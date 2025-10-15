Идеальный тяжеловес. Объясняем, почему Аспиналл станет новой легендой UFC

25 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321, в рамках которого пройдёт множество интересных поединков. Особое внимание будет приковано к титульному бою в тяжёлом весе, где новоиспечённый полноценный чемпион Том Аспиналл будет проводить первую защиту пояса против Сириля Гана.

Имя: Том Аспиналл

Том Аспиналл Дата рождения: 11 апреля 1993 года

11 апреля 1993 года Место рождения: Салфорд, Великобритания

Салфорд, Великобритания Рост: 196 см

196 см Размах рук: 198 см

198 см Рекорд: 15-3

15-3 Весовая категория: тяжёлая

тяжёлая Место в дивизионе: чемпион

чемпион Команда: Team Kaobon

Запугал Джона Джонса

Ситуация Тома Аспиналла – довольно уникальная для UFC. Британец сумел выиграть временный пояс чемпиона в ноябре 2023 года, нокаутировав Сергея Павловича. Да, временные титулы – вынужденная мера, когда чемпион по тем или иным причинам не может провести защиту. Но Джон Джонс, правивший тогда в тяжёлом весе UFC, настолько не хотел встречаться с Аспиналлом, что Том успел даже защитить временный пояс, пока Джон ждал с пенсии Стипе Миочича. В итоге Джон выиграл у Миочича, что было ожидаемо, а с британцем так и не встретился, что, в общем-то, тоже было ожидаемо – Костлявый объявил о пенсии, а Аспиналл стал полноценным чемпионом без боя.

«Мне, конечно, жаль Тома — он потерял много времени и денег. Но мы это ему компенсируем. Том Аспиналл — отличный парень. Он вёл себя невероятно на протяжении всего этого процесса, через который мы прошли. Он был готов на всё: драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Сейчас он просто говорит: «Назовите имя — и я выйду». Аспиналл — молодец. Он станет отличным чемпионом в тяжёлом весе, и я рад работать с ним», — приводит слова президента UFC Даны Уайта журналист Нолан Кинг на личной странице в социальной сети X.

Машина для финишей

Понять Джона Джонса можно. Если бы Костлявый был на пике, то поединок с британцем имел бы значение, но в данных обстоятельствах бой выглядел миссматчем. Рисковать своей репутацией перед пенсией Джонс не захотел даже за баснословные деньги, которые он требовал у UFC и которые ему в итоге предложили — $ 30 млн. Настолько Аспиналл в глазах Джонса выглядел устрашающим.

Удивительно, но Том в большей степени зачистил дивизион, ещё не будучи чемпионом. На старте карьеры в UFC британец нокаутировал Джейка Коллье и Алана Бодо, после чего получил первый большой вызов в карьере – Андрея Орловского. Ветеран, в отличие от Бодо и Коллье, дотянул до второго раунда, где проиграл удушающим приёмом. Второй раунд не достижение, скажете вы. Однако Андрей стал единственным, кто сумел продержаться с Томом больше пяти минут. Сергей Спивак, Александр Волков, Марчин Тыбура, Сергей Павлович, Кёртис Блэйдс – все они капитулировали в стартовом отрезке: Волков проиграл болевым приёмом, всех остальных Том нокаутировал.

Да, был тот самый первый бой с Блэйдсом, в котором Аспиналл потерпел поражение, но его принято оставлять за скобками – Том получил травму ноги и не смог продолжить бой уже в самом начале. В реванше британец доказал, что это было лишь стечение обстоятельств. Если не брать во внимание первый поединок с Блэйдсом, то у Аспиналла просто фантастическая статистика: восемь боёв, восемь финишей, семь из них в первом раунде, шесть нокаутов – нужно ещё объяснять, почему Джонса не убедили даже $ 30 млн выйти в клетку с Томом?

Без слабых мест

Есть ощущение, что британец на троне тяжёлого дивизиона надолго. Во всяком случае на данный момент Том выглядит идеальным бойцом без слабых мест. В первую очередь нужно отметить скорость Аспиналла – он невероятно быстрый, подвижный и манёвренный для тяжеловеса, особенно на фоне других бойцов в дивизионе. У него очень быстрые руки, за которыми оппоненты просто не поспевают. А ещё в этих руках настоящий динамит – устрашающее сочетание силы и скорости. Вдобавок к этому у британца отличный тайминг, он лучший боец в лиге по положительной разнице в ударах. Добавляем сюда бойцовский интеллект и получаем идеальную смесь, которая не оставляет шансов соперникам. Интересно, что Том не так атлетично сложен, как, например, Фрэнсис Нганну или тот же Сириль Ган, однако ему это совершенно не нужно. Напротив, гора мышц, возможно, лишила бы британца преимущества в скорости.

А что там с борьбой? И в этом компоненте Том тоже хорош. У Кёртиса Блэйдса ведь наверняка не было в планах рубиться в Аспиналлом в стойке, но один из лучших борцов-тяжеловесов не сумел повалить британца. К слову, за всю карьеру в UFC Том пробыл в позиции снизу в партере… одну секунду. Вот и думайте – это просто статистика. У Тома ещё и чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, этим видом единоборств Аспиналл увлекается уже давно и успел продемонстрировать навыки: например, засабмитил Александра Волкова, который за всю свою длительную карьеру проигрывал в партере до этого только дважды, и то в самом начале своего пути.

Александр Волков — Том Аспиналл Фото: Kieran Cleeves/Getty Images

Так что Том выглядит парнем, который будет доминировать в дивизионе, пока возраст не возьмёт своё. Да, Аспиналл ещё не заходил в поздние раунды, в его карьере не было даже ни одного третьего раунда, что уж говорить о чемпионских отрезках. Однако ещё не нашёлся боец, который его туда затащит – доминация Тома в дивизионе слишком серьёзная.