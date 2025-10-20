Скидки
UFC 321: Волков – Алмейда, Нурмагомедов – Баутиста, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, live, полный кард, дата и время

UFC 321: российский десант в Абу-Даби, титульник Аспиналла и Гана. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 321
В карде бои брата Хабиба, Волкова и наших топовых нокаутёров.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак.

Открывать программу основного карда предстоит Азамату Мурзаканову. Его проверит на прочность серб Александар Ракич, который занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

Затем в клетку выйдет Алесандр Волков, которого в UFC оставили без титульника. Он проведёт поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Очередной вызов ждёт россиянина Умара Нурмагомедова. Брат Хабиба проведёт бой с восьмым номером рейтинга дивизиона бразильцем Марио Баутистой.

А в главном поединке вечера сразятся за титул Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Этот бой станет первой полноценной защитой для британца.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Александр шёл по тернистому пути и должен быть вознаграждён:
Последний шанс для Драго. В UFC Волкову всегда мешали получить титульник
Где смотреть турнир UFC 321 Дата и время турнира UFC 321 Полный кард турнира UFC 321
Live Сергей Сорокин

💥 Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.

«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 321

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🤔 «Это не так интересно». Александр Волков объяснил, почему Немкова не подписали в UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о несостоявшихся переговорах между руководством организации и соотечественником Вадимом Немковым.

«Если мы втроём будем конкурировать за чемпионский пояс – это не так интересно, как с бойцами из разных стран. Независимо от России, Монголии или Африки. Самобытный боец всегда интересен. Когда трое одинаковых спортсменов из одной страны, а других меньше, это уже не так завлекательно для UFC или зрителей. Выгоднее иметь одного-двух бойцов из одного региона, которые будут бороться за пояс», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 321

Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Старт события запланирован на 17:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

3️⃣ Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин рассказал, кого он считает лучшими российскими бойцами смешанных единоборств на данный момент.

«Павлович, Ян и Волков», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард

  • Том Аспиналл — Сириль Ган;
  • Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
  • Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
  • Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
  • Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард

  • Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
  • Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
  • Азат Максум — Митч Рапосо;
  • Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
  • Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
  • Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
  • Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.
Новости. Бокс/ММА
