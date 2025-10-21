«Мелкий» Мурзаканов против громадного серба. Самый интригующий бой UFC 321

25 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 321, в рамках которого пройдёт ряд интригующих поединков с участием российских бойцов. Одним из них станет бой непобеждённого Азамата Мурзаканова, который встретится с опасным Александаром Ракичем . Сейчас серб на спаде и идёт на серии из трёх поражений, но это всё ещё большой вызов для Мурзаканова и шанс россиянина забраться в топ-10 полутяжёлого веса.

Мурзаканов получил контракт с UFC в 2021 года, однако с тех пор у него только пять поединков под эгидой промоушена. Провести даже два боя за год — сложная задача для Азамата из-за его травматичности. С марта 2022-го по апрель 2023-го российский боец выступал в хорошем темпе и провёл три поединка, закрепившись в топ-15 своего дивизиона. Продвигали его хорошо, после второго боя завели в рейтинги, потом подняли повыше за счёт боя с Дастином Джейкоби. А вот дальше начались проблемы — всего два боя с апреля 2023 года и четыре срыва. Причём три срыва произошли по вине Азамата, и это были соперники из топ-10: Волкан Оздемир, Халил Раунтри, Никита Крылов . Плюс добавилась история с отстранением на полгода из-за запрещённого вещества в организме. Тут важно, что это не умышленный приём допинга — вещество попало в организм бойца через пищевую добавку, а вторая проба показала отрицательный результат.

И даже со всеми срывами и отстранением в UFC продолжили давать Азамату хорошие бои. Например, свели его с Джонни Уокером, однако тут уже слетел сам бразилец. На замену вышел нерейтинговый Брендсон Рибейро и ожидаемо был нокаутирован: «Сколько бы соперников мне ни дали, я всех буду бить. Это пятый мой бой. Я и до этого говорил, что хочу драться за пояс. Мои рейтинговые оппоненты слетели. Но спасибо сопернику, что вышел на замену. Мне было важно провести бой. Теперь я хочу проводить пятираундовые поединки. Дайте мне такие бои».

Пятираундовый бой Азамат пока не получил, но зато ему дали Ракича, который занимает седьмое место в рейтинге. Сам россиянин сейчас на 10-м месте, и это хороший шанс для Мурзаканова подняться повыше и оказаться в одном-двух шагах от титульника . Чем Профессионал заслужил такую возможность? Азамат сильно далёк от трэш-тока, он всегда тихий и скромный, практически не ведёт социальные сети, однако зато в октагоне в его боях всегда искры. Во всех пяти поединках он отправлял соперников в нокдаун, не удосрочив только одного — Джейкоби. Впечатляющая база из рукопашного боя даёт о себе знать.

Такой стиль впечатляет не только руководство, но и других бойцов. Генри Сехудо после последнего боя Азамата был в восторге: «Азамат Мурзаканов – будущий претендент на титул. Готов поставить свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжёлом весе».

Анатолий Малыхин тоже высоко оценивает соотечественника: «Азамат — боец чемпионского уровня, его ментальный настрой меня всегда радует. Мурзаканов неудержим в бою, горит этим делом. Единственный минус, как и у меня, мы не знаем английского языка. Я бы дал совет Азамату, как и самому себе даю каждый вечер, — это нанять хорошего учителя английского языка».

Ракич — это не только большой шанс для Азамата, но и очень серьёзный вызов. Мурзаканов далеко не самый габаритный полутяжеловес, официально UFC даёт такие данные: рост 178 см и размах рук 182 см. Азамат самый низкий боец в топ-15 своего дивизиона, ближе всех к нему Алонзо Мэнифилд (183 см) и Халил Раунтри (185 см). Для сравнения, у Ракича рост 193 см, а размах рук — 198 см. Серб ещё и визуально выглядит очень крупным (скорее всего, он даже выше 193 см), у него длинные ноги, которыми он контролирует дистанцию. Когда Ракич и Мурзаканов встанут друг напротив друга, то разница будет впечатляющей.

Александар Ракич Фото: Zuma/ТАСС

Азамату будет тяжело сближаться с таким соперником, который ещё и двигается хорошо. В бою с Анкалаевым Ракич много велосипедил и за счёт этого смог забрать один раунд, однако у Магомеда другие габариты, если сравнивать его с Мурзакановым, и он находил возможности для сближения. В первых раундах Азамату будет хватать скорости на блиц-атаки, но чем дальше будет заходить бой, тем больше россиянин вымотается в попытках догнать Ракича. Кроме того, Александар тоже достаточно тяжело бьёт, урон станет копиться. У Мурзаканова уже был бой с кикером немалых габаритов (Джейкоби поменьше Ракича, но серьёзно превосходил Азамата в антропометрии), и тогда пришлось нелегко. Особенно в третьем раунде, когда Профессионал подустал и отдал инициативу.

Тем не менее Мурзаканова всё больше упоминают, сейчас он — тёмная лошадка в полутяжёлом весе, способная очень громко выстрелить. Но чтобы реализовать большие амбиции, нужно разбираться с соперниками, независимо от их габаритов. Иначе шансы от UFC закончатся, пора пользоваться. К счастью, до недели боя Азамат добрался, срыва поединка не произошло, осталось сделать вес и выйти в октагон. Практика последних лет показывает, что это Мурзаканову даётся проще, чем подготовка к поединкам.