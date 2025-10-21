Волков пробирается к титульнику через «бразильского Хабиба». Пропускать UFC 321 нельзя

Дата и время турнира UFC 321

25 октября в Абу-Даби, ОАЭ пройдёт большой номерной турнир UFC 321. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе, где Том Аспиналл выйдет на первую защиту полноценного титула против Сириля Гана.

В соглавном событии турнира состоится титульный бой в женском минимальном весе — Маккензи Дерн и Вирна Жандироба сразятся за вакантный пояс.

В рамках ивента также пройдёт ряд громких поединков с участием российских бойцов. Умар Нурмагомедов возвращается после первого поражения в карьере и встретится с опасным Марио Баутистой, идущим на серии из восьми побед.

Александр Волков в очередной раз попытается заработать титульный шанс — на пути Драго Жаилтон Алмейда, называющий себя «бразильским Хабибом». Это претендентский поединок. Победитель противостояния, вероятнее всего, встретится с чемпионом.

Азамат Мурзаканов наконец-то получил большой шанс существенно подняться в рейтинге. Непобеждённый россиянин встретится с Александаром Ракичем, который переживает не лучшие времена.

В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Россиянин проводит свой пятый бой в UFC и пока ни один из них не вышел за пределы первого раунда. Соперником Икрама станет крепкий кореец Чун Ён Пак.

Кроме того, в Абу-Даби выступит Вальтер Уокер. Бразилец, тренирующийся и проживающий в Москве, «поприветствует» дебютанта промоушена Луи Сазерленда.

Начало турнира — в 17:00 мск. Бои основного карда стартуют в 21:00.

Прямая трансляция турнира UFC 321

Посмотреть трансляцию турнира UFC 321 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард

Предварительный кард

Насрат Хакпараст — Куиллан Салкиллд;

Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;

Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;

Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;

Вальтер Уокер — Луи Сазерленд;

Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;

Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;

Азат Максум — Митч Рапосо;

Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.

Материалы о турнире UFC 321

Прогнозы на главные бои турнира UFC 321

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл отдаёт предпочтение Волкову в противостоянии с Алмейдой.

«Мне кажется, Волков сейчас в отличной форме. Также считаю, что Алмейда — это сильный боец. Однако я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы понять, насколько он хорош на самом деле. На данный момент сложно делать выводы, но я бы отдал предпочтение Волкову в этой схватке», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

Алекс Перейра не уверен, что Аспиналлу с Ганом будет так легко, как многие предсказывают.

«Это тяжёлый бой. Том — универсальный боец, но мне кажется, что большинство его соперников действовали агрессивно. Ган же будет много двигаться, действовать осторожно, и его постоянные перемещения могут вывести Тома из себя. Первый, второй, третий раунд — вероятно, Том не сможет поймать Сирила. Думаю, это будет другой бой — не такой, как многие думают», — цитирует Перейру Bloody Elbow.

Эксперт Люк Томас считает, что Умар Нурмагомедов лучше Баутисты во всём.

«Умару нужна победа. Он выглядел не так уж плохо против Мераба, однако не смог довести дело до конца. Против Марио любому бойцу трудно выглядеть впечатляюще, он неудобен почти для всех противников. Баутиста не допускает ошибок, в отличие, например, от Анкалаева. Но Умар лучше во всём, в чём хорош Марио. Так что мне кажется, что Умар и Мераб пересекутся снова», — сказал Томас в интервью Submission Radio.