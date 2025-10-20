Возвращение Волкова и Нурмагомедова, титульник Аспиналла. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния и поединки. Особняком стоит крупный турнир UFC 321, в карде которого пройдут два титульных боя и множество поединков с участием россиян. Также ждём возвращение Василия Камоцкого на победную серию в лиге пощёчин Power Slap, турнир АСА в Дубае и претендентский поединок боксёров-тяжей.

23 октября. Тони Джонсон — Амир Алиакбари

Лига АСА проведёт турнир АСА 194 в Дубае. В главном событии выездного ивента состоится поединок двух тяжеловесов — Тони Джонсона и Амира Алиакбари. Тони Джонсон уже давно выступает в промоушене и даже был чемпионом, до этого Джонсон выступал в Bellator и ONE Championship. Амир выступал в АСА ещё в 2018 году, после этого был вояж в ONE, где он претендовал на пояс Анатолия Малыхина, но проиграл. Теперь Алиакбари вновь вернулся в АСА, где прокладывает дорогу к титулу.

24 октября. Василий Камоцкий — Макини Ману

Василий «Пельмень» Камоцкий возвращается в лигу пощёчин Power Slap. После поражения от брата Безумного Гавайца россиянин потерял чемпионский пояс организации в тяжёлом весе. Теперь ему предстоит закрыть поражение в поединке с крайне непростым соперником Макини Ману. У Ману безупречный рекорд 4-0, четыре нокаута в активе, но с соперниками уровня Камоцкого он ещё не встречался. А ещё у Макини прозвище Биг Мак, что придаёт противостоянию с Пельменем гастрономических ноток.

25 октября. Том Аспиналл — Сириль Ган

В Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Для Аспиналла это будет первая защита полноценного титула, которым он завладел без боя после ухода Джона Джонса. Ган же в последнем поединке крайне спорно победил Александра Волкова и получил третий титульный шанс: в первых двух попытках он уступил Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. Сможет ли француз с третьего раза взобраться на вершину или же Том сохранит у себя пояс?

Том Аспиналл Фото: Getty Images

25 октября. Александр Волков — Жаилтон Алмейда

Александр Волков после поражения от Тома Аспиналла вышел на серию из четырёх побед и был одним из главных претендентов на пояс UFC, однако «ограбление» в бою с Ганом привело к ещё одному претендентскому поединку. Причём в соперниках у россиянина оказался крайне неудобный бразилец Жаилтон Алмейда, который славится своей борьбой — непростое испытание для Александра, но и одновременно шанс доказать, что он достоин реванша с Аспиналлом. Тем более что Том выступит на этом же турнире.

25 октября Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста

Второй номер легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов возвращается в октагон после первого поражения в карьере — от Мераба Двалишвили. Получить реванш с чемпионом с ходу не удалось, тем более что Умар долго восстанавливался после перелома руки. Теперь Нурмагомедову предстоит доказать свой высокий статус в бою с Марио Баутистой, который идёт на серии из восьми побед и мечтает о титульном шансе — лёгкой прогулки для Умара не будет.

25 октября. Азамат Мурзаканов — Александр Ракич

Непобеждённый российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов продолжает поход за титулом UFC. В лучшей лиге мира у Азамата пять побед, четыре из которых одержаны нокаутом, и теперь он получил самый большой вызов в карьере в лице Александра Ракича. Ракич передрался со многими топовыми соперниками в дивизионе, после победы над ним Магомед Анкалаев получил долгожданный титульник — может быть, и для Азамата бой с Александром тоже будет счастливым билетом?

25 октября. Икрам Алискеров — Чун Ён Пак

Российский средневес Икрам Алискеров продолжает заново прокладывать дорогу к поясу UFC после того, как проиграл нокаутом Роберту Уиттакеру. Икрам закрыл поражение победой над Андре Мунисом, теперь Алискерову предстоит бой с непростым корейцем Чун Ён Паком. Кореец звёзд с неба не хватает, но имеет в активе победы над россиянами Денисом Тюлюлиным и Альбертом Дураевым: конечно, он намерен продлить серию и в бою с Алискеровым.

25 октября. Джозеф Паркер — Фабио Уордли

В Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавят его два временных чемпиона мира в супертяжёлом весе — Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Удивительная ситуация складывается в «королевском» дивизионе: пока Александр Усик удерживает у себя все четыре ведущих пояса, в организациях образовались временные чемпионы. Двое из них проведут очный поединок, а победитель боя Паркер — Уордли будет не только владеть двумя временными титулами, но и считаться главным претендентом на встречу с Александром Усиком.