемпиона. У россиянина, к слову, тоже были два успешных тейкдауна. Нурмагомедов — пожалуй, единственный боец в дивизионе, который может противостоять чемпиону в плане борьбы.

«Многие бойцы совершают ошибку – они не пытаются переводить Мераба. Умар это сделал. Вот почему я хочу увидеть его второй бой с Умаром, ведь кто-то должен перевести Мераба в партер и удерживать его там. Кто знает, насколько хорош его партер? Я этого не знаю», — отметил экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу в подкасте JAXXON.

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вдобавок к борьбе Нурмагомедов хорош и в стойке. База тайского бокса, которым он занимался в юном возрасте, нашла отражение в стиле Умара — он часто использует кики по этажам, несмотря на не самые внушительные габариты (173 см – рост, 175 см – размах рук) не стесняется пробивать хай-кики. Это позволяет Умару контролировать дистанцию и навязывать сопернику свой стиль. Плюс у Нурмагомедова вполне приличные бокс и работа на руках. Даже на фоне одного из лучших ударников дивизиона Кори Сэндхагена Нурмагомедов в стойке смотрелся очень убедительно и перебил американца.

Проблемы тоже есть

Единственная проблема, которая обнажилась в бою с Мерабом, — это кардио. Во многом благодаря функциональной готовности Двалишвили забрал поединок — в чемпионских раундах сумасшедший темп Мераба дал о себе знать, и Умар просто не смог с ним совладать. В команде Нурмагомедова, естественно, это осознают и, думается, уже вовсю работают над этим аспектом. Ну и стоит понимать, что кардио Двалишвили – пожалуй, лучшее не только в дивизионе, но и в целом в лиге.

В остальном Умар вполне способен стать чемпионом – даже потенциальный реванш с Двалишвили не выглядит безвыходной ситуацией. Вопрос в том, состоится ли он. Мераб будет защищать титул в четвёртый раз, и если он победит Петра Яна в реванше, то вполне может задуматься о том, чтобы уйти на повышение – Двалишвили, зачистив дивизион, такой шанс точно заслужил. Тогда пояс останется вакантным, и Умар точно будет главным претендентом на него. Если же Мераб проиграет в реванше Яну, то, вероятно, титульника Нурмагомедову придётся подождать. Но, ещё раз, Умару всего 29 лет, и его чемпионство – лишь вопрос времени. Всё, что нужно для этого, у россиянина есть.