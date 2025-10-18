«Предвзятость к россиянам в UFC? Это бред!» Мужской разговор с Тюлюлиным

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин дебютирует в турнире по борьбе на голых кулаках 31 октября в Москве. Поединок пройдёт на «ЦСКА-Арене» в рамках соревнований IBA Bare Knuckle II и станет одним из главных событий шоу: в средней весовой категории Тюлюлин встретится с представителем Узбекистана чемпионом лиги «ММА Серия» Бобуром Курбоновым. Поединок пройдёт по профессиональным правилам кулачного боя — три раунда по две минуты.

Мы поговорили с Денисом и выяснили, как боец отнёсся к увольнению из лучшей лиги на планете. Тюлюлин рассказал, что думает о UFC, считает ли промоушен предвзятым к россиянам. А также отреагировал на самые важные события из мира единоборств.

– Как проходит подготовка к первому в карьере кулачному поединку?

– Всё нормально. Настроение отличное. Всё проходит хорошо.

– Как вообще приняли предложение подраться на голых кулаках?

– Мне интересно попробовать. Я после операции на колене. В прошлом декабре делал операцию на крестообразной связке. Сразу в смешанные единоборства нельзя бросаться. Пока начнём отсюда. Дальше в планах MMA в любом случае будут. Не будут, а уже есть.

– Кула́чку можно назвать небольшим «перевалочным пунктом»?

– Да, конечно. Уже есть определённый опыт, есть возраст. Просто так быть в форме уже тяжело. Нужен какой-то старт. Нужно поддерживать форму. И это один из таких стартов, заставляющих тренироваться, быть в форме. Если не будет вызовов, то зачем тренироваться? Если не с кем соревноваться.

Денис Тюлюлин Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Кула́чка – опасная дисциплина. Нет ли переживаний за свои руки?

– Жить вообще опасно. Я понимаю – риски есть. Поэтому сильно не переживаю. Будь как будет. Бог рассудит.

– А насколько сильно отличалась подготовка к новой дисциплине?

– Другая дисциплина, работаем только на руках. Это самое основное различие. Ближе к боксу, но в маленьких перчатках. Дистанция другая, другое перекрытие, другая работа в защите и атаке.

– Бой пройдёт в Москве. Насколько приятно вновь будет подраться на родине?

– Очень приятно. Придёт много друзей и знакомых. Очень волнительно. Новое ощущение после долгих выступлений в Америке – 100%.

Денис Тюлюлин Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

– А как вы восприняли увольнение из UFC? Было ли удивление, обида?

– Нет, почему? Последний поединок дал всё понять. Всё чётко. Исправить всегда можно что-то в дальнейшем. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что после серии поражений контракт не продлевается. Это совершенно нормально. Для меня это не было громом среди ясного неба. Единственные обиды, которые могут быть, — только на себя. А не на людей, которые рядом, в углу или где-то ещё. Тем более на руководство, максимально лояльно относящееся к бойцам и до сих пор поддерживающее связь.

– А что пошло не так после перехода в UFC? Может быть, были сторонние факторы?

– Сейчас уже даже не хочется в этом разбираться. Говорить: «Я бы да кабы». Нет желания. Это было и было. Назад смотреть не нужно. Смотрю только вперёд!

– Почему UFC – лучшая лига на планете, причём с огромным отрывом? Что вам больше всего запомнилось там?

– Они делают большое шоу. Инвестируют туда огромные деньги. Это комплекс разных опций. Слишком долго перечислять. Это огромная корпорация, которая создаёт шоу, отслеживает тренды, хорошо относится к бойцам, зарабатывает деньги. Понятно, что не каждая организация может себе такое позволить. Одним не хватает финансирования. А у других огромный запас денег, но они смотрят очень узко. Не смотрят на дальнейшее развитие, не уделяют внимания маркетингу. А в UFC занимаются этим очень давно.

– Петросян сказал, что самое яркое воспоминание из UFC – лимузин в аэропорт. А у вас?

– Хорошее отношение ко всем бойцам. Уровень не имеет значение. Ты там первый номер рейтинга или 50-й – отношение во всех аспектах будет одинаковым. Конечно, мы не берём некоторые моменты, которые указаны в контрактах. Например, тяжеловесы всегда летают бизнесом, топовые бойцы с улучшением условий получают дополнительный номер в отеле, оплачивается дополнительный секундант. Но внутри организации ко всем одинаковое отношение – положительное и позитивное. Разделения нет по уровню достижений. Каждый боец для них важен. Это очень чувствуется, очень видно. Они не идут на поводу у общества. Ты дерёшься, они относятся к тебе достойно.

– Недавно засудили Сашу Волкова, долгое время не дают титульник Мовсару Евлоеву. Можно ли говорить о предвзятом отношении к россиянам в UFC?

– Нет. Это какой-то бред. Даже сам Александр скажет, что этого нет. Это мнение может быть рождено лишь в обществе, в котором ни в чём не разбираются. Никакого разделения по национальному, религиозному или любому другому признаку быть не может. Там всё максимально аполитично. Не нравится им только тогда, когда задевают эти вещи. А по поводу ошибок… У Петра Яна тоже было разное судейство. Моё личное мнение, что это некомпетентность судей.

– Насколько гонорары в кула́чке сопоставимы с суммами в MMA?

– А я сейчас не особо владею информацией. Для России это нормальные деньги.

Денис Тюлюлин Фото: Chris Unger/Getty Images

– Насколько сильно чувствуется разница в менталитете в России и США?

– У меня никаких вопросов особых в этом плане не было. Я там только бываю, не живу. Живу всегда в Москве, в России. Считаю, что это самый лучший город. Разница в менталитете есть. Но насколько сильно она бросается в глаза – не знаю. Мне нормально, со мной не было каких-то инцидентов. В зале всё было нормально, негативных слов в свой адрес не слышал. В Америке больше всего скучал по друзьям и близким. И жизни здесь. В России намного лучше. Есть все условия для тренировок и развития.

– Следите за тем, что происходит сейчас в UFC?

– Слежу за нашими парнями. За знакомыми слежу. Но ночью не просыпаюсь, днём смотрю в повторах.

– А если составлять рейтинг P4P только из россиян, кого бы вы туда отрядили?

– Павловича, Яна и Волкова.

– У вас долгий простой. Чем занимались? Есть какие-то хобби, увлечения?

– Я занимался реабилитацией. Операция на «кресты», операция на локоть, лечил нос. Всё, что я делал – пытался вернуться и проходил реабилитацию. Смотрел только вперёд.

– А представляете ли вы, что будете биться до 45 лет? Как вообще относитесь к поединкам ветеранов, возрастных бойцов?

– Не могу представить заранее. Это зависит от здоровья. Но у меня есть такие товарищи. В любом случае всё будет зависеть от кондиций и здоровья. В целом я хорошо отношусь к людям, которые занимаются спортом. И мне неважно, в каком возрасте они это делают.

– А как относитесь к Джейку Полу?

– Он развивает спорт в конечном счёте. Просто своими путями, которые понимает не каждый. Конечная цель – развитие спорта. Поэтому считаю, что его путь – нормальный. Развивает как может. Со своим каким-то видением.