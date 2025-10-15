Единственный, кто может забороть Чимаева. «Жертва Малыхина» идёт к титульнику

В ночь с 18 на 19 октября на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, Канада, состоится турнир UFC Fight Night 262. Большое внимание фанатов будет приковано к главному событию. В его рамках столкнутся представитель Нидерландов – Ренье де Риддер и американец Брендан Аллен.

Особенно интересно то, насколько удачно выступит Голландский Рыцарь. Парень со звучным прозвищем продолжает свой путь к мечте. Ренье горит желанием завоевать чемпионский пояс лучшей организации на планете. И ради этого полностью перезагрузился перед переходом в UFC. Сейчас он – один из самых опасных средневесов организации. И продолжает провоцировать чемпиона дивизиона – Хамзата Чимаева.

Сам де Риддер имеет профессиональный рекорд – 21-2. И, что любопытно, оба поражения пришлись на противостояния с россиянином – Анатолием Малыхиным. И каждый раз представитель Нидерландов отправлялся в нокаут (сначала прямой, а затем – технический). Но можно связать это с тем, что поединки проводились на той территории, где максимально удобно Малыхину – в полутяжёлом и тяжёлом весе. И даже там Ренье не выглядел совсем статистом. Однако перед переходом в UFC боец принял решение многое изменить в своей карьере. Сначала провёл поединок на UAE Warriors 51 против Магомедмурада Хасаева, который оставил за собой техническим нокаутом в первом раунде. А затем принял решение вернуться в средний вес. И с его габаритами это решение выглядело максимально правильным.

Для среднего веса Ренье выглядит настоящим монстром. 193 сам роста дополняются шикарным размахом рук – 203 см. А главное, де Риддер активно использует трюк с весом, который подвластен и Алексу Перейре. Нидерландец буквально за день набирает назад около 12-13 кг. И во время поединка это становится мощнейшим преимуществом над соперниками. Ренье вообще не стесняется пускать в ход свою борьбу. Да, пробует свои силы и в стойке, где иногда выглядит максимально неуклюже, но от этого опасность лишь повышается. А в партере прижимает соперников «бетонной плитой», не позволяет выбраться из-под себя.

В UFC у де Риддера полный порядок. Боец выдал четыре победы подряд, причём трижды праздновал победу досрочно. Сначала поймал на ручной «треугольник» Джеральда Миршерта, затем финишировал сзади Кевина Холланда. Очень важной оказалась победа над любимчиком организации – Бо Никалом. Непобеждённый американец просто сложился от колена в корпус, а рефери был вынужден остановить поединок. Ренье продемонстрировал, что его арсенал – более богатый, чем может показаться изначально. А затем представитель Нидерландов прошёл непростое испытание австралийцем Робертом Уиттакером. И оказался сильнее раздельным решением судей. Сложно поверить, но четыре победы над крепкой оппозицией уложились в один календарный год. А если де Риддер победит Аллена, то оформит пять (!) удачных поединков за 365 дней – фантастический показатель.

Сам Ренье с ходу обозначил желание подраться с Хамзатом Чимаевым. И если после попадания бойца в UFC над этим посмеивались, то теперь вполне могут предположить такой вариант. Голландский Рыцарь сминает дивизион, мощно показывая себя и в стойке, и в партере. А ещё де Риддер пообещал показать, что против борьбы Борза есть действенное противоядие: «С точки зрения навыков я буду сложным соперником. Я могу перевести его и положить на лопатки — чего с ним никто раньше не делал. Если он переведёт меня, я буду опасен с нижней позиции. А если окажусь сверху, у меня будут хорошие шансы его задушить».

Ренье де Риддер и Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что на фоне остальных средневесов де Риддер действительно выглядит тем бойцом, который способен доставить Борзу огромные неприятности. А всё потому, что Хамзат не особенно любит работать в стойке. И есть ощущение, что в этом компоненте будет преимущество даже у довольно «топорного» Ренье. А в борьбе Голландский Рыцарь действительно хорош. 13 из 21 победы он добыл именно сдачей, грамотно выходил на приёмы и финишировал оппонентов. Да, совладать с Чимаевым очень непросто. Однако добавить шансов должно то, как де Риддер управляет своим весом. Хамзату всегда с большим трудом даются весогонки. А Ренье, по ощущениям, максимально просто делает всё необходимое, чтобы уложиться в лимит категории, а затем – вернуться в привычную форму.

Но пока все разговоры о титульнике с Чимаевым – лишь разговоры. Всё может измениться уже в предстоящее воскресенье. Победа над Алленом выведет Ренье на серию 5-0 в UFC. И это – всего лишь за год. После такого перфоманса отказать де Риддеру в титульном шансе будет очень сложно. А весь мир увидит, сможет ли Голландский Рыцарь сдержать слово и забороть Борза.