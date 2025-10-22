«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Уже 25 октября в Абу-Даби на турнире UFC 321 второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков выйдет на бой против опасного грэпплера Жаилтона Алмейды. Для Драго этот бой станет ключевым на данном этапе карьеры — либо он станет претендентом на титул, либо вновь будет вынужден ждать своего момента несколько лет. В преддверии поединка мы поговорили с Волковым: спросили о желании подраться на турнире UFC в Белом доме, оценили победу Чимаева, поражение Анкалаева и многое-многое другое.

— Александр, приветствую! В этот раз хотел бы начать разговор с комплимента в ваш адрес – мне очень нравится то, как вы одеваетесь, и ваш имидж. Расскажите, помогает ли вам кто-то составлять образы или вы всё сами подбираете?

— Сам занимаюсь. Просто решил вернуться к своим более ранним временам, когда учился в институте и одевался приличнее. Сейчас одеваюсь больше в стиле casual или smart-casual. Спасибо, что заметили. Мне очень приятно (улыбается).

— Вы уже находитесь в ОАЭ. Успели обойти местные достопримечательности?

— Честно говоря, нет. В основном сидим в апартаментах, тренируемся и стараемся соблюдать режим. Всё, что успели посмотреть, это зал Хабиба, несколько ресторанов, где кушали, супермаркет, где покупаем еду, и посетили один из пляжей. Стараемся лишнюю энергию не тратить и быть дисциплинированными. Ребята [члены команды Волкова] как раз ушли в магазин за продуктами, будем готовить картошку с мясом.

— А вы что-то готовите или в основном дегустируете?

— Я готовлю. Два дня подряд делал плов: один раз с мясом, а в другой раз — с курицей. Конечно, готовлю. Все это делают по очереди.

А если возвращаться к вопросу про места, рядом с ареной, где будет проходить бой, не так много чего-то такого, что стоило бы посетить. Конечно, есть парк развлечений Warner Bros. и музей Ferrari, но для человека, который живёт в США, это не так интересно. Если бы рядом были дети, то сходил бы туда обязательно. А так только сидим дома, играем в PlayStation и ждём тренировок.

— Как проходит ваша акклиматизация?

— Отлично, провели уже контрольные спарринги. Дышу хорошо, тренировки проходят по плану. Всё даже лучше, чем могло бы быть. Не хочется сглазить даже, если честно. Самочувствие, форма, сон хорошие. Энергии много, и сейчас главное — это всё удержать, не растерять, чтобы как вода сквозь ладонь не просочилась. К счастью, тьфу-тьфу-тьфу, всё отлично и жаловаться не на что.

— Перейдём к вашему предстоящему поединку. Какие сильные и слабые стороны вы видите у Жаилтона?

— Очевидно, что его сильной стороной является грэпплинг, умение бороться. Слабой является, наверное, ударка, но он её нечасто показывает, поэтому сложно, на самом деле, сказать, хорошая у него стойка или нет, поскольку ею почти не пользуется. Поэтому заранее говорить, что Жаилтон – плохой ударник, не стоит. Не думаю, что стойка это его прям слабая сторона. Алмейда наверняка её тренирует. Он бьёт лучше среднего бойца ММА в мире и на таком уровне может делать всё.

Если говорить обо мне, то мои навыки ударной техники должны быть лучше его. В грэпплинге стараюсь развиваться и, надеюсь, не буду ему уступать. По крайней мере, смогу отзащищаться от него. Сам план боя для нас обоих очевиден. Вопрос только в том, кто из нас его реализует успешнее.

— А вы сами готовитесь финишировать соперника или настраиваетесь на полный бой?

— Я не могу уверенно сказать, что наш поединок дойдёт до решения. Но с точки зрения кондиций готов и к трём, и к пяти раундам. Чем дольше будет длиться поединок, тем лучше для меня. По большому счёту мне предпочтительно, чтобы бой дошёл до поздних раундов. Если Жаилтон не сможет реализовать болевой на старте, то, скорее всего, у него не получится сделать это в третьем раунде, и тогда у меня будет преимущество в стойке, так как для использования борьбы нужно тратить много сил. Не могу сказать, что рассчитываю на какой-то супердлинный бой.

Всё зависит от двух людей, и подготовленный заранее план может не сработать. Я не знаю, что он собирается делать. Может, Алмейда будет сушить поединок или, наоборот, зарубаться. Для меня важно быть готовым и к короткой взрывной работе, и к полной дистанции. В целом и взрывная работа была проведена хорошая, и в физической силе я поднабрал. По отзывам спарринг-партнёров, мощь моих ударов также возросла.

Жаилтон Алмейда Фото: Getty Images

— При подготовке к этому или другому бою вы просматриваете прошлые поединки соперника?

— Да, конечно. Мне кажется, так должны делать все. И это отличает бойцов друг от друга. К примеру, молодые проспекты первые два-три боя хорошо себя чувствуют и побеждают незамысловатыми способами. А рейтинговые бойцы начинают к ним присматриваться и разбирать их. Они уже понимают, что сильная сторона проспекта в бою с ним не сработает, и разрабатывают защиту. Поэтому готовятся. И с этим сталкиваются парни, которые только начинают проявлять себя в UFC, осознавая, что уже не получится победить с помощью одной эффективной техники. Тогда они начинают готовиться более разнообразно, профессионально растут. В целом у кого арсенал больше, те и продвигаются в рейтинге. Любой из топ-10 наверняка своих соперников разбирает, по крайней мере его тренерский штаб. Как будто бы это само собой разумеющийся момент.

Не отсматривать бои соперника — это любительский подход, поскольку на том уровне нет времени подготовиться к сопернику. Ты выходишь на бой, не зная своего оппонента, если до этого вы уже не встречались. Там проходит большое число спортсменов. И тебе следует быть готовым к каждому, поэтому оттачиваешь свои какие-то универсальные приёмы, которые знаешь, что пройдут. А в профессиональном подходе всё работает наоборот — ты точишь свой арсенал под конкретного бойца. Это как в споре про Средние века, когда обсуждают, какое оружие было эффективнее — меч, топор или ещё что-то. На самом деле, всё индивидуально. То же самое и в сегодняшних боях — ты выходишь на поединок с тем оружием, которое необходимо в этой схватке, имея в арсенале другие наработки, которые можно использовать, когда что-то пойдёт не по плану. Конечно, нужно просматривать предыдущие выступления противника. Поэтому поединки и отличаются. Где-то демонстрируются одни навыки, где-то — другие. В этом и заключается интерес профессиональных ММА, так как в течение нескольких месяцев готовят план на бой и проводят техническую подготовку.

— Каким образом вы хотели бы победить Алмейду при идеальном исходе?

— Я бы хотел победить уверенно, а каким образом — не сильно важно. Хочу быть сильнее и лучше в любой позиции, которую предложит соперник.

— Работая над грэпплингом в этом лагере, вы концентрировались на совершенствовании полного комплекса навыков или только над позициями сверху или снизу?

— Работал над всеми позициями, которые только знал и знали мои тренеры. Готовимся к разным ситуациям. Алмейда отличается от классического борца тем, что после неудачного тейкдауна он может утянуть соперника на себя вниз, потом свипнуть, перевернуть и оказаться сверху. Естественно, нужно уметь контролировать соперника и противодействовать ему.

— Думаю, Алмейде теперь стоит бояться вас, учитывая, что в грэпплинге вы проработали все позиции.

— Одно дело, как я сделал домашнее задание, а другое — как напишу экзамен. Посмотрим, пока не будем загадывать наперёд.

— Рассматривали возможность выхода на этот бой с Олегом Тактаровым в качестве своего углового?

— Нет. У меня есть команда, которая к этому бою помогает готовиться. С удовольствием пригласил бы [Тактарова]. К сожалению, количество мест в моём углу ограничено. И в этот раз не получится его пригласить, только в качестве зрителя.

Александр Волков с Олегом Тактаровым (слева) Фото: Al Powers/Getty Images

— После реванша с Ганом у вас был личный разговор с Даной Уайтом о вашем месте в титульной гонке?

— Я, честно говоря, лично с Даной не общаюсь. С ним, а точнее, с матчмейкерами поддерживают связь мои менеджеры. Поэтому как такового разговора на эту тему у меня с ним не было. Сложно сказать. На мой взгляд, в UFC с точки зрения маркетинга и будущего лиги сделали правильно, организовав бой Аспиналл — Ган. Поэтому для меня, несмотря на их обещания, это было очевидным решением. А всё почему? Нужна большая поддержка со стороны российских фанатов — в виде сообщений Дане Уайту, UFC в социальных сетях, что за пояс должен драться я. Титульники дают тем, у кого большая фан-база. Конечно, основным фактором для получения возможности драться за пояс являются победы в других поединках.

При этом очень важна поддержка людей. Это важный показатель того, кого в UFC хотят видеть чемпионом или в чемпионском бою, поскольку каждый титульный бой — это покупки людьми PPV. Открою вам секрет — в UFC также учитывают финансовую составляющую при организации боёв. Поэтому для них важно, чтобы боец привёл новую аудиторию в этот спорт. Так что болейте и поддерживайте меня, а я со своей стороны постараюсь быть более интересным для фанатов, создавая дополнительный контент. И вместе, общими силами давайте добьём машину UFC и после следующего поединка выйдем на титул.

— Кого вы видите победителем боя Аспиналл — Ган?

— На бумаге, конечно, Аспиналл выглядит лучше. И я думаю, что в этом бою он станет бороться. Но всё может быть. Не удивлюсь, если Ган сможет хорошо передвигаться и не даст себя перевести. Могу сказать, что Сириль также прибавил в борьбе.

Конечно, предпочтение в этой схватке я бы отдал Аспиналлу. Просто по собственным ощущениям. Хотя не исключаю того, что и Сириль сможет себя хорошо проявить. Мне также кажется, что Гану сложновато морально выходить на чемпионские бои. Реванш со мной и бой с Джонсом показали, что Сириль не выдерживает давления и внимания. Очень многое сейчас на стороне Тома. Но, опять же, это тяжёлый вес. Здесь нельзя дать 100-процентный прогноз на поединок.

— С кем из пары Аспиналл – Ган вам хотелось бы подраться больше всего?

— С чемпионом. Тут, очевидно, при победе над одним придётся драться с другим. И с Томом, и с Сирилем я ещё подерусь по разу точно, а там посмотрим.

— Недавно Магомед Анкалаев уступил Алексу Перейре в реванше. В этот раз вы помогали Магомеду готовиться к Алексу?

— Пару раундов я с ним постоял, он приходил в наш зал в разные дни. У нас с ним разные задачи на поединок. Не уверен, что как-то сильно помогал ему в подготовке. Он просто провёл раунд с парнем крупного размера, поскольку я придерживался других задач в спарринге с ним. Какое-то взаимодействие с ним было, но активного участия я не принимал.

— На момент спаррингов вам сообщили о том, что Анкалаев травмирован?

— Мне об этом не говорили, наверное, чтобы не было лишних разговоров на этот счёт. Тогда его тренеры старались эту тему обходить. Хотя могу так сказать — ощущалось, что в его команде что-то не так. То есть они в зале между собой общались, как будто разговор об отмене боя внутри штаба происходил. Когда я перед спаррингом уточнил, есть ли какие-то травмы у Магомеда или нет, тренер с натяжкой говорил, что могу работать с Анкалаевым в полный контакт. В целом ощущалось, что было что-то не так. Непосредственно со мной никто такой разговор не вёл. Не могу сказать, что знал на 100%, но догадывался.

— Что думаете насчёт поражения Магомеда в бою с Алексом Перейрой?

— У Магомеда был неудачный день тогда, это точно. Для него схватка не задалась с самого начала, он будто бы отдал инициативу. И мне это не понравилось и ещё то, что Анкалаев отошёл к сетке, не попытавшись выйти и забрать сразу центр. Это так себе показатель. Если не было такой тактической задачи на бой, а, судя по спаррингам, её не было, то это плохо. Ко всему прочему, Перейре помогли калф-кики. Опять же, в спарринге со мной Магомед эти же удары пропускал. Это меня, честно говоря, беспокоило, поскольку ещё до боя было ощущение, что Перейра станет работать с ним именно так. По сути, Алекс в самом начале забрал инициативу, разбил ноги, а когда Магомед стал менять стойки, прицелился и пошатнул его, после чего смог добить.

По факту у Перейры была хорошая стратегия на начало боя. Он сумел её реализовать. А Анкалаев вышел не то чтобы расслабленным, а слишком собранным, отдав инициативу. Такое бывает. Это опыт. Он парень трудолюбивый, талантливый, физически сильный. И ещё сумеет забрать третий бой. Перейра тоже крутой ударник и ментально сильный, поскольку может собираться после поражений. Никак не хочу принижать его навыки, как и Магомеда. Он может с ним потягаться и провести бой даже лучше их первой встречи. Травма наверняка сыграла свою роль. И если бы меня спросили, нужно ли выходить на бой с травмой ребра, то я бы посоветовал ему не выходить.

Очевидно, что в UFC хотели видеть чемпионом именно Алекса. Очевидно, что в UFC теперь будут избегать организации их третьего боя. Они не дадут ему этот поединок, ему придётся провести ну не пять, а три ярких боя, где он выиграет однозначно, чтобы снова претендовать на титул. И этого нельзя было допустить, выходя травмированным. Даже если сам Алекс принимает бои с проблемами в плане здоровья, то не надо быть таким, это его выбор. Вестись «на слабо» не стоит, это профессиональный спорт. Я, как и многие другие, посоветовал бы ему не принимать бой с травмой. В любом случае пожелаем ему успеха. Неудачные поединки делают бойца не слабее, а, наоборот, сильнее, особенно таких как Магомед.

Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

— Как оцените шансы Алекса на успех в тяжёлом весе?

— Сложно сказать. Надо посмотреть его дебютный бой в дивизионе. Наверняка он будет выше среднего уровня бойцов категории и входить в топ-5, учитывая текущую ситуацию. В UFC всё же могут быть заинтересованы в продвижении Алекса к титульнику, ставя в громкие поединки против удобных соперников, то есть ударников. И в таком противостоянии у него гораздо больше шансов победить. Шансы есть, как и у всех. Ещё важно учитывать то, какую он сможет набрать форму для перехода в тяжёлый вес. Перед реваншем с Магомедом я видел его в UFC Performance Institute, и мне он показался небольшим для тяжа, суховатым, что ли.

— У вас есть желание выступить на турнире UFC в Белом доме?

— Даже не знаю. А вот с политической точки зрения это было бы хорошо или плохо? Для личной узнаваемости и мировой известности было бы круто. Но давайте смотреть правде в глаза — вряд ли меня кто-то поставит на этот ивент, если только на этом же турнире не будет титульника в тяжёлом весе. Там, скорее всего, будут очень хайповые бои. И если говорить про меня, то противостоять мне должен американец, а в топ-15 их мало. Не хочу даже рассуждать. Если мне предложат, то подумаю.

— В последнее время в ММА-комьюнити поднялся вопрос насчёт принадлежности Хамзата Чимаева к России. На ваш взгляд, Хамзат является российским чемпионом UFC?

— Человек говорит, что является россиянином. Он это вслух произносит. Почему я должен не верить его словам? Если он так говорит, значит, так и есть. Люди часто домысливают. Для меня ответ очевиден.

— Поясню. К примеру, Вадим Немков не считает его таковым, поскольку на бои Хамзат выходит с флагом ОАЭ, а не с флагом России.

— Чтобы представлять Россию, нужно ведь обязательно жить и тренироваться в деревне, а на поединки выходить с российским флагом? И только в таком случае ты будешь её представлять, да? Есть много спортсменов, которые относятся к жизни и подготовке иначе, являясь представителями России. У всех свои взгляды на то, как нужно вести себя на публике. Хамзат является одним из наиболее популярных бойцов UFC в данный момент, хотя выступает в лиге не так давно.

И о нём все говорят. Даже сам вопрос, который мы поднимаем сейчас, уже затрагивает Россию, то есть на некоторую часть он представляет нашу страну. Поэтому Чимаев для популярности России делает больше, чем Вадим. Ничего не хочу сказать против него, Немков — крутой боец, и большой ему респект за всё. Тем не менее в медийном плане Чимаев выше и меня, и Вадима, и остальных на голову. Как бы он Россию ни представлял, о нашей стране говорят, вспоминая его имя. Поэтому как Хамзат может не представлять её?

— Эта тема не поднималась в последнее время, тем не менее — сколько боёв по контракту у вас осталось?

— Точно не помню, если честно. Он каждый раз продлевается, несколько поединков ещё есть, вроде бы три.

— Почему вы перестали выходить на свои бои в шапке-ушанке?

— Я выходил только один раз. Это была разовая акция. Просто не сильно себя привязываю к шапке-ушанке. Это не такая дорогая для меня вещь. Было просто настроение в ней выйти, хайпануть, как тогда говорили. Я не привязываюсь сильно к атрибутам, таких нет. Иногда получается привлечь внимание, но основное для меня — это поединок.

Александр Волков Фото: Ethan Miller/Getty Images

— Блиц. Самый любимый боец ММА, помимо вас?

— Пусть будет Андерсон Силва.

— Присуждение победы в вашу пользу в реванше с Ганом или победа в бою с Дерриком Льюисом?

— Хах, смешно. Реванш с Ганом, наверное, выберу. Там я более заслуженно победил (улыбается).

— Любимое место в Москве?

— Воробьёвы горы.

— Любимое место в Лас-Вегасе?

— Хороший вопрос. Мне больше нравится за городом, где горы. Там мне нравится больше, чем в городе. Самое любимое место в Вегасе — это внутри моего дома под кондиционером (улыбается).

— От кого принимали сильнейший удар?

— От Деррика Льюиса, поскольку я его не помню (смеётся).

— Когда станете чемпионом UFC, что первым делом сделаете после победы?

— Если глобально, то постараюсь привезти пояс в Россию. А если локально, то позвоню родным, с ними пообщаюсь.

— Какое послание хотели бы оставить Алмейде перед боем?

— Зря он вызывал меня на поединок так упорно, поскольку сделал это в самое неподходящее для себя время, когда я нахожусь в хорошей форме, говоря объективно. Поэтому пусть снимается с боя, пока есть возможность. Лучший поединок — это тот, который не состоялся. Пусть подумает над этим.