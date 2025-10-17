Скидки
Бой Джейк Пол – Джервонта Дэвис, бокс 15 ноября 2025 – прямая онлайн-трансляция, где смотреть, вся информация

Джейк Пол – Джервонта Дэвис: сможет ли блогер сокрушить топового боксёра? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Джейк Пол – Джервонта Дэвис
Трудный ребёнок намного крупнее Танка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1).

Поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты с использованием 12-унцевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, победителя объявят, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

Кроме того, анонсированы четыре титульных боя. Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Гэри Антуан Расселл (18-1, 17 KO) проведёт защиту против японца Энди Хираоки (24-0, 19 KO).

Чемпионка IBF, WBA и WBO в первом полулёгком весе (до 65 кг) американка Алисия Баумгарднер (16-1, 7 КО) проведёт защиту против канадки Лейлы Бодуэн (13-1, 2КО).

Британка Элли Скотни (11–0, 0 КО) и мексиканка Майелли Флорес Роскеро (13–1–1, 4 КО) сразятся за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Костариканка Йокаста Валле (33–3, 10 КО) проведёт защиту титула WBC в минимальном весе (до 47,2 кг) против американки Ядиры Бустильос (11-1, 2 КО).

Парни слишком разные по габаритам:
Live Сергей Сорокин

⚰️ «Бокс мёртв». Джервонта Дэвис отреагировал на критику поединка с Джейком Полом

30-летний непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе американец Джервонта Дэвис отреагировал на критику организации выставочного поединка по правилам бокса с известным блогером, а также 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе соотечественником Джейком Полом со стороны общественности. Их встреча состоится 15 ноября в Майами.

«Бокс определённо сделал поворот… Перешёл с одной стороны на другую, в этом нет лояльности, так почему мне должно быть не всё равно? Я действую соответственно — бокс мёртв», — написал Дэвис на своей странице в социальной сети Х.

16:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол – Джервонта Дэвис

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

16:46 Сергей Сорокин

🤢 «Полный отстой». Карл Фроч жёстко высказался о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч высказался о предстоящем выставочном поединке между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и видеоблогером Джейком Полом, который состоится 15 ноября в Майами (США).

«Дэвис ничего не пропустит от Джейка Пола, если захочет. Он великолепный боксёр, один из лучших. Джейку в него не попасть. Дело не в габаритах, он медленней. И дело не в габаритах. Джейк Пол не боксёр, а клоун. Он бесполезен. Он попросту не умеет драться. Он просто отстой. Если он окажется в ринге с Дэвисом, с ним будут играться», — приводит слова Фроча Football Blog.

16:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Пол – Дэвис

Турнир состоится в ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США. Он стартует в 03:00 по московскому времени.

16:46 Сергей Сорокин

🤔 Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, какой урок он вынес после поражения от блогера и боксёра Джейка Пола. Сейчас 59-летний спортсмен готовится к новому выставочному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года.

«Просто наслаждайся моментом. Этот момент скоро закончится, поэтому нужно ценить его, пока он есть. Всё не длится вечно. Я просто готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу извлечь из неё всё лучшее», — приводит слова Тайсона All Out Fighting со ссылкой на интервью журналу People.

16:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Джервонта Дэвис

  • Джейк Пол – Джервонта Дэвис;
  • Гэри Антуан Расселл – Энди Хираоки;
  • Алисия Баумгарднер – Лейла Бодуан;
  • Элли Скотни – Майелли Флорес Роскеро;
  • Йокаста Валле – Ядира Бустильос;
  • Чернека Джонсон – Аманда Галле;
  • Андерсон Силва – Крис Уайдман.
