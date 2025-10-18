От ненависти до признания — пояс чемпиона UFC. Теперь Двалишвили все любят?

Как воспринимали Мераба Двалишвили чуть больше года назад, в сентябре 2024 года? Он считался довольно скучным бойцом с незрелищным стилем, а Дана Уайт его давно недолюбливал за отказ биться с Алджамейном Стерлингом: «Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к тому, когда боец отказывается от боя за титул. Я ненавижу это. Если ты говоришь: «Мне не нужен титул, мне не нужен статус чемпиона, мы друзья, мы то, мы другое» – зачем тогда ты вообще пришёл в этот спорт? Дело не в дружбе. Речь о том, чтобы узнать, кто лучший в мире, и если ты не хочешь узнать, кто лучший в мире, то это не твоё место. Тебе нужно быть где-нибудь в другом месте. Есть много лиг, где можно драться, где всем наплевать на то, что ты делаешь. Здесь это не работает».

Спустя год после этих слов Двалишвили получил титульный шанс и бой с Шоном О’Мэлли, любимцем публики и промоушена. К тому же это был исторический кард — первый и пока единственный турнир в «Сфере». За несколько недель до боя Мераб опубликовал фото полученного рассечения в спарринге, и Уайт буквально взорвался: «Весь мир теперь знает о рассечении Мераба. Он опубликовал это. Наши парни настолько тупы, это просто невероятно. Я отдаю должное боксёрам, которые не публикуют в Сети подобное. Наши же парни не могут дождаться, чтобы выложить это в социальные сети. Это небольшое рассечение. Ничего особенного. Но, очевидно, ему нужно было это опубликовать. Какого чёрта ты хочешь, чтобы О'Мэлли знал об этом? Это просто идиотизм. Некоторые из этих парней настолько тупы, что это просто умопомрачительно. Это невероятно, следующий уровень тупости».

И даже после победы и завоевания титула Двалишвили не признавали — в Сети считали, что грузинский боец избегает Умара Нурмагомедова. Отчасти так и было, Мераб упоминал кого угодно, но не россиянина, хотя о претендентском статусе Умара уже прямо сказали в UFC. В итоге бой всё же состоялся, Мераба буквально вынудили принять поединок, а уже после той победы Двалишвили заставил себя уважать и получил признание, которого заслуживает.

Стиль по-прежнему в целом незрелищный, но с ним никто не справляется. Постоянное давление, бесконечный запас кардио, очень много борьбы и прогресс в ударке и на земле — всё это Двалишвили демонстрирует в октагоне из раза в раз , а также добавляет элементы шоу, которые так нравятся публике. И всё это привело к тому, что за последние 13 месяцев Мераб одержал четыре титульные победы, переписал рекорды дивизиона и готовится установить ещё одно достижение — четыре защиты пояса за год. Такая активность и такое желание постоянно драться подкупают и болельщиков, и боссов промоушена. Для UFC Двалишвили в качестве чемпиона внезапно стал потрясающей находкой, а не обузой. Более того, Мераба уже можно называть звездой. Во всяком случае, он очень быстро приближается к этому статусу.

Мераб Двалишвили Фото: Alejandro Salazar/Zuma/ТАСС

Дана Уайт уже поменял мнение о бойце: «Мне понадобилось время, чтобы проникнуться к Мерабу, но теперь я к нему очень тепло отношусь. Мне нравится его настрой. Он хочет стать первым, кто сможет защитить титул четыре раза за год. Если посмотреть на то, что он сделал, как он проявил себя как боец и как чемпион мира — это действительно впечатляет».

Спорить с Уайтом не о чем — ни один чемпион UFC не демонстрирует такой же активности. До этого регулярными спасениями турниров занимался Алекс Перейра, теперь эту нишу занял Двалишвили. Более того, в следующем году Мераб не планирует снижать темп, о чём рассказал тренер бойца Джон Вуд: «Он уже распланировал свой следующий год и знает, когда хочет провести следующий бой и поединок после этого. И я могу вам сказать, что этому человеку никогда не бывает достаточно — он установит этот рекорд, а затем побьёт его снова в следующем году. Я знаю это. Я гарантирую — он может это сделать».

Заглядывать за спину кому бы то ни было — плохо, однако сейчас Двалишвили на такой волне любви от болельщиков, что подобные заявления воспринимаются позитивно подавляющим большинством людей. Сейчас Мераб близок к тому, чтобы повторить и даже побить, казалось бы, вечный рекорд Андерсона Силвы по количеству побед подряд — 16. Сейчас у Двалишвили их 14, а до конца года он может занести себе в актив ещё один триумф . И это не просто мощная серия побед, там очень серьёзная оппозиция: Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли (дважды), Умар Нурмагомедов, Кори Сэндхаген. Мераб уже перебил весь топ, и даже соперники (бывшие и потенциальные) теперь отзываются о нём исключительно комплиментарно.

Генри Сехудо два года назад критиковал Двалишвили: «Что этот парень возомнил о себе? UFC видит ваш стиль и понимает, насколько проблематичным он может быть для О'Мэлли. Он боец, который атакует под давлением, это всё, что он знает. Мераб, как думаешь, что сделает UFC? Они тебя пропустят. Если вы решите спрятаться, с вами может многое произойти. Тебя просто выкурят, ты не следующий в очереди. Есть развлекательная составляющая, которую ты не понимаешь. Судя по тому, что я слышал, не думаю, что UFC тебя любит».

Мераб Двалишвили Фото: Alejandro Salazar/Zuma/ТАСС

Сейчас Сехудо называет Двалишвили величайшим бойцом в истории легчайшего веса, и начал он это делать ещё в январе 2025 года. Такого же мнения о Мерабе многие, включая Дану Уайту и Даниэля Кормье. Умар Нурмагомедов уже не говорит о том, что однозначно сможет остановить Мераба: «Он должен хотеть уничтожить меня, должен говорить об этом и попытаться это сделать. Он не может сказать: «Я не буду с ним драться, я боюсь, не хочу давать ему шанс». Так чемпион не поступает. Он должен говорить, что уничтожит меня. Посмотрим. Я тоже могу говорить всё что угодно, но что с того? Говорить может каждый».

Пётр Ян, с которым у Двалишвили едва не разгорелся конфликт перед первым боем, теперь говорит о грузинском чемпионе весьма уважительно: «Может ли Мераб претендовать на звание величайшего бойца в истории легчайшего веса? Почему нет? Это имеет место быть, я думаю. Он победил реально многих сильных, топовых ребят. Так что, думаю, это заслуженно».

За год Двалишвили обратил большинство своих хейтеров в своих фанатов. Мераб выступает так, что не признавать его достижения и не уважать их просто невозможно. Конечно, всегда найдутся те, кто недоволен и не отделяет спортивные достижения от личных характеристик бойцов, но их в разы меньше. Сейчас Двалишвили наслаждается плодами тяжёлого труда и получает признание. Похоже, теперь фанаты его полюбили. Однако впереди ещё много дел и непобитых рекордов, так что у Мераба есть работа.