Крах россиянина в Канаде. Друг Перейры избил Бекоева в кровавом поединке

В ночь с 18 на 19 октября на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, Канада, проходит турнир UFC Fight Night 262. Возможно, он бы не был таким примечательным, если бы не появление в карде яркого россиянина. Свой очередной поединок (к слову, третий за год) провёл Азамат Бекоев. Его соперником выступил дебютант лиги – Юсри Белгаруи.

Стоит отметить, что оба парня в своих поединках всегда были заточены на финиш. Но тунисец все три раза за карьеру проиграл решением. Поэтому он должен был стать главной проверкой на прочность для россиянина. А фанаты ждали, что в клетке искры будут лететь буквально во все стороны.

Азамат прорвался в UFC, имея к тому моменту профессиональный рекорд 18-3. А затем начал доказывать, что это было верное решение лучшей лиги на планете. В дебютном поединке за 184 секунды он уничтожил Закари Риза. Затем за 164 секунды расправился с Райаном Лодером. До этого момента выступления Бекоева были просто эталонными. Но теперь на его пути оказался Юсри Белгаруи. У представителя Нидерландов профессиональный рекорд – 8-3. Шесть из своих побед он добыл досрочно, а сам не падал в нокаут ни разу. Стоит отметить, что перед боем Азамат довольно неплохо раскачивал противостояние. И пообещал снести оппонента.

Азамат Бекоев российский боец UFC «Он часто пропускает, руки держит низко. Посмотрим, но я настроен на досрочную победу — если не в первом раунде, то во втором или в третьем. У него есть шанс только на лаки-панч, больше никаких шансов нет. Я обычно ниже своих соперников, уже привык. Чувствую себя главной звездой турнира. Спасибо фанатам. Этого парня продвигает Алекс Перейра, однако в UFC не хотели его подписывать, поскольку он не побеждает досрочно. Перейра просил лигу взять его. Может, Алекс умолял, я не знаю. Моё предположение — Юсри отдали мне, чтобы я наказал его. Наш бой уже срывался, но его не стали отменять и перенесли на другую дату. Я хочу выиграть у Юсри и сказать ему: «No Chama».

Азамат с самого начала тотально завладел инициативой, забрал территорию. Но бросалось в глаза, что соперник намного крупнее в плане габаритов. В итоге россиянин принял решение не сильно рисковать и оформил первый тейкдаун. А затем начал контролировать оппонента у сетки. Правда, зафиксировать Юсри было практически невозможно. Белгаруи классно оборонялся, а по ходу боя жёстко рассёк Бекоеву голову. Однако это лишь обозлило россиянина, который буквально полетел вперёд. Сначала донёс целую комбинацию, а затем пропустил несколько крайне болезненных ударов. За Азамата стало тревожно, поскольку Юсри классно выбрасывал контратаки. Чувствовалось, что Бекоеву крайне неудобно работать против этого оппонента.

Во втором раунде всё вновь началось с контроля территории от Азамата. Однако Белгаруи выжидал и оборонялся максимально качественно. На второй минуте оппоненты начали буквально рубиться. И это выглядело очень опасно для Бекоева. Но в итоге Азамат всё-таки нащупал свой удар, после которого Юсри пошатнулся. При этом сильно бросалось в глаза, что россиянин устал. Да, заземлял оппонента, однако никакого развития в этом всём не было. А после возвращения в стойку было видно, что Бекоев с огромным трудом держится на ногах.

Азамат Бекоев и Юсри Белгаруи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В третьей пятиминутке Азамат начал пропускать огромное количество ударов. 0:25 – именно такая была статистика в тот момент, когда рефери принял решение остановить поединок. Пассивная защита от россиянина заставила судью всё закончить. Прийти в себя россиянин уже не смог. Бекоев потерпел первое поражение в лучшей лиге на планете. Теперь восхождение придётся начинать с нуля. А вот Белгаруи ворвался в промоушен с очень эффектной победы.