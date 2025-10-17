Последний шанс для Драго. В UFC Волкову всегда мешали получить титульник

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Его украшением обещает стать поединок с участием топового россиянина. Свой очередной бой проведёт Александр Волков. Его соперник — крепкий бразилец Жаилтон Алмейда.

Для Драго предстоящий бой – поединок жизни. А всё потому, что сейчас он подобрался вплотную к титульному шансу. И победа совершенно точно даст возможность сразиться за пояс. Александр уже девять лет в лиге. Но пока ни разу не выходил в октагон в титульных противостояниях. И это выглядит полной несправедливостью.

В UFC Волков заходил с очень неплохим бэкграундом. Он уже был чемпионом – в организациях Bellator и M-1 Global. И в 2016 году подписал контракт с лучшей лигой на планете. Стартовал Александр резво – с четырёх побед. Поэтому казалось, что самое время выводить Драго на противостояния, близкие к статусу претендентских. Однако в тот момент россиянину дали самого опасного и непредсказуемого соперника – Деррика Льюиса. У оппонента был рекорд 8-1. А главное – он только-только разобрал Фрэнсиса Нганну. Под такую мощную оппозицию и попал «зелёный» россиянин, которого не собирались жалеть.

После нескольких ошибок (с Льюисом и Кёртисом Блэйдсом), между которыми затесалась победа над Грегом Харди, Драго вновь воспрял духом. Разбил Уолта Харриса, Алистара Оверима. Но затем вновь превратился в трамплин. Просто посмотрите на парней, которых давали Александру. Сначала был Сириль Ган, подходивший к поединку с профессиональным рекордом 8-0. Затем Том Аспиналл на серии из семи побед. И оба раза Волков выглядел достаточно неплохо. Однако чего-то всё-таки не хватало. Поэтому каждый раз россиянин откатывался от титульной гонки.

Александр Волков и Том Аспиналл Фото: Kieran Riley/Getty Images

И вот – новый рывок. Обозлённый Волков после поражения от Аспиналла оседлал удачную волну. Он выдал серию из четырёх побед. Но жалели ли Волкова, подбирали ли удобных оппонентов? Нет. Жаирзиньо Розенстрайк, Александр Романов, Тай Туиваса… Все они способны были удивить, однако Александр трижды победил досрочно. Казалось бы, теперь можно уважить возрастного бойца и дать ему титульный шанс. Ну или хотя бы громкий реванш с Аспиналлом. Но вместо этого – столкновение лбами с соотечественником – Сергеем Павловичем. Волков победил эффектно, сделал всё, чтобы столкнуться в октагоне с Томом… Однако получил другой реванш – с Ганом.

И вновь Драго показал своё мужество. Он спокойно вышел рубиться с Сирилем, сделал всё для итоговой победы. Достаточно просто посмотреть на то, как именно бойцы завершили поединок. Россиянин моментально встал и вскинул руки вверх. А француз остался лежать на канвасе и долго не мог прийти в себя. На этом фоне победа Гана раздельным решением судей выглядела настоящим ограблением. А Дана Уайт пообещал разобраться лично: «Думаю, Волков выиграл. После боя я подошёл к Волкову, извинился перед ним. На мой взгляд, он выиграл. Потом ко мне подошёл глава Атлетической комиссии и сказал, что второй раунд был близким, они оба были потрясены, и можно было отдать в любую сторону. Они объяснили своё решение. Неважно, что я думаю, всё решают судьи».

Александр Волков и Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В команде Волкова сообщили, что им пообещали титульный шанс. Все фанаты россиянина затаили дыхание. Но затем прозвучали анонсы, которые вновь обескуражили. Видимо, в UFC вновь забыли про все обещания. Свели Аспиналла с Ганом. А Александру дали опаснейшего Алмейду. 34-летний бразилец с профессиональным рекордом 22-3 идёт на серии из двух побед. Да и в лучшей лиге на планете его статистика впечатляет – 8-1. И это – главное испытание на прочность в карьере россиянина. Если он выдержит, то сможет не просить, а требовать титульное испытание. Поражение же, к сожалению, вновь ударит по чемпионским амбициям.