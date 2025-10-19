Пакьяо не хотят давать бои? От легенды разбегаются чемпионы и звёзды

В июле 2025 года легендарный Мэнни Пакьяо вернулся на профессиональный ринг и сразу получил титульный шанс в полусреднем весе, встретившись с чемпионом по версии WBC Марио Барриосом. По общему мнению, это самый слабый обладатель пояса в дивизионе, что должно было помочь 46-летнему Мэнни. Пакьяо вернулся действительно здорово – выдержал темп, сбавив только в финальных раундах. Но даже при этом многие увидели победу Пакмэна, назвав ничью с Барриосом «ограблением».

Пакьяо назвал вердикт судей «ограблением», однако подчеркнул, что планирует продолжать карьеру: «Вопрос о том, вернусь ли я, не стоит. Пока у меня будет достаточно времени на подготовку… Для меня главное — это именно подготовка, потому что я не хочу драться с бойцами второго сорта только ради денег. Я хочу драться с честью, в настоящем конкурентном бою. Я уже в хорошей форме. С ещё несколькими месяцами подготовки я смогу вернуться и быть готовым на 100% под любой стиль».

И если поначалу Мэнни хотел реванш с Барриосом, чтобы доказать своё превосходство, то позже его советник Шон Гиббонс обозначил другие варианты: «Реванш? А зачем? Есть Ролли Ромеро. Есть Танк Дэвис. Зачем реванш? Давайте говорить по сути. Барриос не представляет собой никакой ценности. Разве что его титул. А вот с Ролли и бой получился бы шикарным, и промоушен поединка был бы крутым».

И сам Ромеро, не так давно уверенно победивший звёздного Райана Гарсию, заявил, что не против принять бой с легендой: «Член Зала славы у меня в резюме, кто бы этого не хотел? Мы можем это устроить. Главное, чтобы всё имело смысл. Фанаты захотят этот бой, а это уже серьёзный аргумент. Знаете, это, должно быть, благословение, когда легенды сами вызывают тебя на бой. Если легенда хочет драться с тобой — это о чём-то говорит. И дело не только в поясе… Я умею продавать бои, и я на одном уровне с ним. Это многое говорит о моём потенциале».

Роландо Ромеро Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Позже стали появляться инсайды, что возвращение Мэнни планируется на декабрь или январь, а в потенциальных соперниках фигурировали Флойд Мейвезер и Джервонта Дэвис. Однако оба выбрали других соперников — Майка Тайсона и Джейка Пола соответственно. Остался Ромеро, и советник Пакьяо ещё раз заявил, что бой с Ролли должен состояться, и даже обозначил даты: «У Ромеро пояс. Именно поэтому такой выбор. Если бы у него не было пояса, то мы бы даже не посмотрели в сторону Ролли. Взять вновь титул в полусреднем весе — это незабываемое достижение. И у Ролли есть этот самый пояс. Именно это и делает его фаворитом. Мы нацелены на январь — 24 или 31 января. Уверен, у Мэнни всё ещё хватает скорости для того, чтобы побить Ромеро. Вы видели, что сделал с Ролли Исмаэль Барросо. Поэтому я верю, что бой с Ромеро — классный для Пакьяо».

Сделка по бою с Ромеро была уже оформлена, и оставалась официальное подтверждение, но в дело вмешалась WBA — именно их поясом в полусреднем весе владеет Ролли. Организация вдруг вспомнила, что Ромеро нужно провести обязательную защиту титула против непобеждённого Шахрама Гиясова. Мотивация у WBA такая — в июне Ромеро был переведён в полноценные чемпионы, а согласно их правилам, новоиспечённый обладатель титула должен в течение 120 дней выйти на защиту. У Ролли два варианта — отказаться от пояса, но тогда он станет неинтересен Пакьяо, или попытаться откупиться от Гиясова отступными, что крайне маловероятно.

Пакьяо просто подложили свинью и лишили желаемого поединка. Отсюда и появился вариант с выставочным боем против Василия Ломаченко в декабре. Это крутая вывеска, многие захотят такое увидеть, однако это всё ещё выставочный бой, а Мэнни совсем скоро исполнится 47 лет, и он теряет время. В его случае каждый прошедший месяц уменьшает его шансы в противостояниях с молодыми чемпионами.

Теперь есть слухи о том, что в Matchroom (они же представляют интересы Гиясова) готовы предложить Пакьяо другого чемпиона — Льюиса Крокера, у которого пояс IBF в полусреднем весе. В промоутерской компании заявили, что реальных переговоров пока нет, но им интересно привезти Мэнни в Северную Ирландию. Здорово, конечно, но Пакьяо в силу возраста должен быть избирательным. Ромеро и даже Барриос — это более известные имена, чем Крокер, так что есть ли смысл размениваться на североирландца, учитывая, что до окончательного завершения карьеры у Пакмэна в запасе явно не так много боёв.

Мэнни Пакьяо Фото: Harry How/Getty Images

В сухом остатке все желаемые Пакьяо варианты разбегаются. Упоминались Ромеро, Мейвезер и Джервонта, однако всем выдали других соперников, а Мэнни оставили без боя. Грустно, потому что имя Пакьяо явно привлекло бы больше внимания к Ромеро, чем Гиясов, при всём к нему уважении. И бой этот было бы легче продать, но, похоже, Мэнни снова вынужден ждать, и неизвестно, чего именно и сколько времени.