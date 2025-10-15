«Двалишвили непроходим». Почему никто не верит в победу Петра Яна?

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозный турнир – UFC 323. Его главными действующими лицами станут грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили и россиянин Пётр Ян. Парням предстоит громкий реванш, поэтому уже сейчас к нему приковано запредельное внимание. Фанаты предвкушают огненное сражение, а эксперты обмениваются мнениями. И, говоря откровенно, мало кто готов поставить на Беспощадного. Большинство аналитиков безапелляционно принимают сторону Двалишвили, уверены в его заходе на историческую четвёртую за календарный год защиту. А боец UFC Вячеслав Борщёв даже назвал Мераба непроходимым.

Двалишвили действительно превращается в эталонного бойца. Он тотально зачистил весь дивизион, уверенно расправляется с оппозицией. Основной причиной этого становится невероятное кардио, за которое Мераб получил звучное прозвище – Машина. С «бензобаком» действительно всё в полном порядке. Грузинский чемпион стабильно нагружает оппонентов по ходу стартовых пятиминуток, выматывает, а затем тотально доминирует в заключительных отрезках. Такая история – визитная карточка Двалишвили. И против Яна это может сработать на отлично. Пётр часто выходит на свои поединки с повреждениями, не всегда находится в оптимальных кондициях. А когда готов на 100%, всё равно подседает после экватора. В пятираундовом противостоянии проблема может лишь обостриться.

Следующий важный момент – наличие шикарной борьбы у Мераба. Двалишвили действительно великолепно работает в партере. А главное — делает успешные переводы максимально часто. Против них сложно защищаться и из-за физической мощи грузинского бойца, и из-за его нестандартной манеры прохода в ноги. Практически каждый соперник Мераба подавляющее количество времени проводит на канвасе. Поэтому в нужный момент Двалишвили всегда может включить свою борьбу, чтобы спокойно доминировать и тотально контролировать ситуацию.

Мераб Двалишвили Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Многие указывают на то, что победить Мераба можно, только его вырубив. Да, действительно, сложно рассчитывать на то, что нынешний Двалишвили хоть кому-то уступит в борьбе. Но тут достаточно будет вспомнить, что у грузинского чемпиона всего одно досрочное поражение за карьеру. Причём там он попался на приём. А с держаком у Мераба полнейший порядок. Он не раз пропускал очень тяжёлые попадания. С Кори Сэндхагеном Двалишвили продемонстрировал, что способен работать в стойке. И каждая атака от американца, которая долетала до чемпиона, казалась слишком легковесной. Мераб прошёл испытания Шоном О’Мэлли, Яном (пусть и травмированным). И доказал, что способен стоять после любого удара.

Так неужели у россиянина совсем нет шансов? Подобное заявление будет выглядеть очевидным преувеличением. Ян – бывший чемпион организации. Он обладает великолепным боксом, очень неплохо обороняется от тейкдаунов. Поэтому способен достойно выглядеть даже на фоне доминирующего чемпиона. Пётр заряжен на реванш. В первом поединке действительно было заметно, что россиянин не готов в физическом плане. Его проблемы с ногой выглядели совсем пугающими. И то, что Беспощадный вообще отстоял всю дистанцию – настоящее чудо.

Мераб Двалишвили и Пётр Ян Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Есть и ещё один момент, который вызывает большие вопросы. Да, Мераб и правда тотально доминирует и переписывает все рекорды UFC. Он попытается оформить четвёртую за календарный год защиту… И это может стать его главной ошибкой. Даже кардиомашина вряд ли может выдавать идеальный перформанс, выступая в таком сложном графике. Более того, с момента предыдущего боя пройдёт всего два месяца. Один вопрос, когда боец так часто выходит на трёхраундовые противостояния. Но здесь ведь речь идёт о пяти раундах. Уже четвёртых за год. И Ян должен цепляться за эту возможность.