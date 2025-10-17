Скидки
Мурат Гассиев — Кубрат Пулев, 12 декабря 2025, регулярный чемпион мира по версии WBA, следующий соперник Гассиева, кто фаворит

«Революционные новости». Гассиев наконец-то получил титульник, но есть нюанс
Яхья Гасанов
Гассиев наконец получил титульник
Аудио-версия:
Решающий для карьеры Мурата бой.

В августе 2025 года Мурат Гассиев бился в странном карде в Майами. Турнир проходил в казино, а экс-чемпиона мира поставили даже не в главное событие вечера. Тем не менее Гассиев победил американца Джереми Милтона, финишировав его в шестом раунде. Но даже в таком поединке к Мурату остались вопросы — слишком смущала его форма на фоне среднего соперника. Однако промоутер Ал Сиеста уверял, что это только разминка: «После этого поединка Мурат должен быть готов плавать в глубоких водах, принимать участие в чемпионских боях. Задерживать Гассиева никто не собирается, а наоборот, будем ему помогать. И бой с Милтоном — последняя проверка перед выходом в открытый космос».

Он же спустя время активно прогревал анонс следующего боя Мурата: «Это революционные новости. Я не преувеличиваю. Скорее принижаю. Это новости особой крутизны. На кону будет стоять всё».

В последнем поединке Гассиев прошёл Милтона:
Очередное избиение от Гассиева. Мурат не прочувствовал здорового американца
И вот спустя месяц стало известно, кто станет тем самым революционным соперником Гассиева — 44-летний болгарин Кубрат Пулев, регулярный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA. Бой пройдёт 12 декабря на турнире в Дубае, ОАЭ. Надо признать, что на фоне изначальных ожиданий это действительно прорыв, потому что с учётом уровня оппозиции Гассиева в последних боях (если вынести за скобки Отто Валлина), хотелось, чтобы у Мурата хотя бы просто был соперник из рейтингов. А тут выдали сразу чемпиона – это, безусловно, большой плюс. Более того, удалось увести Пулева из-под носа у восходящей звезды Мозеса Итаумы, которого хотели свести с Кубратом.

Кубрат Пулев

Кубрат Пулев

Фото: Yulian Todorov/IMAGO/ТАСС

Сам Гассиев тоже воодушевлён и уже успел прокомментировать анонс: «Кубрат Пулев – жёсткий, опытный соперник, но я был рождён для этого момента. Верю, что в силах нокаутировать любого супертяжеловеса на планете, привезу в Дубай жару. Это будет исторический для меня вечер, буду очень горд, что верну титул WBA в Россию».

Важный нюанс — в WBA множество поясов, так что регулярный чемпион не владеет полноценным титулом. Это что-то вроде прослойки между «главным» чемпионом (в супертяжах это Александр Усик) и остальными боксёрами, включая временного чемпиона, если он имеется. Всё просто — больше титулов приносит больше денег организации. Тот факт, что само понятие «чемпион мира» при этом максимально размывается, боссов WBA мало волнует.

Мурат Гассиев Подробнее

Но тем не менее это титульный для Гассиева бой и шанс снова заявить о себе. После перехода в супертяжёлый вес Мурат топчется на месте и бьёт середняков. Поединок с Пулевым — возможность сразу высоко подняться и претендовать на большие бои. По сути, Мурат станет одним из претендентов на встречу с Усиком, а это всегда можно подать как грандиозный реванш. И в IBA, которая сейчас ведёт карьеру Гассиева, именно так и сделают. Впрочем, обольщаться слишком рано не стоит — Пулеву 44 года, он будет андердогом, однако недооценивать его ни в коем случае нельзя.

За свою карьеру Кубрат проиграл только Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Дереку Чисоре. А когда перед ним ставили середняков и тех, кто уровнем ниже среднего, то болгарин уверенно с ними разбирался. Так он и завоевал регулярный пояс WBA, победив Мануэля Чарра. Гассиеву, который в последних боях выглядел однобоко и оставлял после себя вопросы даже с Милтоном, будет тяжело. Может получиться что-то вроде боя с Валлином, тоже подходившим к бою с Муратом в статусе андердога, но в итоге удивившим победой.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если же Гассиев проиграет Пулеву, то, скорее всего, потеряет последний шанс добиться ещё чего-то в профессионалах. В супертяжах Мурат не впечатляет, а карьера выглядит так, будто боксёр зашёл на продолжительный спад. Победа может всё изменить и открыть дорогу к боям с хорошими соперниками, а поражение от 44-летнего болгарина – окончательно оставить Гассиева в середняках либо вынудить его уйти покорять бриджервейт, который даже не все признают настоящим дивизионом. Так что впереди у Мурата не только титульный шанс, но и последняя реальная возможность напомнить о себе.

