Силва и Уайдман вернут нас в 2013 год. Экс-чемпионы UFC завершат трилогию в боксе

В ночь с 14 на 15 ноября на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса с главным поединком между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Но в карде турнира будут и другие интересные противостояния, особенно выделяется бой экс-чемпионов UFC Андерсона Силвы и Криса Уайдмана, которые завершат трилогию на боксёрском ринге.

Противостояние Андерсона Силвы и Криса Уайдмана занимает особое место в истории не только UFC, но и в целом в мире смешанных единоборств. Легендарный Паук был не просто доминирующим чемпионом, а настоящей суперзвездой организации. Его победная серия к лету 2013 года составляла 16 поединков – она до сих пор является самой продолжительной за всю историю UFC. 10 защит чемпионского пояса, всевозможные бонусы за выступление вечера, нокаут вечера, бой года – Силва просто уничтожал своих соперников.

Однако даже у звезды такого уровня нашёлся криптонит. И им оказался Крис Уайдман. Американец шёл со скромным рекордом 9-0 и пятью победами в UFC, поэтому многие считали, что Крис станет очередной жертвой Паука – уж слишком большая разница в опыте была между бойцами.

«Думаю, это будет сложный бой для Андерсона Силвы. Очень сложный. Слабые стороны Силвы являются сильными сторонами Уайдмана. Я тренировался с Крисом, он очень хорошо борется. Уайдман будет не только атаковать Андерсона Силву, он закончит этот бой. Я считаю, что поединок будет недолгим. И шокирует многих», — отмечал легендарный экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

И Уайдман действительно оформил один из самых громких апсетов в истории UFC, не просто победив Силву, а оформил брутальный финиш, вбивая голову бразильца в канвас. И та сумасшедшая и крайне нестандартная комбинация Криса навсегда вошла в историю.

Бой Андерсон Силва – Крис Уайдман Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Естественно, Силва получил реванш, состоявшийся в декабре 2013 года. Завершился он болью: даже те, кто не особо интересуется единоборствами, видели тот самый лоу-кик Паука, которым он сломал себе ногу об колено Уайдмана – жуткое зрелище. Андерсон вновь проиграл досрочно, и, по сути, Крис стал тем, кто завершил карьеру Силвы. Нет, Паук ещё выступал, но делал это редко и крайне неудачно: официально он выиграл только один поединок из семи после противостояния с Уайдманом, а затем завершил карьеру. К слову, и сам Крис продержался на вершине недолго: после побед над Лиоту Мачидой и Витором Белфортом Уайдман проиграл Люку Рокхолду и утратил пояс, позже выиграв только три поединка из 11.

Противостояние с Силвой было самым ярким моментом в карьере Уайдмана. И, напротив, Андерсон наверняка не особо хочет вспоминать те два боя и то, что было с его карьерой после. Зато спустя 12 лет у Паука появилась возможность наконец-то взять реванш у Криса и закрыть эту неприятную историю своей победой. Да, оба уже давно не на пике возможностей, что и говорить – Силве уже шестой десяток, Уайдману – 41 год. Да, будет это не в смешанных единоборствах, а в боксёрском поединке, где Крису только предстоит дебютировать. Но есть ощущение, что это не будет показательный поединок двух пенсионеров.

Их история противостояния давно вышла за пределы спорта, и пусть топор войны был зарыт, и Уайдман спустя годы извинился перед Пауком за инцидент с травмой в реванше, однако это не отменяет запредельной мотивации Силвы. Для Андерсона это крайне принципиальный поединок, как, собственно, и для Криса, который захочет доказать, что те победы 12 лет назад не были случайными. Так что в ринге нас ожидает сражение двух легенд – спорта в нём будет точно больше, чем в бою Джейка Пола и Джервонты Дэвиса.