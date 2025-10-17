Джейк Пол – Джервонта Дэвис: сможет ли блогер сокрушить топового боксёра? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Джейк Пол (12-1-0) и Джервонта Дэвис (30-0-1).

Поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты с использованием 12-унцевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, победителя объявят, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

Кроме того, анонсированы четыре титульных боя. Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Гэри Антуан Расселл (18-1, 17 KO) проведёт защиту против японца Энди Хираоки (24-0, 19 KO).

Чемпионка IBF, WBA и WBO в первом полулёгком весе (до 65 кг) американка Алисия Баумгарднер (16-1, 7 КО) проведёт защиту против канадки Лейлы Бодуэн (13-1, 2КО).

Британка Элли Скотни (11–0, 0 КО) и мексиканка Майелли Флорес Роскеро (13–1–1, 4 КО) сразятся за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Костариканка Йокаста Валле (33–3, 10 КО) проведёт защиту титула WBC в минимальном весе (до 47,2 кг) против американки Ядиры Бустильос (11-1, 2 КО).