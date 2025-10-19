«Угроза Чимаеву» ликвидирована. Де Риддер провалил претендентский бой и сдался

В ночь на 19 октября в Ванкувере, Канада, прошёл турнир UFC Fight Night 262. В главном событии вечера одно из главных открытий 2025 года Ренье де Риддер встречался с Бренданом Алленом. Изначально соперником нидерландца должен был стать Энтони Эрнандес, но он снялся с поединка, и Аллен принял бой на уведомлении в один месяц.

Для де Риддера этот поединок носил претендентский статус. В случае успеха у нидерландца набиралось пять побед за неполные 12 месяцев, и он здорово себя зарекомендовал в предыдущих боях, оформив в них три финиша и остановив Роберта Уиттакера и Бо Никала, любимчика UFC. До боя с Алленом де Риддера постоянно спрашивали о потенциальном противостоянии с Хамзатом Чимаевым за пояс и Ренье высоко оценивал свои шансы: «С точки зрения навыков я буду сложным соперником. Я могу перевести его и положить на лопатки, чего с ним никто раньше не делал. Если он переведёт меня, я буду опасен с нижней позиции. А если окажусь сверху, у меня будут хорошие шансы его задушить».

И бой с Алленом для де Риддера начался так, что действительно можно было поверить в шансы нидерландца в поединке с Чимаевым. Ренье легко перевёл Аллена, уверенно себя чувствовал в партере, менял позиции, предпринял несколько попыток выйти на сабмишен, но к финишу не подобрался. И второй раунд стартовал с того же: перевод, контроль, поиск выхода на удушающий или болевой. Но на этот раз Аллен уже сработал лучше и оформил свип, заняв топ-позицию и не отдав её до конца раунда. Третья пятиминутка прошла практически идентично — де Риддер снова ошибся и потерял контроль, позволив Аллену работать сверху. В отличие от Ренье, американец не работал только над сабмишенами, а активно работал локтями в граунд-энд-паунд и оставил несколько ссадин сопернику. А самое тревожное то, что де Риддер с большим трудом поднимался на ноги и возвращался в свой угол.

Ренье де Риддер — Брендан Аллен Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В четвёртом раунде уже сам Аллен на первых секундах оформил тейкдаун и закрепил контроль. Задышавшего ещё до этого де Риддера хватало только на вялые попытки сдерживания Брендана — никаких попыток ответить, свипнуть или подняться на ноги. В итоге после раунда угловые де Риддера получили от бойца ответ, что он не в порядке, и сигнализировали рефери, что Ренье не будет продолжать бой .

Угроза Чимаеву и несостоявшийся претендент на титул просто сдался на табуретке между раундами. Для де Риддера это не первый подобный случай, многие помнят, как Ренье просто перестал драться с Анатолием Малыхиным в поединке за титул чемпиона One в тяжёлом весе. В обоих случаях это выглядело, откровенно говоря, плохо и даже жалко. Чимаев уже издевательски отреагировал в социальных сетях: «Этот дерьмовый парень сдался». Пожалуй, заглядывания за спину Аллену оказались лишними. После обновления рейтингов де Риддер уступит свою строчку Брендану и на ближайшее время точно выпадет из титульной гонки.

Ренье придётся сосредоточиться на других соперниках, которых, впрочем тоже достаточно. Можно вновь попытаться устроить бой с Эрнандесом, есть Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси, идущие после поражений, Исраэль Адесанья тоже давно ждёт интересного соперника, а Кайо Борральо жаждет вернуться в титульную гонку. Потенциальных оппонентов в избытке, но их ещё нужно победить. Плюс ко всему хайпа у Ренье убавится.

Что касается Аллена, то он претендовать на пояс пока не может. Не так давно он уже проиграл Нассурдину Имавову и Энтони Эрнандесу, так что Брендану нужно выстраивать более длинную победную серию, чтобы всерьёз думать о титульнике. Он, конечно, уже обозначил желание биться с Чимаевым, но это сейчас возможно только в экстренном случае вроде выхода на коротком уведомлении. Сам Аллен тоже это понимает и бросил сразу несколько вызовов: «Чимаев, хочешь сильного грэпплера? Молодого и голодного. Погнали. Если нет, то Дрикус, где ты? Давно хочу с тобой побиться. Если нет, то Шон Стрикленд. Пришло время реванша».