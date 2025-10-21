Скидки
UFC 321, Александр Волков — Жаилтон Алмейда: дата и время, где смотреть, на каком канале, онлайн-трансляция, смотреть эфир

Волков пробирается к титульнику через «бразильского Хабиба». Пропускать UFC 321 нельзя
Яхья Гасанов
Пропускать турнир UFC 321 нельзя
Помимо боя Драго, есть ещё ряд ярких поединков.

Дата и время турнира UFC 321

25 октября в Абу-Даби, ОАЭ пройдёт большой номерной турнир UFC 321. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе, где Том Аспиналл выйдет на первую защиту полноценного титула против Сириля Гана.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

В соглавном событии турнира состоится титульный бой в женском минимальном весе — Маккензи Дерн и Вирна Жандироба сразятся за вакантный пояс.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Вирна Жандироба — Маккензи Дерн
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Вирна Жандироба
Не началось
Маккензи Дерн

В рамках ивента также пройдёт ряд громких поединков с участием российских бойцов. Умар Нурмагомедов возвращается после первого поражения в карьере и встретится с опасным Марио Баутистой, идущим на серии из восьми побед.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

Александр Волков в очередной раз попытается заработать титульный шанс — на пути Драго Жаилтон Алмейда, называющий себя «бразильским Хабибом». Это претендентский поединок. Победитель противостояния, вероятнее всего, встретится с чемпионом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Азамат Мурзаканов наконец-то получил большой шанс существенно подняться в рейтинге. Непобеждённый россиянин встретится с Александаром Ракичем, который переживает не лучшие времена.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Россиянин проводит свой пятый бой в UFC и пока ни один из них не вышел за пределы первого раунда. Соперником Икрама станет крепкий кореец Чун Ён Пак.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Чун Ён Пак

Кроме того, в Абу-Даби выступит Вальтер Уокер. Бразилец, тренирующийся и проживающий в Москве, «поприветствует» дебютанта промоушена Луи Сазерленда.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер — Луи Сазерленд
25 октября 2025, суббота. 18:40 МСК
Вальтер Уокер
Не началось
Луи Сазерленд

Начало турнира — в 17:00 мск. Бои основного карда стартуют в 21:00.

Прямая трансляция турнира UFC 321

Посмотреть трансляцию турнира UFC 321 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард

Предварительный кард

  • Насрат Хакпараст — Куиллан Салкиллд;
  • Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
  • Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
  • Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
  • Вальтер Уокер — Луи Сазерленд;
  • Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
  • Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
  • Азат Максум — Митч Рапосо;
  • Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.

Материалы о турнире UFC 321

Что нужно знать о главных звёздах ивента:
Аспиналл — в космосе, Волков и брат Хабиба топчутся на месте. Всё о гонорарах UFC 321 Аспиналл — в космосе, Волков и брат Хабиба топчутся на месте. Всё о гонорарах UFC 321
Идеальный тяжеловес. Объясняем, почему Аспиналл станет новой легендой UFC Идеальный тяжеловес. Объясняем, почему Аспиналл станет новой легендой UFC
Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC

Прогнозы на главные бои турнира UFC 321

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл отдаёт предпочтение Волкову в противостоянии с Алмейдой.

«Мне кажется, Волков сейчас в отличной форме. Также считаю, что Алмейда — это сильный боец. Однако я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы понять, насколько он хорош на самом деле. На данный момент сложно делать выводы, но я бы отдал предпочтение Волкову в этой схватке», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

Алекс Перейра не уверен, что Аспиналлу с Ганом будет так легко, как многие предсказывают.

«Это тяжёлый бой. Том — универсальный боец, но мне кажется, что большинство его соперников действовали агрессивно. Ган же будет много двигаться, действовать осторожно, и его постоянные перемещения могут вывести Тома из себя. Первый, второй, третий раунд — вероятно, Том не сможет поймать Сирила. Думаю, это будет другой бой — не такой, как многие думают», — цитирует Перейру Bloody Elbow.

Эксперт Люк Томас считает, что Умар Нурмагомедов лучше Баутисты во всём.

«Умару нужна победа. Он выглядел не так уж плохо против Мераба, однако не смог довести дело до конца. Против Марио любому бойцу трудно выглядеть впечатляюще, он неудобен почти для всех противников. Баутиста не допускает ошибок, в отличие, например, от Анкалаева. Но Умар лучше во всём, в чём хорош Марио. Так что мне кажется, что Умар и Мераб пересекутся снова», — сказал Томас в интервью Submission Radio.

