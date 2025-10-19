Убийца с детским лицом. В UFC появился новый Перейра

В Канаде в ночь на 19 октября состоялся турнир UFC Fight Night 262. В карде вечера в промоушене дебютировал тунисско-нидерландский боец Юсри Белгаруи, причём дебютировал ярко – Юсри финишировал россиянина Азамата Бекоева в третьем раунде. Интересно, что у Белгаруи много сходств с чемпионом UFC Алексом Перейрой, а сам бразилец продвигал Юсри в лигу, несмотря на то что проигрывал ему ещё во время выступлений в кикбоксинге.

История Белгаруи крайне схожа с карьерой Алекса Перейры. Юсри долгое время выступал в кикбоксинге, три раза претендовал на титул Glory в среднем весе, но чемпионом так и не стал. Зато получил колоссальный опыт: он три раза делил ринг с Поатаном и один раз дрался с Исраэлем Адесаньей. Бразильца Белгаруи даже побеждал, что уже говорит о высоком уровне новичка UFC. А ещё больше о нём говорит то, что Юсри в лучшую лигу мира продвигал сам Перейра.

«Этого парня продвигает Алекс Перейра, однако в UFC не хотели его подписывать, поскольку он не побеждает досрочно. Перейра просил лигу взять его. Может, Алекс умолял, я не знаю. Моё предположение — Юсри отдали мне, чтобы я наказал его. Наш бой уже срывался, но его не стали отменять и перенесли на другую дату. Я хочу выиграть у Юсри и сказать ему: «No Chama», — говорил Бекоев перед поединком.

Белгаруи, как и Перейра, оказался в смешанных единоборствах довольно поздно – в 29 лет. Тренироваться он стал у Гловера Тейшейры – понятно, почему Поатан так активно продвигал этого парня. Как и Алекс, Юсри метался между средним и полутяжёлым дивизионами, выступая и там, и там. При этом Белгаруи приходится ещё сложнее: Юсри крайне габаритный боец с ростом 196 см, но он умудряется влезать в лимит среднего веса – видимо, Перейра поделился с ним своим секретом.

Юсри Белгаруи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Карьеру в ММА Белгаруи начал в UAE Warriors, где в семи боях одержал пять побед. Причём Юсри проигрывал неизменно решением судей, а побеждал в основном нокаутами и делал это разнообразно и ярко: были финиши и хай-киками, и коленями, и брутальными сериями на руках – как здесь обходиться без сравнений с Перейрой? В августе 2023 года Юсри попытал счастья в Претендентской серии Даны Уайта, но уступил судейским решением Марко Тулио. Рекорд 5-3 – казалось, карьера кикбоксёра в ММА не складывается. Однако Юсри не опускал рук, одержал две победы, завоевав пояс в лиге LFL, и снова вернулся в Претендентскую серию. На этот раз успешно: Юсри нокаутировал Таигу Ивасаки, но снова не получил заветный контракт с промоушеном. Правда, подвернулся случай, и Белгаруи принял на коротком уведомлении бой с Бекоевым в августе. Тогда поединок не состоялся из-за проблем с документами у Юсри, но в UFC сохранили поединок, просто сдвинув его на канадский кард.

Непонятно, почему Азамат Бекоев говорил о том, что Белгаруи не побеждает досрочно. В восьми победных поединках до встречи с россиянином Юсри оформил шесть нокаутов – это точно должно было насторожить Бекоева. Ну а финиш в поединке с Азаматом позволил Белгаруи громко заявить о себе – дебют в лучшей лиге мира получился весьма успешным.

Юсри вполне оправдывает интересное прозвище – Убийца с детским лицом. Огромный кикбоксёр с небольшим рекордом, но с ярким стилем и жаждой нокаутов: сходств с Перейрой действительно очень много. Возможно, он видит в нём своего преемника, и у Белгаруи есть все шансы стать новой звездой UFC – Дана Уайт таких бойцов ценит.