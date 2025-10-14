Бекоев — новая звезда UFC из России. Влететь в рейтинги за год реально

В ночь с 18 на 19 октября на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, Канада, состоится турнир UFC Fight Night 262. Возможно, он бы не был таким примечательным, если бы не появление в карде яркого россиянина. Свой очередной поединок (к слову, третий за год) проведёт Азамат Бекоев. Его соперником станет дебютант лиги – Юсри Белгаруи.

Есть ощущение, что россиянин принял бой с тунисцем не просто так. Азамат лишний раз продемонстрировал, что готов выступать в любых условиях, не собирается спорить с руководством лиги. В такой ситуации очень вероятно, что боссы ответят Бекоеву взаимностью. И существенно повысят уровень оппозиции. В топ-15 дивизиона давно наметились кандидаты на вылет из рейтингов. Таким шансом вполне может воспользоваться зрелищный россиянин.

Азамат идеально прочувствовал, что именно нужно для быстрого продвижения в UFC. Шаг первый – частые выходы в клетку. В 2025 году наметился тренд на то, что некоторые бойцы выступают с паузой в несколько месяцев. А Мераб Двалишвили и вовсе заходит на четвёртую защиту чемпионского титула за год. Накануне было анонсировано его противостояние с Петром Яном. Реванш обещает получиться огненным. И, более того, состоится он всего лишь через два (!) месяца после предыдущего титульного поединка с участием грузинского чемпиона. И можно перечислять тех парней, которые принимают любые вызовы от UFC в любое время. Бекоева ждёт третий поединок за год. Если учесть, что парень только в январе дебютировал в лиге, результат – шикарный.

Бекоев умеет и в трэш-ток. За это его хвалил Абусупьян Магомедов. По некоторым репликам хорошо видно, насколько остроумным выглядит Азамат. Например, он шикарно поддевал Торреса Финни, с которым в итоге так и не сошёлся в клетке: «Я же, кстати, сам выбрал себе соперника. Мне позвонил Хантер Кэмпбелл и спросил, с кем я хочу драться. Я ответил: с Торресом Финни. Я думал, у нас с ним получится хороший трэш-ток, но парень оказался низкоинтеллектуальным. Я пытаюсь продвинуть бой, отмечаю его, пишу ему, чего только не делаю. А он молчит! Надеюсь, он не слетит с боя. Как он вообще набрал 50 тысяч подписчиков? Он просто молчит. А у меня много заготовок, я бы сейчас на него так налетел, что бой можно будет ставить в соглавное событие».

Азамат Бекоев Фото: Josh Hedges/Getty Images

Главное, Азамат шикарно показывает себя в клетке. Он продолжает уничтожать всех оппонентов в UFC. В дебютном поединке за 184 секунды уничтожил Закари Риза. Затем за 164 секунды расправился с Райаном Лодером. Пока выступления Бекоева – просто эталонные. Он не замечает оппонентов, пользуется своими шансами просто шикарно. Примечательно, что оба раза соперников получилось нокаутировать. Поэтому и теперь россиянин попытается закончить с тунисцем досрочно. Он прекрасно понимает, что серия из трёх побед существенно повысит шансы россиянина на то, чтобы уже в следующем поединке получить в оппоненты реального топа.

Сейчас Азамат представляет собой идеальный сплав для бойца, которого в UFC будут готовы максимально ценить. Он принимает любые вызовы, действительно классно дерётся и уверенно чувствует себя за микрофоном. Да, трэш-ток можно сделать ещё более искусным, однако у Бекоева виден потенциал. Поэтому остаётся лишь отточить имеющиеся навыки. Фактически парня, который пока находится вне рейтинга, можно называть загорающейся звездой уже сегодня. Но теперь важно закрепить этот статус уверенным выступлением в предстоящем поединке. Есть уверенность, что Азамат максимально на это заряжен.