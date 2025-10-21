Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Биография Сириля Гана: карьера бойца в UFC, личная жизнь, возраст, рост, вес

Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Суперталанту не хватает характера
Игорь Некрасов
Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC
Аудио-версия:
Комментарии
Сириль провалил все самые важные бои в карьере.

25 октября в Абу-Даби пройдёт номерной турнир UFC 321. В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе: обладатель пояса Том Аспиналл проведёт первую защиту против Сириля Гана.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган
  • Имя: Сириль Ган
  • Дата рождения: 12 апреля 1990 года
  • Место рождения: Ножан-сюр-Марн, Франция
  • Рост: 193 см
  • Размах рук: 206 см
  • Рекорд: 13-2
  • Весовая категория: тяжёлая
  • Место в дивизионе: первое
  • Команда: MMA Factory
  • Прозвище: Хороший парень

Боец нового поколения

Тяжёлый вес UFC начинает сдвигаться с мёртвой точки. На два с половиной года в застой дивизион погрузил Джон Джонс, который ещё в марте 2023 года выиграл у Сириля Гана и стал чемпионом. За это время Костлявый провёл всего одну защиту пояса – против пенсионера Стипе Миочича, а в дивизионе появились реальные претенденты. Более того, Том Аспиналл успел завоевать временный пояс и даже защитить его, а после официального ухода Джонса британец был признан полноценным чемпионом.

Первую защиту он будет проводить против того же Сириля Гана. Француз считался одним из самых перспективных бойцов-тяжеловесов, как только он появился в UFC. В ММА его привёл Фернанд Лопес – известный французский тренер, под началом которого занимался и Фрэнсис Нганну. Однако конфликт Лопеса и Нганну привёл к разрыву их сотрудничества, и Фернанд сконцентрировался на новой звезде – Гане.

Онлайн-трансляция UFC 321:
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Live
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE

Лопес называл Сириля бойцом нового поколения и уверял, что за французом будущее тяжёлого веса. И это несмотря на то, что в единоборства Ган пришёл крайне поздно. В 23 года он начал заниматься тайским боксом, а через три года оказался в ММА. Здесь нужно сразу отметить, что Сириль – крайне одарённый природой боец, с внушительной антропометрией и мышечной массой. При этом он действительно казался не совсем привычным тяжеловесом: Ган был слишком лёгким, слишком быстрым, слишком умным, что давало ему превосходство над соперниками.

Казался непобедимым

В UFC он оказался с очень скромным рекордом 3-0: конечно, не без влияния Лопеса. Но Ган довольно быстро стал оправдывать те авансы, которые выдавал ему наставник. Базовый тайский боксёр дебютировал в промоушене с двух побед сабмишенами – ручным «треугольником» и скручиванием пятки, продемонстрировав свои навыки в грэпплинге. После этого Ган стал получать топовую оппозицию, однако неизменно выходил из поединков победителем: он нокаутировал Джуниора дос Сантоса, убедительно разобрался с Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком, а затем и вовсе стал временным чемпионом организации, финишировав Деррика Льюиса.

10-0, пять нокаутов, три сабмишена, временный чемпионский пояс – Ган действительно выглядел безупречно. И перед поединком с Фрэнсисом Нганну за полноценный пояс Ган точно не был аутсайдером. Подливал масла в огонь Фернанд Лопес, затаивший обиду на бывшего подопечного. Лопес выложил видео спарринга Нганну и Гана, на котором Сириль выглядел предпочтительнее, чем вызвал критику в свой адрес. Но Гану это никак не помогло: поединок с Фрэнсисом обнажил многие проблемы Сириля, бо́льшая часть которых есть и сегодня.

Джошуа в мире ММА

Фрэнсис, которого многие считали однобоким ударником, причём далеко не самым техничным, не сумел пробить Гана. Однако сумел неожиданно предложить ему план «Б» — борьбу. Нганну-борца ещё никто в UFC не видел, Лопес с Ганом оказались попросту не готовы к такому повороту событий и не смогли ответить своим запасным планом – его не было. Но отсутствие альтернатив – это не самая большая беда Гана, её можно спихнуть на недоработку в тренировочном лагере. А вот отсутствие характера натренировать никак нельзя – и без него чемпионами не становятся.

Сириль Ган Подробнее

Ган – это такой вид бойцов, для которых ММА – работа. Он выходит и буднично демонстрирует в клетке то, что умеет. Умеет много, бесспорно, однако как будто всё это его не особо интересует. Ган и в клетке ведёт себя, как на спарринге – нет горящих глаз, нет желания во что бы то ни стало уничтожить соперника. Лопес признавался, что Сириль – слишком мягкий по натуре человек, что на тренировках он щадит оппонентов, что в целом логично. Но тренировки у него плавно перетекают в поединки, а боевой режим не включается.

Ментально Ган проиграл и Джону Джонсу, причём ещё до поединка. Вряд ли Сириль боялся Боунса, однако разница в ментальной готовности была колоссальной. Уступал ли француз Джонсу в навыках настолько, чтобы отдать бой за две с небольшим минуты? Нет. Но поединок пошёл не по его сценарию, а менять что-то, проявлять характер Ган не стал, безвольно постучав на отметке 2:04 первого раунда.

Сириль Ган

Сириль Ган

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Да даже в последнем бою с Волковым Ган выглядел психологически подавленным – снова уступил в борьбе, где он точно не хуже Александра, снова не смог проявить характер в концовке, после чего лежал в центре октагона после финального гонга, не стал добивать россиянина, когда сумел потрясти его во втором раунде.

Сириль – безусловный талант, одарённый природой. Как Энтони Джошуа в боксе. Но одних навыков и физических данных мало для побед на чемпионском уровне. Фернанд Лопес уверяет, что готовит Гана к Аспиналлу совсем по-другому: заставляет на тренировках уничтожать спарринг-партнёров, пытается разжечь огонь в глазах Сириля, найти его спортивную злость и характер. Если удастся, то чемпиона ждёт серьёзный бой, если же нет – третье поражение в титульном поединке перечеркнёт надежды француза надолго. Если не навсегда.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android