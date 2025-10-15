Боксёрский босс набросился на Дану Уайта. Зависть или борьба за справедливость?

Президент UFC Дана Уайт постепенно осваивается в профессиональном боксе. В сентябре этого года при его непосредственном участии Турки Аль аш-Шейх провёл исторический поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, а в следующем году босс лучшей лиги в мире ММА запускает промоушен Zuffa Boxing, с которым у функционера связаны грандиозные планы, в том числе по изменению системы бокса в целом. Безусловно, нашлись и те, кто остался недоволен приходом Даны в индустрию.

Для начала стоит сказать о том, что входит в революционные планы Даны Уайта. Босс UFC собирается создать отдельный промоушен по принципу UFC. Не будет никаких многочисленных поясов, в том числе и локальных, один титул – один чемпион в каждой весовой категории. Дивизионов, к слову, планируется меньше, чтобы конкуренция внутри них была выше. Всё это, безусловно, напоминает то, как устроена лига UFC. Сходства есть и в потенциальных турнирах.

Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

По словам Даны Уайта, в год будет 12 ивентов плюс от одного до четырёх турниров с «суперкадами» — опять же отсылка к номерным турнирам UFC и мероприятиям серии Fight Night. И Дана уже подписал соглашение с Paramount о трансляции всех ивентов Zuffa Boxing – кстати, именно Paramount недавно выкупила эксклюзивные права на показ всех событий UFC.

Здесь нужно отметить, что Уайт намеревается внести дополнения в «Закон Мохаммеда Али», который не позволяет осуществить все идеи функционера. Так, согласно этому документу, один человек не может быть и менеджером, и промоутером для боксёров, а Уайт планирует держать Zuffa Boxing и всех спортсменов в своих руках, как он держит UFC.

«В «Закон Мохаммеда Али» не будет внесено ни одного изменения, — сказал Уайт в интервью CBS Sports. — Мы хотим внести только добавления. Так что бойцы, которые захотят и дальше работать по правилам, предусмотренным действующим «Законом Мохаммеда Али», будут иметь такую возможность. Или они могут сделать ставку на меня и работать со мной по нашей версии «Закона Мохаммеда Али».

В планах у босса UFC привлечь 150 боксёров, которые будут связаны эксклюзивными контрактами, и вот тут уже он вступает в конкуренцию с теми, кто «рулит» в боксе долгие годы – с ведущими организациями и, главное, с промоутерами, у которых контракты с ведущими боксёрами мира. Хотя сам Дана Уайт говорит, что ни с кем в конфликт интересов не влезает.

«Я мыслю намного масштабнее, чем вы, парни, — обратился Уайт к промоутерам из сферы профессионального бокса. — И я не конкурирую с другими промоутерами. Я конкурирую за внимание зрителей с событиями, которые идут по телевизору одновременно с нами. Я конкурирую с премьерами блокбастеров, американским футболом и с вашей женой или подругой, которую вам надо куда-то сводить. Вот мои конкуренты».

Конечно, Дана лукавит. Да, параллельно продолжат существовать все ведущие боксёрские организации – WBA, WBC, WBO и IBF с их многочисленными поясами и категориями. Соответственно, продолжат существовать и промоутеры, которые будут пытаться удержать своих клиентов в этой парадигме. Но новый промоушен Даны с Турки Аль аш-Шейхом за спиной, а значит, и с серьёзными финансами является потенциальной угрозой миру бокса в его привычном виде. Если постепенно звёзды бокса или молодые таланты будут перетекать в Zuffa Boxing, то ведущие промоутеры лишатся работы, а мировые организации окажутся в глубоком кризисе.

Поэтому совершенно понятно, почему в адрес Даны Уайта летит критика со стороны влиятельных промоутеров. Первым ещё весной высказался легендарный боксёр Оскар де ла Хойя.

«Дана Уайт не разбирается в боксе, к нам в спорт уже приходили интересные и знаменитые люди, которые на протяжении многих лет пытались продвигать свои промоушены, пытаясь придумать что-то новое, но все они действовали неправильно, и изменить классический бокс у них не получилось», — сказал де ла Хойя в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Оскар де ла Хойя Фото: Luke Hales/Getty Images

Поддержал коллегу по цеху и известный промоутер Эдди Хирн. Британец и раньше высказывался против новой лиги и босса UFC, а после очередного проведённого турнира с участием американской звезды и своего клиента Джарона Энниса Хирн в очередной раз «проехался» по Уайту.

«Настоящий бокс — это мы, — заявил Хирн на пресс-конференции после недавнего боя Джарона Энниса. — Мы не собираемся менять ринг, мы не собираемся менять «Закон Мохаммеда Али». Мы работаем с боксёром и его командой в открытую. Я не собираюсь скрывать, какой доход был получен от шоу, они это видят, и Эннис получает кучу денег, которых он заслуживает, поскольку он — звезда. В боксе бо́льшая часть дохода от проводимого шоу достаётся боксёру. В ММА она идёт промоутеру. Удачи им, я жаловаться не буду. Однако мы в боксе так не работаем. И нам не нужны их фейковые чемпионские пояса. Я не хочу менять «Закон Мохаммеда Али», не хочу менять форму ринга и правила».

Джарон Эннис и Эдди Хирн Фото: Matchroom Boxing/Getty Images

Надо сказать, что Хирн тоже лукавит и явно не бедствует, хотя и жалуется, что значительная часть гонораров идёт в карман боксёров. Возможно, и так, но при этом промоутеры выбирают для своих боксёров те поединки, в которых есть выгода, в том числе и с финансовой стороны – чтобы и себя любимых не обидеть, и со спортивной — чтобы клиент вдруг не проиграл и не утратил свою популярность. Поэтому тот же Эннис из года в год бьёт ноунеймов, а до по-настоящему больших боёв так и не добрался. И надо сказать, что до прихода саудовских шейхов в боксе было ужасающе малое количество по-настоящему крупных событий, чемпионы отказывались драться с другими чемпионами, а существовали автономно и параллельно.

Во многом с этим не согласен Дана Уайт, и в его промоушене предполагается столкновение лучших с лучшими. Поэтому Хирн всячески пытается запятнать репутацию Уайта, чтобы сохранить своих звёзд у себя, и это больше похоже на страх конкуренции, нежели на борьбу за какую-то справедливость. Никто не собирается закрывать ведущие боксёрские организации, в которых сейчас выступают все топовые спортсмены. Просто появится аналог, предлагающий совершенно другой курс и другие правила ведения бизнеса, в которые не вписываются промоутеры. Насильно никто никого не затягивает. Однако есть ощущение, что Хирн и его коллеги понимают всю серьёзность ситуации и последствий появления Zuffa Boxing. И, пока не поздно, стараются раскачать лодку, которая ещё не полностью выплыла в мир бокса. Выходит не очень – Дана Уайт непоколебимо двигается вперёд .

«Меня не волнует, что они делают, и, честно говоря, я думаю, что эти ребята недостаточно масштабно мыслят, — сказал Уайт в интервью каналу CBS, посвящённом сделке Zuffa Boxing с вещательной корпорацией Paramount. — У них нет моих масштабов. Боб Арум и другие говорили, что моя модель нелепа, что наши ММА — посмешище и никогда не добьются успеха. Но мы сумели сделать то, что не удавалось никому в индустрии единоборств. А теперь скажите мне: какой спорт сгенерировал триллионы долларов дохода, но от них в итоге ничего не осталось? Этот спорт называется бокс».