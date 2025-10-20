Недооценённый, но прекрасный. Алискеров точно станет суперзвездой UFC

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак. Россиянин совершенно точно рассчитывает оформить очередной красивый финиш. Кроме того, пока им движет желание окончательно доказать всем, что единственное поражение в лучшем промоушене на планете было лишь случайностью, стечением обстоятельств.

Стоит отметить, что меньше месяца назад Алискеров пробился в топ-15 рейтинга средневесов. Правда, сейчас вновь выпал за его пределы, но есть уверенность, что всё впереди. И выглядит странным то обстоятельство, что в рамках предстоящего турнира россиянин займёт место в прелимах. Да, можно объяснить это тем, что все пять противостояний, которые запланированы на основной кард, – это битвы рейтинговых бойцов, где многое стоит на кону. Но есть ощущение, что и Икрам был достоин того, чтобы стать одним из главных действующих лиц турнира. Правда, есть уверенность, что своё Алискеров ещё заберёт, а главные достижения россиянина – ещё впереди.

Уже сейчас Икрам один из самых ценных активов организации в среднем весе. А ведь дивизион действительно активно развивается и радует фанатов. В 2022 году Алискеров завоевал уверенную победу в первом раунде на Dana White’s Contender Series. После такого яркого триумфа его просто не могли оставить без контракта с промоушеном. После этого россиянин начал колотить оппонентов уже в лучшей лиге на планете. В общей сложности ему понадобилось меньше пяти минут, чтобы снести с пути двух крепких соперников – Фила Хоуса и Варлея Алвеса. При этом срывалось большое количество поединков россиянина. Икрам остался без громких боёв с Пауло Костой, Нассурдином Имавовым, Энтони Эрнандесом.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

А затем боец продемонстрировал абсолютную лояльность к организации. Он принял на суперкоротком уведомлении сложнейший поединок с топовым оппонентом – Робертом Уиттакером. К сожалению, риск не оправдался. Меньше двух минут понадобилось новозеландцу, чтобы нокаутировать россиянина. Череда финишей в первом раунде продолжилась. Но не так, как этого хотел Икрам. Правда, Алискеров даже в этом случае всё равно «выиграл». Он получил уважение от организации, поэтому остался на хорошем счету. Быстро получил в соперники Андре Муниса, которого финишировал за шесть секунд до конца первой пятиминутки. И после этого получилось ворваться в рейтинг, что лишний раз демонстрирует признание со стороны организации.

Любопытно, что Икрама поддержал даже сам Дана Уайт. Он отметил, что верит в будущее российского бойца: «Икрам согласился на бой с одним из лучших в мире, одним из лучших в этом дивизионе за всё время. Это поражение не означает, что у Икрама нет таланта. Он вернется в зал, поработает и использует этот опыт».

Теперь Уиттакер получил крепкого соперника, который вполне может стать для него трамплином к более серьёзным вызовам. Да, южнокореец – нерейтинговый боец. Но яркая победа над ним откроет перед Алискеровым множество дорог. Понятное дело, что сразу получить условный претендентский бой не получится. Но в дивизионе полно статусных имён, за которые можно зацепиться: Кайо Борральо (проиграл последний поединок), Шон Стрикленд (экс-чемпион UFC и третий номер рейтинга средневесов), Пауло Коста (13-й номер рейтинга, но статусный оппонент). Есть ощущение, что прорыв к вершине для Алискерова лишь вопрос времени.