UFC 322. Самое важное испытание в карьере Махачева. Ислам идёт за величием! LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.
В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.
В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.
Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.
А открыть турнир должен Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, но уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути окажется американец Эрик Макконико.
😁 Комик Тамби Масаев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой
Звёздный российский комик Тамби Масаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.
«Когда мы говорим, что Маддалена андердог, мы как будто нивелируем все заслуги. Но Маддалена — это один из самых опасных соперников Ислама. Проверка будет для Ислама. Почему самый опасный? Потому что Ислам поднимается всё выше и выше. Маддалена гораздо сильнее, чем Оливейра. 80 на 20 в пользу Ислама», — сказал Масаев в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.
Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😳 «Пробью дыру в их головах». Гарри — о Делла Маддалене и Махачеве
Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).
«Собираюсь прикончить Белала Мухаммада. Это моя главная цель в этом бою. Хочу выйти и оставить неоспоримым факт, что я — величайший полусредневес на планете.
Кто бы ни выиграл этот пояс, Джек Делла Маддалена или Ислам Махачев, мне всё равно. В конце концов, я собираюсь сразиться с ними обоими… Пробью дыру в их головах, потому что никто на этой планете не помешает мне взять этот пояс.
Сказал всем фанатам UFC в микрофон: «Я — будущее, я неизбежен и близок к тому, чтобы доказать это», — сказал Гарри в шоу журналиста Ариэля Хельвани на его YouTube-канале.
Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена
Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.
🔝 Хукер — о Махачеве: даже величайший легковес Хабиб не пытался достигнуть такого
Австралийский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.
«Уважение Исламу за то, что сделал шаг вперёд и поднялся в полусредний вес. Он, очевидно, заслужил моё уважение за то, что сделал это и решил подраться с Делла Маддаленой. Это то, чего даже величайший легковес в истории, Хабиб, не пытался достигнуть», — сказал Хукер в эфире Sky Sports New Zeeland.
Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
- Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
- Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
- Шон Брэди – Майкл Моралес;
- Бо Никал – Родолфо Виейра;
- Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
- Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
- Роман Копылов – Грегори Родригес;
- Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
- Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
- Анджела Хилл – Фатима Клайн;
- Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико.