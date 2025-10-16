Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена, ММА 16 ноября 2025 – прямая онлайн-трансляция, UFC 322, где смотреть, вся информация

UFC 322. Самое важное испытание в карьере Махачева. Ислам идёт за величием! LIVE
Сергей Сорокин
Бой Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Комментарии
Бой с Джеком Делла Маддаленой – жёсткая проверка для россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.

А открыть турнир должен Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, но уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути окажется американец Эрик Макконико.

Разбираемся, как набирает массу российский чемпион:
«Увидел форму Ислама – и присвистнул». Трансформация Махачева поражает
«Увидел форму Ислама – и присвистнул». Трансформация Махачева поражает
Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Live Сергей Сорокин

😁 Комик Тамби Масаев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Звёздный российский комик Тамби Масаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Когда мы говорим, что Маддалена андердог, мы как будто нивелируем все заслуги. Но Маддалена — это один из самых опасных соперников Ислама. Проверка будет для Ислама. Почему самый опасный? Потому что Ислам поднимается всё выше и выше. Маддалена гораздо сильнее, чем Оливейра. 80 на 20 в пользу Ислама», — сказал Масаев в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

13:33 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

13:32 Сергей Сорокин

😳 «Пробью дыру в их головах». Гарри — о Делла Маддалене и Махачеве

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Собираюсь прикончить Белала Мухаммада. Это моя главная цель в этом бою. Хочу выйти и оставить неоспоримым факт, что я — величайший полусредневес на планете.

Кто бы ни выиграл этот пояс, Джек Делла Маддалена или Ислам Махачев, мне всё равно. В конце концов, я собираюсь сразиться с ними обоими… Пробью дыру в их головах, потому что никто на этой планете не помешает мне взять этот пояс.

Сказал всем фанатам UFC в микрофон: «Я — будущее, я неизбежен и близок к тому, чтобы доказать это», — сказал Гарри в шоу журналиста Ариэля Хельвани на его YouTube-канале.

13:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена

Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.

13:31 Сергей Сорокин

🔝 Хукер — о Махачеве: даже величайший легковес Хабиб не пытался достигнуть такого

Австралийский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Уважение Исламу за то, что сделал шаг вперёд и поднялся в полусредний вес. Он, очевидно, заслужил моё уважение за то, что сделал это и решил подраться с Делла Маддаленой. Это то, чего даже величайший легковес в истории, Хабиб, не пытался достигнуть», — сказал Хукер в эфире Sky Sports New Zeeland.

13:30 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

  • Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
  • Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
  • Шон Брэди – Майкл Моралес;
  • Бо Никал – Родолфо Виейра;
  • Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
  • Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
  • Роман Копылов – Грегори Родригес;
  • Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
  • Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
  • Анджела Хилл – Фатима Клайн;
  • Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android