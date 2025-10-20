Главный провал Даны Уайта. Даже Пельмень не спасает американскую лигу пощёчин

24 октября в ОАЭ пройдёт турнир Power Slap 16. Дана Уайт стал с завидной частотой возить своё шоу по Ближнему Востоку, пытаясь по аналогии с UFC привлечь к лиге внимание русскоязычной аудитории. С этим должен помогать Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень — одна из главных мировых звёзд в пощёчинах в принципе.

Россиянин в четыре поединка под эгидой Power Slap уместил кучу событий: эпичный нокаут с первой пощёчины, спорную ничью в титульнике, победу во встрече за пояс чемпиона лиги и утрату титула. Очень насыщенная карьера. В июне 2025 года Пельмень проиграл Дэйну Вирнсу и лишился пояса, однако посчитал, что его «ограбили»: «Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке: ухо, нос разбил. Я не понимаю. Ни одной честной пощёчины». Тем не менее реванш Камоцкому не дали и назначили другого соперника. Теперь 35-летний россиянин встретится с непобеждённым в Power Slap американцем Макини Ману с интересным прозвищем Биг Мак . И это опасный боец, который нокаутировал всех предыдущих соперников.

Василий Камоцкий Фото: UFC

Пельмень vs Биг Мак — достойная вывеска для претендентского боя в супертяжёлом весе и, вероятно, должна привлекать новых зрителей к Power Slap, но шоу по-прежнему остаётся маргинальной и странной частью мира единоборств. Дана Уайт своё детище очень любит, более того, уверяет, что лига станет круче UFC и регулярно бодро отчитывается о невероятных темпах роста лиги. Год назад, например, риторика была такой: «Power Slap — самый успешный бизнес, в котором я когда-либо участвовал за столь короткий промежуток времени. За 19 месяцев у нас появилось 17 млн подписчиков. Мы можем похвастаться одними из самых популярных видеороликов в социальных сетях на тему спорта. У нас больше спонсоров, чем было у UFC за последние 10 лет. И что самое странное, многие говорят всё то же самое, что говорили о UFC, когда мы начинали. Буквально то же самое».

Проблема в том, что популярность Power Slap существует в очень узком кругу, и непонятно, что нужно сделать, чтобы выйти за его пределы . Говоря о UFC, Дана объясняет, что они продают истории бойцов, а какую историю можно продать в этом случае? Как у Пельменя? Человек работал в поле, а потом стал раздавать пощёчины? Понятно, что это упрощение и любая история будет с более глубоким повествованием, но вряд ли она вызовет эмоции. Зачастую эти бойцы во многом обезличены, их не знают, и вне турниров Power Slap они зачастую не интересны широкому кругу болельщиков. А реальных фанатов у этого шоу не так уж много.

Приглашение Пельменя, человека, который уже обзавёлся фан-базой в России, как раз направлено на то, чтобы сделать лигу более узнаваемой, показать, что и в пощёчинах есть свои звёзды и герои. Привлечение Пейдж Ванзант и Нины Мари Даниэль (как комментатора) — из той же категории. Но это слишком трудоёмкая задача — не получится просто пригласить пару человек и надеяться, что они глобально повлияют на популярность Power Slap во всём мире. Уайт это тоже отлично понимает, однако других выходов у него нет, вырастить своих звёзд в этом виде спорта практически нереально.

Дана Уайт по-прежнему может бравировать громкими заявлениями по поводу миллионных просмотров. Они действительно есть, но в 99% случаев это успехи коротких видео в социальных сетях с вирусными нокаутами . Это и понятно: людям интересно посмотреть, как кто-то улетает на землю от мощной пощёчины, но никто из них не заходит на канал Power Slap, чтобы найти бой Рона Баны или Энтони Блэкбёрна, а они, между прочим, чемпионы организации. На данный момент все эти люди, включая Пельменя, просто фон — парни и девушки, которые согласны принять пощёчину и, возможно, улететь в эпичный нокаут.

Джо Роган тоже уверен, что создание Power Slap было ошибкой: «Они облажались, когда стали делать бои по пощёчинам. Я им всегда говорил: «Вам, ребята, стоит заняться кикбоксингом». Если вам нравится смотреть на бои, который проходят только в стойке, то это не похоже на старые времена кикбоксинга, где было скучно. Нокауты просто сумасшедшие».

Поединок Power Slap Фото: Power Slap

Безусловно, нужно учитывать, что Power Slap — очень молодая организация, и не очень справедливо и правильно сравнивать её с топ-лигами вроде НХЛ, МЛБ, НБА (хотя Дана Уайт так и делает). Прямо сейчас лига пощёчин — провал, если мы говорим о каком-то глобальном влиянии на мир единоборств, Пельмень ситуацию не изменит. Но если цель просто собрать миллионы просмотров благодаря вирусным видео и привлечь за счёт этого деньги и спонсоров, то Уайт на правильном пути, Power Slap продолжит расти в этом отношении. Просто тогда заявления о конкуренции с топ-лигами, включая UFC, выглядят странновато. Вряд ли в ближайшие годы мы будем с нетерпением ждать титульных боёв в этой лиге, но тем не менее наверняка включим видео, чтобы посмотреть на глухой нокаут с одной пощёчины.