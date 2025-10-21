Перекачался и замедлился или стал сильным? Как менялись Александр Волков и его стиль

25 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321. В главном карде вечера пройдёт претендентский поединок в тяжёлом весе между вторым номером рейтинга Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой, который располагается на пятой строчке.

Имя: Александр Волков

Александр Волков Дата рождения: 24 октября 1988 года

24 октября 1988 года Место рождения: Москва, Россия

Москва, Россия Рост: 201 см

201 см Размах рук: 203 см

203 см Рекорд: 38-11

38-11 Весовая категория: тяжёлая

тяжёлая Место в дивизионе: 2

2 Команда: Strela Team

Strela Team Прозвище: Драго.

Начинал «недовеском»

Александр Волков – самый опытный российский боец UFC. Бой с Алмейдой станет для Драго юбилейным 50-м в профессиональной карьере – с 2009 года. В ММА Волков попал из карате, которым занимался с раннего детства, и именно карате легло в основу стиля Александра. Фишкой долговязого россиянина стали фронт-кики – или же мае-гери, если говорить терминологией каратистов, а также другие кики. Внушительные габариты позволяли Александру навязывать соперникам работу с дистанции, где у него было преимущество. Ну и, даже будучи довольно худым парнем в начале пути в смешанных единоборствах, Волков демонстрировал нокаутирующую мощь, которая во многом была обусловлена тоннажем ударов, отличной точностью и таймингом Драго, а не его физической силой.

Волков действительно был худым тяжеловесом, что со временем стало одной из главных проблем Александра. До прихода в смешанные единоборства его вес не дотягивал даже до сотни, и это при росте 201 см. Уже в ММА Драго немного набрал, но всё равно выдавал скромные показатели. Во время выступлений в Bellator Волков весил 102 кг, во время чемпионства в М-1 – 107 кг, к дебюту в UFC подошёл с весом 113 кг. Тем не менее долгое время в лучшей лиге мира россиянин был «недовеском». Да, где-то он превосходил соперников в скорости, однако мощи явно не хватало. Драго финишировал только такого же долговязого худого парня Стефана Стрюве и предпенсионного Фабрисиу Вердума, который тоже никогда габаритами не отличался. А вот с крупными оппонентами возникали проблемы: в стойке Деррик Льюис доказал, что один мощный удар эффективнее трёх раундов доминирования от Александра, а Кёртис Блейдс просто-напросто «завалял» Драго.

Работа в качалке не прошла даром

Поражения от Льюиса и Блэйдса привели к тому, что Драго стал работать над собой. Как отмечал сам Волков, он нашёл нового тренера по физической подготовке, поселился в качалке и стал набирать вес. Уже на поединок с Уолтом Харрисом россиянин вышел с рекордным показателем, едва вписавшись в лимит – 120 кг. Ну и фирменный фронт-кик Драго оказался настолько мощным, что Волков просто уничтожил американца. Следом Александр показал, что и в руках появился динамит – пострадал Алистар Оверим.

Александр Волков Фото: Из личного архива Александра Волкова

Однако дальше последовали поражения от Тома Аспиналла и Сириля Гана, которые отдалили Драго от титула. Тому Волков ничего не смог противопоставить в борьбе, а Гану проиграл больше тактически и функционально, хотя в четвёртом раунде вполне мог финишировать Сириля. Так что связывать прогресс Волкова только с набором веса, пожалуй, не совсем правильно.

Волков в нынешней форме – лучшая версия Драго

Удивительно, но Драго и на этот раз сумел преодолеть сложности и выйти на новый уровень. Причём нынешняя версия Волкова, пожалуй, оптимальная. Волков подтянул борьбу, точнее, защиту от тейкдаунов: например, Александр Романов рассчитывал именно на то, что ему удастся «завалять» Драго в стиле Блэйдса, но перевести окрепшего Волкова он не сумел, более того, россиянин избил соперника в партере и оформил финиш.

Также стоит отметить, что Драго стал драться умно, использовать свои преимущества на 100%. Работа с дистанции приносила плоды, с габаритным Волковым, который набрал в весе и прибавил в физической мощи, не справились ни Сергей Павлович, ни Жаирзиньо Розенстрайк, ни Тай Туиваса. Павловича Драго разобрал, причём после боя на лице Сергея было много гематом и синяков – удары Волкова стали куда серьёзнее. В бою с Розенстрайком Алекандр устроил суринамскому бойцу избиение, выбив капу и оформив финиш. Тая Туивасу россиянин тоже деклассировал в стойке, после чего задушил. Да что говорить – Сириль Ган, который в первом поединке с Волковым смотрелся на уровень выше, ничего не мог сделать с Драго в стойке, а Александр удивил борьбой и универсальностью. Если бы не судейское «ограбление», впечатляющая победная серия Драго составляла бы уже пять поединков, и кто как не Волков заслуживал бы шанс на титул?

Александр – уникальный боец, который продолжает работать над собой и прогрессировать, проведя почти пять десятков боёв. Волков всегда был неудобным соперником из-за своих габаритов и стиля: работа с дистанции – его грозное оружие. При этом Драго добавил в физике, возможно, где-то потеряв в скорости, но при этом он приобрёл ту самую недостающую мощь, крайне важную для тяжеловесов. Теперь Волкова не так просто переводить в партер, а его работа в стойке наносит соперникам серьёзный урон.

Драго через три дня исполнится 37 лет. Возраст солидный, и, возможно, сейчас у Александра есть если не последний, то один из последних шансов завоевать титульный шанс. Бой с прямым конкурентом на турнире, где будет проходить чемпионский поединок – отличная возможность всем всё наглядно доказать. И нынешней версии Волкова это вполне по силам.