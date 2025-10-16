Вот такие выставочные бои нам нужны! Пакьяо и Ломаченко обязаны встретиться в ринге

Современный профессиональный бокс – вещь противоречивая. Топовые противостояния разбавляются сомнительными вывесками. А ещё всё популярнее становятся поединки ветеранов, в которых принимают участие очень возрастные спортсмены. В ринг получилось вернуть даже легендарного Майка Тайсона, который уже подрался с Джейком Полом, но останавливаться на этом не собирается. А теперь прозвучал очень любопытный анонс. Видимо, уже в 2025 году в ринге столкнутся две легенды – Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко.

О возможном поединке этих соперников сообщил Шон Гиббонс, который является официальным представителем Пакмана. Он заявил, что бой будет носить выставочный характер. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Он вовсе не означает, что ветераны будут биться без желания, щадить друг друга. Просто результат не будет засчитан официально. Но это, как кажется, лишь снимет лишнюю ответственность с боксёров, они смогут расслабиться и получить удовольствие. А главное, продемонстрировать настоящую красоту джентльменского вида спорта. Поэтому к противостоянию совершенно точно будет прикован повышенный интерес.

Выставочные бои в последнее время напоминали фрик-зрелище. Разве можно было серьёзно следить за противостоянием Железного Майка и блогера Пола? Колоссальная разница в возрасте, абсолютная пропасть в плане физического состояния. Естественно, лишь в первом раунде Тайсон смотрелся свежо, а затем еле перемещался в ринге. Говоря откровенно, на легенд хотелось бы смотреть в прайме. А когда происходит их избиение, многие фанаты приходят в негодование. Поэтому противостояние Пакьяо и Ломаченко обещает выгодно выделяться на фоне остальных выставочных противостояний.

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Нет никаких сомнений в том, что Пакьяо покажет свой высочайший уровень. Свой последний поединок он провёл 20 июля в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Да, легендарный филиппинец сразу после возвращения получил титульный поединок. Он продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей. Говоря откровенно, результат даже выглядел настоящим «ограблением». Многие по-прежнему считают, что победителем должен был выйти именно Пакман.

Ломаченко также находится в кондициях, которые пока можно считать практически оптимальными. Он завершил карьеру только в июне нынешнего года. 37-летний боец вряд ли успел катастрофически растерять форму. Кроме того, в восторге будут его фанаты, которые сокрушались по уходу боксёра. Василий принял такое решение из-за проблем со здоровьем. А это оказывало влияние не только на сами бои, но и на процесс подготовки. Именно по этой причине Ломаченко вряд ли мог продолжать выступления на профессиональном уровне. А вот для выступления в формате выставочного поединка его совершенно точно хватит.

Главное, чтобы ничего не сорвалось. Потому что пока это лишь слова официального представителя Пакмана. И в реплике говорится о том, что Мэнни «хочет» встретиться с Ломаченко. Но конкретики пока мало. Разве что то, что предварительно бой хотят провести в декабре. Но никаких конкретных подтверждений пока не поступало. Кроме того, не было реакции от команды Ломаченко, а также от самого Василия. Но очень хочется, чтобы этот поединок всё-таки состоялся. Потому что он может сломать «шаблоны» выставочных противостояний.