По стопам Канело. 17-летняя мексиканка переписала историю бокса

Мировой бокс стремительно развивается и видоизменяется. Совсем недавно казалось, что пояса – удел опытных и мастеровитых бойцов. Складывалось ощущение, что нельзя быстро взлететь на Олимп и закрепиться там. Но внезапно в женском боксе вспыхнула молодая звёздочка. Камила Саморано – талантливая мексиканка, которой ещё не исполнилось и 18 лет. И она уже успела надеть на своё плечо чемпионский пояс. Правда, в мужском разряде было и более раннее попадание на вершину дивизиона. Но у женщин такое – впервые. Поэтому смело можно говорить, что Саморано переписала историю профессионального бокса. И, возможно, пойдёт по стопам легендарного соотечественника Сауля Альвареса.

Камила стала полноценной чемпионкой мира по версии WBC в первом минимальном весе (до 46,26 кг). Но тут, конечно, стоит сделать важную поправку. Она пока не проводила поединков за полноценный пояс. Да, завоевала временный, быстро продвинулась по рейтингу. Но терпеливо ждала своей возможности. Пока 33-летняя Тина Руппрехт, которая царствовала в дивизионе, не приняла решение о завершении карьеры. Естественно, Саморано быстро была повышена в статусе. А мировой бокс получил очень красивую историю. 17-летняя мексиканка в столь юном возрасте завоевала полноценный чемпионский пояс. Пожалуй, о таком можно только мечтать.

У Камилы очень много сходств с Канело. Она дебютировала на профессиональном ринге в 15 лет. А ведь именно в этом возрасте началась карьера Короля из Мексики. Естественно, избежать параллелей вряд ли получится. Но у Саморано есть все шансы быстро выбраться из тени легендарного соотечественника. За два с небольшим года она наколотила 12 побед в 12 поединках. Правда, лишь одна из них была досрочной. Но это особенность женского бокса. А тем более весовой категории, которую представляет Камила. Однако уже видно, насколько хорошо мексиканка умеет работать по корпусу. Есть ощущение, что в будущем этот навык сильно поможет ей доминировать.

Камила Саморано Фото: Luis Gutierrez/Getty Images

Конечно, Саморано уже вписала своё имя в историю профессионального бокса. Потому что стала самой молодой девушкой, завоевавшей полноценный титул чемпионки мира. Но у мужчин рекорд остаётся недостижимым. Его установил пуэрториканец Вильфредо Бенитес. В 17 лет 5 месяцев 24 дня он провёл исторический поединок против 30-летнего колумбийца Антонио Сервантеса. И одержал победу раздельным решением судей. Именно он является самым молодым чемпионом в истории профессионального бокса. Камиле на момент получения титула было 17 лет 9 месяцев 20 дней.

От этого достижение Саморано не выглядит менее значимым и важным. Она стала самой молодой чемпионкой мира в истории женского профессионального бокса. А главное – теперь девушка может выстроить карьеру мечты. Уже сейчас она забралась на самую вершину. С количеством фанатов у миловидной спортсменки проблем не будет. Она начинает совершенствоваться в искусстве трэш-тока, посещать светские мероприятия. Если промоутеры девушки поработают на отлично, она на долгие годы может стать главной звездой в своём дивизионе, а может, и всего профессионального бокса.