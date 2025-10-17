«Революционные новости». Гассиев наконец-то получил титульник, но есть нюанс

В августе 2025 года Мурат Гассиев бился в странном карде в Майами. Турнир проходил в казино, а экс-чемпиона мира поставили даже не в главное событие вечера. Тем не менее Гассиев победил американца Джереми Милтона, финишировав его в шестом раунде. Но даже в таком поединке к Мурату остались вопросы — слишком смущала его форма на фоне среднего соперника. Однако промоутер Ал Сиеста уверял, что это только разминка: «После этого поединка Мурат должен быть готов плавать в глубоких водах, принимать участие в чемпионских боях. Задерживать Гассиева никто не собирается, а наоборот, будем ему помогать. И бой с Милтоном — последняя проверка перед выходом в открытый космос».

Он же спустя время активно прогревал анонс следующего боя Мурата: «Это революционные новости. Я не преувеличиваю. Скорее принижаю. Это новости особой крутизны. На кону будет стоять всё».

И вот спустя месяц стало известно, кто станет тем самым революционным соперником Гассиева — 44-летний болгарин Кубрат Пулев, регулярный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA. Бой пройдёт 12 декабря на турнире в Дубае, ОАЭ . Надо признать, что на фоне изначальных ожиданий это действительно прорыв, потому что с учётом уровня оппозиции Гассиева в последних боях (если вынести за скобки Отто Валлина), хотелось, чтобы у Мурата хотя бы просто был соперник из рейтингов. А тут выдали сразу чемпиона – это, безусловно, большой плюс. Более того, удалось увести Пулева из-под носа у восходящей звезды Мозеса Итаумы, которого хотели свести с Кубратом.

Кубрат Пулев Фото: Yulian Todorov/IMAGO/ТАСС

Сам Гассиев тоже воодушевлён и уже успел прокомментировать анонс: «Кубрат Пулев – жёсткий, опытный соперник, но я был рождён для этого момента. Верю, что в силах нокаутировать любого супертяжеловеса на планете, привезу в Дубай жару. Это будет исторический для меня вечер, буду очень горд, что верну титул WBA в Россию».

Важный нюанс — в WBA множество поясов, так что регулярный чемпион не владеет полноценным титулом . Это что-то вроде прослойки между «главным» чемпионом (в супертяжах это Александр Усик) и остальными боксёрами, включая временного чемпиона, если он имеется. Всё просто — больше титулов приносит больше денег организации. Тот факт, что само понятие «чемпион мира» при этом максимально размывается, боссов WBA мало волнует.

Но тем не менее это титульный для Гассиева бой и шанс снова заявить о себе. После перехода в супертяжёлый вес Мурат топчется на месте и бьёт середняков. Поединок с Пулевым — возможность сразу высоко подняться и претендовать на большие бои. По сути, Мурат станет одним из претендентов на встречу с Усиком, а это всегда можно подать как грандиозный реванш. И в IBA, которая сейчас ведёт карьеру Гассиева, именно так и сделают. Впрочем, обольщаться слишком рано не стоит — Пулеву 44 года, он будет андердогом, однако недооценивать его ни в коем случае нельзя.

За свою карьеру Кубрат проиграл только Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Дереку Чисоре. А когда перед ним ставили середняков и тех, кто уровнем ниже среднего, то болгарин уверенно с ними разбирался. Так он и завоевал регулярный пояс WBA, победив Мануэля Чарра. Гассиеву, который в последних боях выглядел однобоко и оставлял после себя вопросы даже с Милтоном, будет тяжело. Может получиться что-то вроде боя с Валлином, тоже подходившим к бою с Муратом в статусе андердога, но в итоге удивившим победой.

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если же Гассиев проиграет Пулеву, то, скорее всего, потеряет последний шанс добиться ещё чего-то в профессионалах. В супертяжах Мурат не впечатляет, а карьера выглядит так, будто боксёр зашёл на продолжительный спад. Победа может всё изменить и открыть дорогу к боям с хорошими соперниками, а поражение от 44-летнего болгарина – окончательно оставить Гассиева в середняках либо вынудить его уйти покорять бриджервейт, который даже не все признают настоящим дивизионом. Так что впереди у Мурата не только титульный шанс, но и последняя реальная возможность напомнить о себе.