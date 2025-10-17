Трансформация из блогера в боксёра. Как Джейк Пол стал реальным спортсменом

14 ноября в США состоится вечер профессионального бокса с участием известного блогера Джейка Пола. Как многие просили, Пол наконец-то разделит ринг с действующим боксёром, правда, как всегда, есть но: соперником станет Джервонта Дэвис, который на 20 см ниже и на 30 кг меньше блогера. Тем не менее Танк — большое имя для резюме Джейка, которого пять лет назад в мире единоборств никто не знал.

Имя: Джейк Пол

Джейк Пол Дата рождения: 17 января 1997 года

17 января 1997 года Место рождения: Кливленд, Огайо, США

Кливленд, Огайо, США Рост: 185 см

185 см Размах рук: 193 см

193 см Рекорд: 12-1

12-1 Весовая категория: первый тяжёлый вес (до 90,7 кг)

первый тяжёлый вес (до 90,7 кг) Место в дивизионе: 14-е место, WBA

14-е место, WBA Прозвище: Проблемный ребёнок

Проблемный ребёнок Команда: Most Valuable Promotions

Пришёл в бокс вслед за братом

Джейк увлёкся боксом вслед за старшим братом Логаном. В детстве оба занимались спортом, Логан больше предпочитал футбол, Джейк же пробовал себя в борьбе. Ни о каком боксе тогда речь не шла. В 2018 году братья Пол провели выставочные поединки с другими блогерами, Джейк побил KSI и вдохновился боксом, заявив, что станет чемпионом мира. Это заявление не вызвало ничего, кроме смеха, однако прошло пять лет, и это уже не кажется какой-то недосягаемой величиной, согласитесь?

Джейк стал заниматься собой, набирать мышечную массу — в 2018 году Пол выглядел совсем иначе. Финансы позволяли блогеру готовиться под присмотром профессионалов, он нанял специалистов, которые начали ставить ему технику. В 2020 году Джейк провёл два профессиональных поединка против блогера Али Эйсона Гива и баскетболиста Нейта Робинсона, после чего началось восхождение Пола в боксе.

Построил карьеру на ветеранах ММА

В 2021 году Джейк нашёл свою нишу. В апреле он провёл поединок с бывшим чемпионом Bellator и звездой ММА Беном Аскреном. Победа блогера нокаутом в первом раунде породила первые разговоры о нём в мире единоборств, но при этом была заранее очевидна. Каким бы Бен ни был профессионалом в смешанных единоборствах, со стойкой у него всегда были проблемы, поэтому удивляться тому, что подготовленный молодой и более крупный блогер вырубил пенсионера, которого выдернули в ринг за большой чек, вряд ли стоит. Но Джейк смекнул, что на таких победах можно построить себе имя.

Далее Пол подрался с Тайроном Вудли, бывшим чемпионом UFC, причём дважды: сначала победил решением, а затем оформил самый яркий нокаут в своей карьере. После этого в списке Пола оказался легендарный Андерсон Силва, Джейк победил и его и уверовал в свои силы.

Однако первый же профессиональный боксёр в лице Томми Фьюри поставил Джейка на место: поражение в феврале 2023 года заставило Пола «откатиться» к боям с ветеранами и никому не известными боксёрами. Джейк одолел Нейта Диаза, который, кажется, совершенно не готовился к поединку, победил Андре Аугуста и Райана Бурланда, о которых вы точно ничего не слышали. А следом Джейк расправился с экс-бойцом UFC и нынешней звездой кула́чки Майком Перри, спровоцировав конфликт того с Конором Макгрегором.

Бой с Тайсоном и мировой рейтинг

К 2024 году Джейк стал большим именем в мире бокса. О поединке с ним всерьёз рассуждал Сауль Альварес и даже почти подписал контракт, но Канело перехватил Турки Аль аш-Шейх, и даже Артур Бетербиев. Но вместо них Джейк вызвал на бой 58-летнего Майка Тайсона, получив шквал критики в свой адрес. Тем не менее поединок стал по-настоящему легендарным и самым транслируемым спортивным событием в истории – за ним в прямом эфире наблюдали 108 млн человек. Ещё за четыре года до этого Пол только дебютировал в профессионалах, однако за короткий промежуток времени сумел перевернуть индустрию бокса и стать одним из главных персонажей в ней.

Последним соперником Пола стал Хулио Сезар Чавес-младший — бывший чемпион мира в среднем весе и сын легендарного Хулио Сезара Чавеса. И вновь это был грамотно подобранный соперник — с именем, с титулами за плечами, но при этом не выступавший четыре года и имевший проблемы с зависимостями. Ни для кого, пожалуй, не стало удивлением, что Джейк забрал победу в этом бою.

Хулио Сезар Чавес-младший — Джейк Пол Фото: Harry How/Getty Images

А вот попадание в мировой рейтинг WBA удивлением стало. Всемирная боксёрская ассоциация первой включила блогера в свой рейтинг, дав понять, что и титульный поединок для Джейка — это уже не заоблочная мечта, а реальная цель. Пол серьёзно прибавил за эти пять лет: он уже не тот смазливый блогер, который снимал «вайны» и был кумиром молодёжи. Он добавил в технике, хотя по-прежнему есть над чем работать, сильно вырос в физическом плане. Да, даже несмотря на то что он попал в рейтинг WBA, Джейк продолжает удивлять странными вызовами, такими как предстоящий бой с Джервонтой. Но это отличные деньги плюс возможность добавить в резюме победу над ещё одним чемпионом мира — уже действующим. И тогда, возможно, Пол будет боксировать за титул в крузервейте. Учитывая упадок в дивизионе, это вполне реальный вариант.