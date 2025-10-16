UFC 322. Самое важное испытание в карьере Махачева. Ислам идёт за величием! LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.

А открыть турнир должен Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, но уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути окажется американец Эрик Макконико.