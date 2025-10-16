Аспиналл — в космосе, Волков и брат Хабиба топчутся на месте. Всё о гонорарах UFC 321

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. В его рамках запланировано большое количество топовых противостояний. В клетку возвращается брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Его соперником станет крепкий бразилец Марио Баутиста. Свой очередной поединок проведёт Александр Волков. Драго будет биться с другим южноамериканцем – Жаилтоном Алмейдой. А вишенкой на торте станет главный бой вечера, к которому уже приковано запредельное внимание. В нём сойдутся британец Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Но для всех звёзд этого вечера турнир обещает сложиться по-разному в плане финансов.

Умар Нурмагомедов застопорился в карьерном плане. Он проиграл Мерабу Двалишвили, что существенно осложнило его участие в чемпионской гонке. Сейчас бой-реванш с грузинским бойцом получил Пётр Ян. А брат Хабиба вынужден сражаться с очень опасным бразильцем. Правда, никаких особых плюсов с точки зрения финансов ему это не даст. Гонорар за поединок с Мерабом был внушительным – $ 1,13 млн. Более того, $ 400 тыс. оказались гарантированными – их боец получил просто за выход. Вот только сейчас на тот же уровень можно не рассчитывать. Там на кону стоял пояс, поэтому и чек был «жирным». А теперь в обычных условиях Молодому Орлу предстоит поумерить свои аппетиты.

Не пойдёт ситуация вверх и у Александра Волкова. А всё потому, что он тоже топчется рядом с титульным шансом. Самое обидное для Драго, что ему обещали бой за пояс. Но своё слово организация так и не сдержала. За поединок против Сириля Гана боец получил гарантированный гонорар – $ 350 тыс. Ровно столько же, сколько и оппонент. Вот только теперь победитель будет принимать участие в титульнике. А Александр уступил очень спорным судейским решением. Конечно, организация вряд ли решится ещё сильнее обидеть россиянина, который считает, что его натурально «ограбили». Но и задирать чек вряд ли станет, учитывая статус противостояния с Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, каждый боец получит около $ 300 тыс. Для бразильца это рывок, для россиянина – топтание на месте.

Александр Волков и Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но, конечно, главный финансовый прорыв совершит Том Аспиналл, в этом нет никаких сомнений. А всё потому, что до этого момента его пиком был бой за звание временного чемпиона организации. Затем британец успел один раз провести защиту. За каждый из поединков (с Сергеем Павловичем и Кёртисом Бдэйдсом) он получал одинаковый гарантированный гонорар – $ 500 тыс. Однако теперь Аспиналл выходит в статусе реального чемпиона. А значит, «чек» вполне может перевалить за $ 1 млн. Гану же такой щедрости от боссов UFC ждать не стоит. Предыдущий поединок получился очень спорным, титульник дали большим авансом. Конечно, вряд ли ему повторят тот же гонорар, который был выписан в бою претендентов. Но и выше $ 500 тыс. француз вряд ли поднимется.

Таким образом, прорывным и максимально прибыльным турнир обязан получиться только для одного бойца – Тома Аспиналла. Он проводит первую полноценную защиту, а главное — считается одной из главных суперзвёзд организации. Поэтому боссы лиги просто обязаны порадовать британца. У россиян же дела пока идут не так хорошо. Правда, если Волков и Нурмагомедов победят, то вполне могут обрести титульные шансы. И там в плане финансов всё будет намного оптимистичнее.