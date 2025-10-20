UFC 321: российский десант в Абу-Даби, титульник Аспиналла и Гана. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.
В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак.
Открывать программу основного карда предстоит Азамату Мурзаканову. Его проверит на прочность серб Александар Ракич, который занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса.
Затем в клетку выйдет Алесандр Волков, которого в UFC оставили без титульника. Он проведёт поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.
Очередной вызов ждёт россиянина Умара Нурмагомедова. Брат Хабиба проведёт бой с восьмым номером рейтинга дивизиона бразильцем Марио Баутистой.
А в главном поединке вечера сразятся за титул Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Этот бой станет первой полноценной защитой для британца.
💥 Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.
«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.
Где смотреть турнир UFC 321
Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 «Это не так интересно». Александр Волков объяснил, почему Немкова не подписали в UFC
Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о несостоявшихся переговорах между руководством организации и соотечественником Вадимом Немковым.
«Если мы втроём будем конкурировать за чемпионский пояс – это не так интересно, как с бойцами из разных стран. Независимо от России, Монголии или Африки. Самобытный боец всегда интересен. Когда трое одинаковых спортсменов из одной страны, а других меньше, это уже не так завлекательно для UFC или зрителей. Выгоднее иметь одного-двух бойцов из одного региона, которые будут бороться за пояс», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира UFC 321
Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Старт события запланирован на 17:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.
3️⃣ Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент
Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин рассказал, кого он считает лучшими российскими бойцами смешанных единоборств на данный момент.
«Павлович, Ян и Волков», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC 321
Основной кард
- Том Аспиналл — Сириль Ган;
- Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
- Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
- Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
- Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.
Предварительный кард
- Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
- Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
- Азат Максум — Митч Рапосо;
- Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
- Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
- Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
- Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.