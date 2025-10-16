«Увидел форму Ислама – и присвистнул». Трансформация Махачева поражает

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится, пожалуй, самый ожидаемый турнир года в смешанных единоборствах, во всяком случае для российских фанатов, – UFC 322. В главном событии вечера бывший чемпион лиги в лёгком весе Ислам Махачев проведёт исторический поединок за второй титул – в полусреднем дивизионе против Джека Делла Маддалены.

Официально поединок Делла Маддалены и Махачева был объявлен только в конце августа, но Ислам стал настраиваться на поход за вторым поясом ещё в мае, после того как его друг и спарринг-партнёр Белал Мухаммад лишился титула в полусреднем весе. Это открыло российскому чемпиону дорогу на повышение, и он оставил пояс в лёгком дивизионе.

Было очевидно, что Исламу нужно время для перехода в новый дивизион. Махачев всегда был достаточно крупным легковесом и много гонял, но при этом на фоне парней из следующего дивизиона российский боец смотрелся уже не так выигрышно. Сам Махачев отмечал, что его вес в «межсезонье» составляет 81-82 кг, на взвешивании Ислам успешно показывал 70,3 кг, после чего в день боя набирал обратно 10 кг и имел заметное преимущество.

Лимит в полусреднем весе – 77,1 кг, то есть в промежутках между боями Ислам показывал на весах больше, чем предел этого дивизиона. При этом не стоит забывать, что там есть габаритные парни, которые тоже много гоняют. Джек Делла Маддалена, например, в перерывах между боями набирает до 90 кг, Шавкат Рахмонов и того больше, поэтому Махачеву пришлось поработать над собой.

И уже в мае Ислам поселился в тренажёрном зале. Раньше Махачев во время подготовки был больше сконцентрирован на функциональной работе и на спаррингах, теперь же в социальных сетях российского бойца стали появляться фотографии и видео из тренажёрного зала. Там Ислам уделял внимание приседу, тяге, жиму, работе с гантелями — базовым упражнениям на набор мышечной массы.

Трансформации Махачева долго ждать не пришлось. Уже по соцсетям было понятно, что Ислам стал крупнее. На фотографии с Хабибом Нурмагомедовым с финала Лиги чемпионов 1 июня Ислам заметно уступает в габаритах старшему товарищу, а вот на недавней совместной фотографии выглядит солидно даже на фоне Хабиба, который уже давно не держит вес.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Изменения можно увидеть и на видео, которое Ислам выложил в социальные сети. Там Махачев проводит схватку на пляже и выглядит очень крупно: нет тех рельефных мышц, которые были при сушке в лёгком весе, зато есть масса. Тренер Хавьер Мендес был шокирован трансформацией одного из своих подопечных.

«Я нахожусь в тренировочном лагере с Исламом три недели. Думал, мы будем прилично меньше Делла Маддалены, но когда увидел Ислама, то присвистнул. Он отлично набрал вес. Я думаю, сейчас Ислам весит примерно 86,5 кг. И это такие твёрдые 86,5 кг. Так что у нас нет проблем с подъёмом в весе. Давайте честно: Ислам был крупным легковесом. Сейчас он полусредневес обычного размера», — заявил Мендес в интервью Red Corner MMA.

Ислам подходит к поединку в новом дивизионе с самым большим весом в карьере. Конечно, есть вопросы, которые остаются открытыми: как Ислам будет справляться с новой формой в бою, повлияет ли она на его скорость и другие показатели, сможет ли Махачев так же быстро набирать после взвешивания, как это было в лёгком дивизионе, и как он будет выглядеть на фоне природных полусредневесов. Ответы на них мы получим уже скоро, но в том, что Махачев проделал большую работу над собой, нет сомнений.