Джейк Пол – Джервонта Дэвис: сможет ли блогер сокрушить топового боксёра? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1).
Поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты с использованием 12-унцевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, победителя объявят, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.
Кроме того, анонсированы четыре титульных боя. Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Гэри Антуан Расселл (18-1, 17 KO) проведёт защиту против японца Энди Хираоки (24-0, 19 KO).
Чемпионка IBF, WBA и WBO в первом полулёгком весе (до 65 кг) американка Алисия Баумгарднер (16-1, 7 КО) проведёт защиту против канадки Лейлы Бодуэн (13-1, 2КО).
Британка Элли Скотни (11–0, 0 КО) и мексиканка Майелли Флорес Роскеро (13–1–1, 4 КО) сразятся за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).
Костариканка Йокаста Валле (33–3, 10 КО) проведёт защиту титула WBC в минимальном весе (до 47,2 кг) против американки Ядиры Бустильос (11-1, 2 КО).
⚰️ «Бокс мёртв». Джервонта Дэвис отреагировал на критику поединка с Джейком Полом
30-летний непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе американец Джервонта Дэвис отреагировал на критику организации выставочного поединка по правилам бокса с известным блогером, а также 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе соотечественником Джейком Полом со стороны общественности. Их встреча состоится 15 ноября в Майами.
«Бокс определённо сделал поворот… Перешёл с одной стороны на другую, в этом нет лояльности, так почему мне должно быть не всё равно? Я действую соответственно — бокс мёртв», — написал Дэвис на своей странице в социальной сети Х.
Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол – Джервонта Дэвис
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤢 «Полный отстой». Карл Фроч жёстко высказался о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса
Бывший чемпион мира британец Карл Фроч высказался о предстоящем выставочном поединке между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и видеоблогером Джейком Полом, который состоится 15 ноября в Майами (США).
«Дэвис ничего не пропустит от Джейка Пола, если захочет. Он великолепный боксёр, один из лучших. Джейку в него не попасть. Дело не в габаритах, он медленней. И дело не в габаритах. Джейк Пол не боксёр, а клоун. Он бесполезен. Он попросту не умеет драться. Он просто отстой. Если он окажется в ринге с Дэвисом, с ним будут играться», — приводит слова Фроча Football Blog.
Дата и время турнира с боем Пол – Дэвис
Турнир состоится в ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США. Он стартует в 03:00 по московскому времени.
🤔 Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, какой урок он вынес после поражения от блогера и боксёра Джейка Пола. Сейчас 59-летний спортсмен готовится к новому выставочному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года.
«Просто наслаждайся моментом. Этот момент скоро закончится, поэтому нужно ценить его, пока он есть. Всё не длится вечно. Я просто готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу извлечь из неё всё лучшее», — приводит слова Тайсона All Out Fighting со ссылкой на интервью журналу People.
Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Джервонта Дэвис
- Джейк Пол – Джервонта Дэвис;
- Гэри Антуан Расселл – Энди Хираоки;
- Алисия Баумгарднер – Лейла Бодуан;
- Элли Скотни – Майелли Флорес Роскеро;
- Йокаста Валле – Ядира Бустильос;
- Чернека Джонсон – Аманда Галле;
- Андерсон Силва – Крис Уайдман.