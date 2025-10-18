Закон Али мешает революции Даны Уайта в боксе. Что с этим планируют делать?

На протяжении нескольких последних месяцев активно обсуждается деятельность Даны Уайта в боксе. С 2026 года полноценно начнёт функционировать промоушен Zuffa Boxing, который, по мнению главы UFC, должен вернуть профессиональный бокс на правильный путь. Уайт неоднократно повторял, что бокс сломан, убыточен и его нужно спасать. В помощниках у Даны саудовцы и Турки Аль аш-Шейх в частности, но этого недостаточно. Для того чтобы новый промоушен работал именно так, как хочется Уайту и остальным, нужно продавить поправки в закон Мохаммеда Али .

Что за закон и для чего нужен? Он был введён американским конгрессом в 2000 году. Главная задача закона — защита прав боксёров в профессиональном боксе . Мохаммед Али призывал создать такой акт, но сам не участвовал в его разработке и запуске. По сути, закон даёт боксёрам защиту от недобросовестной эксплуатации промоутерами и боксёрскими организациями. Это альтернатива профсоюзам, которые есть в других видах спорта (не во всех, разумеется). И также важно, что, согласно закону Али, промоутеры должны отчитываться о финансовых деталях и учитывать запросы спортсменов. Принцип прозрачности. Ещё одна мера защиты боксёров от промоутеров — привлечение боксёрских комиссий к надзору, а один и тот же человек не может выполнять функции и промоутера, и менеджера. Всё это по задумке должно было сделать индустрию более справедливой.

К созданию закона побудили необъективные рейтинги, где часто вверх двигались боксёры нужного промоутера, и коррупция. Особенно часто в этой связи упоминали Дона Кинга и главу WBC Хосе Сулеймана. Кроме того, было недовольство слабым надзором за здоровьем боксёров, однако даже после введения закона Али нет никаких страховок или компенсаций для спортсменов, но есть обязательство проходить медицинские комиссии. Ну и, справедливости ради, с рейтингами организаций всё ещё бардак. Как вам попадание Джейка Пола в рейтинг WBA после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который едва выбрался из рехаба?

Джейк Пол Фото: Getty Images

Почему Zuffa и Дана Уайт пытаются бороться с законом? Возвращаемся к принципу прозрачности. Уайт намерен построить в боксе модель, схожую с UFC. И принципы должны быть те же: никаких лишних весовых категорий, никаких четырёх поясов, свой рейтинг и неразглашение гонораров. UFC часто критикуют за низкие выплаты бойцам, но Уайт всегда настаивает на том, что все получают столько, сколько заслуживают, и именно это позволяет промоушену быть прибыльным. Всё вышеперечисленное блокируется законом Али, так как он вынуждает отчитываться о прибыли, чтобы боксёры видели, какой процент от общего заработка уйдёт им. Zuffa планирует самостоятельно распоряжаться цифрами и устанавливать планки гонораров .

Эдди Хирн объясняет: «Проблема закона Али для них — бойцам должны сообщать сумму дохода от мероприятий, от телетрансляций. Бойцы UFC не могут видеть за неделю до события, какой доход организация получит от шоу. Доход от карда UFC может быть выше, чем в боксе. Возможно, именно поэтому они хотят поменять правило».

Он же является одним из главных противников Уайта и Zuffa: «Мы – настоящий бокс. Я серьёзно. Мы не хотим менять ринг, не хотим менять закон Мохаммеда Али. Вот так мы работаем, открыто, с Эннисом, и с советником Энниса Эвереттом Макнили, и командой. Я не хочу скрывать доходы от шоу. Эти ребята могут их увидеть, и Эннис зарабатывает кучу денег. Он заслуживает кучу денег, потому что он звезда. В боксе большинство доходов от шоу идёт бойцу. В ММА большинство доходов от шоу идёт промоутеру».

А Боб Арум уверен, что цель Уайта — подорвать переговорную силу боксёров: «Я думаю, именно этого он и добивается, а закон Али работал очень хорошо, и благодаря ему гонорары в боксе выросли до беспрецедентного уровня. Это справедливо. Бойцы рискуют жизнью и здоровьем каждый раз, выходя в ринг, и они должны получать компенсацию, а не как бойцы UFC, которые дерутся за копейки. Если бы подобное произошло с боксом, это стало бы трагедией».

К слову, в 2016 году закон Али пытались продавить и в ММА . Бывший боец Марквэйн Маллин пытался подвести под существующий акт и смешанные единоборства. В первую очередь ради давления на UFC. Одной из главных претензий к промоушену было то, что организация сама влияет на рейтинги и даёт титульные бои тем, кому захочет. Разумеется, упоминались и эксклюзивные контракты, которые не позволяют бойцам выступать в других лигах. Но боссы UFC отстояли свою позицию в суде.

В начале 2025 года глава TKO, куда входит в том числе и UFC, Ари Эмануэль туманно намекал: «Кто знает, что будет с законом Али…» И спустя несколько месяцев в конгресс были направлены поправки к закону. Их представили Брайан Джек и экс-боец Шарис Дэвидс. Поправка называется «Закон Мохаммеда Али о возрождении бокса».

Джек сразу дал понять, что закон Али в нынешнем виде не способствует поступлению инвестиций в бокс: «Я невероятно горжусь, что представляю закон Мохаммеда Али о возрождении американского бокса, который предоставит боксёрам больше возможностей, лучшую оплату и более высокие стандарты безопасности. Профессиональный бокс — единственный вид спорта, регулируемый конгрессом, и неоднозначность действующего закона, принятого более четверти века назад, сдерживает инвестиции».

Кроме того, в предложенных поправках весьма грамотно сыграли на текущих недостатках действующего закона . К примеру, введение медицинской страховки (можно получить до $ 25 тыс. на расходы, связанные с лечением от травм, полученных в бою), доступ к реабилитационным центрам и тренировочным залам (UFC PI), ежегодное медицинское обследование, а для боксёров старше 40 лет также вписаны ЭКГ, рентген грудной клетки и метаболический анализ крови. Также предлагается ввести минимальный гонорар ($ 150 за раунд), чего тоже ранее не было, и некоторым новичкам приходилось даже выступать бесплатно.

Всё это лучше защищает боксёров и перекрывает минусы, которые ранее отмечали в законе Али. Помимо этого, планируется изменить подход к допинг-тестированию: брать пробы незапланированно и сообщать о проваленных пробах, а также о том, какое именно вещество было обнаружено.

Пожалуй, важнейший пункт касается внедрения главного боксёрского органа — UBO (Единая боксёрская организация). Она может выступать в качестве промоутера, устраивая рейтинговые и титульные бои, вести свои рейтинги, ставить на кон свой титул и в целом существовать параллельно с ныне функционирующими боксёрскими организациями . Просто под UBO будут выступать боксёры, заключившие контракт с организацией. И именно под этим названием, возможно, будет существовать новый промоушен.

Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Надо отметить, что изначально в предложенных поправках не фигурируют ни Дана Уайт, ни Турки Аль аш-Шейх, ни Zuffa, но всё это секрет Полишинеля. Плюс ко всему Уайт уже подчёркивал: «В закон Мохаммеда Али не будет внесено ни одного изменения. Мы хотим внести только дополнение. Так что бойцы, которые захотят и дальше работать по правилам, предусмотренным действующим законом Мохаммеда Али, будут иметь такую возможность. Или они могут сделать ставку на меня и работать со мной по нашей версии закона Мохаммеда Али».

Само собой, есть опасения относительно того, что новая модель просто монополизирует бокс и станет доминирующей силой. Вполне реальный расклад, учитывая, что за спиной у Zuffa есть саудовские деньги. А именно благодаря Турки Аль аш-Шейху в боксе в последнее время проходили большие бои с большими гонорарами. Если его деньги перетекут в новый промоушен, то за ним потянутся многие нынешние звёзды, которые лояльны саудовцам. Для болельщиков тоже очевидные плюсы. Чемпионы не будут выбирать удобных соперников либо будут делать это сильно реже, исчезнут чемпионы «в отпуске», всем будет понятно, кто и в каком дивизионе владеет титулом. Это положительно отразится на зрелищности и даст возможность устраивать громкие бои более-менее регулярно без муторных переговоров с кучей промоутеров, организаций, менеджеров и других заинтересованных лиц.

Тем не менее юрист Эрик Магракен уже выразил опасения относительно изменений закона: «Закон Али создан, чтобы положить конец принудительным и эксплуататорским практикам промоутеров и прекратить монополизацию этого вида спорта. Боксёры соревнуются за титулы, а промоутеры конкурируют за бойцов. Если промоутеры контролируют титулы, то боксеры могут подвергаться эксплуатации с их стороны. Этот законопроект о поправках вызывает беспокойство у профессиональных боксёров. Он подрывает ключевые гарантии, предусмотренные законом Али для промоутеров, и позволяет промоутеру взять этот вид спорта под свой контроль. Это лишит боксёров прав».

Нико Али Уолш, внук Мохаммеда Али, тоже против поправок: «Как Али, я категорически против внесения изменений в закон Мохаммеда Али. Мой дедушка боролся, чтобы защитить боксёров от обмана. Если его отменить, промоутеры получат контроль, а боксёрам будут платить меньше. Сохраните закон и защитите боксёров, которые рискуют своей жизнью».

Нико Али Уолш Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако предпосылок для принятия поправки достаточно. Атлетическая комиссия штата Калифорния провела внутреннее заседание и голосование, по итогам которого поддержала законопроект. Ожидаемо их смущает возможная монополия, прозрачность гонораров и сроки контрактов, но, с другой стороны, они сильно хвалят страховки и другие методы защиты боксёров. За введение правок высказываются в том числе и боксёрские промоутеры Том Леффлер и Кори Рапач.

Член совета директоров ТКО Ник Хан поблагодарил Атлетическую комиссию за поддержку и отметил, что вдова Мохаммеда Али также поддерживает изменения в закон: «От имени Zuffa Boxing мы хотим поблагодарить Атлетическую комиссию штата Калифорния за внимательное рассмотрение всех голосов, высказанных на слушаниях, и за единогласную поддержку «Закона Мохаммеда Али о возрождении бокса». Этот законопроект не отменяет и не изменяет ни одно из действующих положений первоначального закона Али. Мы предлагаем альтернативную систему, в которой у бойцов будет больше выбора и возможностей, более высокая оплата труда, более надёжная защита здоровья и безопасности, а также больше возможностей для участия в соревнованиях. Кроме того, как комиссии прекрасно известно, «Закон Мохаммеда Али о возрождении бокса» поддерживает Лонни Али, жена величайшего из всех, Мохаммеда. Мы знаем Лонни лично и можем поделиться с вами её словами: «Это отличная возможность для боксёров, и именно этого хотел бы Мохаммед».

Остаётся дождаться, когда будет вынесено итоговое решение по новому законопроекту. И если правки к закону Али примут, то мир бокса ждут кардинальные изменения, которые наверняка повлекут за собой конфликты и суды. Однако к тому моменту власть в боксе может перейти в руки Даны Уайта и других реформаторов.