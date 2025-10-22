Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Детство, отрочество, самбо

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке бывший лидер рейтинга pound-for-pound и экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выйдет писать новую страницу в истории российских ММА. Ученику Абдулманапа Нурмагомедова предстоит бой в полусреднем весе с действующим чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой. Ещё никто из российских бойцов даже не замахивался на чемпионство в двух весах, Махачев станет первым, кто как минимум попытается.

Путь Ислама к таким достижениям выдался долгим, и прямо сейчас его смело можно назвать лицом российских смешанных единоборств. В рамках нашего спецпроекта мы пройдём и вспомним все этапы жизни и карьеры дагестанского бойца.

Семья и раннее детство

Ислам Махачев родился в Махачкале 27 октября 1991 года, по национальности он лакец, его родители родом из села Бурши, Лакский район. Ислам был вторым ребёнком в семье, у него есть старший брат Курбанисмаил. Не так давно экс-чемпион UFC объяснял, почему его назвали Исламом: «Моя мама сказала мне: «Мы назвали тебя Исламом, и ислам пришел в наш дом ещё больше». Она всегда так говорит». Родителей бойца зовут Рамазан и Зейнаб. Отец, перебравшись в Махачкалу, работал водителем, а потом семья занималась парниками и продавала овощи. Мама в основном была занята детьми.

Ислам помогал отцу с работой, таскал ящики с овощами и тогда уже понял, насколько сложно быть грузчиком. Бывало, что отец вызывал сына, когда не было рабочих, а нужно было что-то перетащить. Зато Махачев благодаря постоянной занятости и тяжёлой работе не вырос хулиганом, о нём всегда отзывались как о воспитанном и спокойном мальчике.

Начало занятий спортом, уличные драки, знакомство с семьёй Нурмагомедовых

Ислам, как и практически любой ребёнок в Дагестане, с ранних лет был приобщён к спорту. Но начинал он не с борьбы, а с тхэквондо, куда попал в семь лет. Там его тренером стал четырёхкратный чемпион Европы Сейфулла Магомедов, с которым Махачев жил в одном подъезде: «Один из самых титулованных тхэквондистов Сейфулла Магомедов жил прямо надо мной. Я – на третьем этаже, а он – на четвёртом. Смотрел, как он приезжал с соревнований, как его во дворе встречали. Вместе с ним ходили на тренировки. С этого всё и началось».

У Сейфуллы тоже есть воспоминания о тех временах: «Мы, как старшие… Ну, в Дагестане так принято, что заставляют младших драться. Он всегда был спокойный, уравновешенный, знал, как общаться, как себя вести во дворе, всё умел. Но когда выходил, я, например, говорил: «Будешь с ним драться?» Он никогда не говорил нет, не буду или другие отмазки. Он дрался всегда, когда выходил. Не помню все драки, но он удивлял тем, что никогда не отказывался, не боялся [драться] на асфальте. Были такие, кто говорил: тут асфальт, давай пойдём туда, где трава, где песок. Ислам — нет, здесь и сейчас. Потом Ислам переехал в другое место, и я сам уже тренером стал, меньше пересекались, но помнили друг о друге».

В тхэквондо Махачев был недолго: «Я на тхэквондо долго не задержался. Потом как-то перестал ходить… Рядом с моей школой был турецкий колледж, и в этом колледже была секция ушу-саньда. Я начал туда ходить. Задержался примерно на четыре года. В этом же дворе турецкого колледжа жил наш тренер покойный Абдулманап и все ребята: Хабиб, Шамиль Завуров, их много братьев было, Абубакар там был… Как-то мы вместе начали там тренироваться. Вместе ходили на ушу-саньда. И там поле было футбольное, мы в футбол играли часто прямо перед домом Хабиба».

Махачев также рассказывал, что Абубакар Нурмагомедов, учившийся с ним в одном классе, несмотря на то что старше Ислама на пару лет, часто дрался со всеми, но его не трогал: «Абубакар был на три года старше меня – старше вообще всех в классе. Он был непослушный, постоянно в каких-то разборках. Умудрялся с одноклассниками Хабиба драться. Однако меня он не запаривал, хотя вытворял что попало. Помню, как Абдулманап приходил и часто бил Абубакара за его поведение. Мог его прямо из центра драки вытащить. А учителя Хабибу жаловались, чтобы он его как-то успокоил. Но он до сих пор этого не может [сделать]».

Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Личный архив Ислама Махачева

Сам Махачев проблем не доставлял, однако уже тогда был упорным мальчиком. Есть история завуча школы, где учился Ислам. В учебное заведение как-то пришёл вольник Ибрагим Салиев с отцом. Учеников спросили, кто готов побороться с Салиевым — вызвался Ислам. Так как Ибрагим тоже лакец, отец подсказывал ему на родном языке. Махачев, будучи представителем этой же нации, всё понимал и хорошо вёл спарринг. Но когда Салиев-старший уточнил национальность Ислама, то запросил замену соперника по спаррингу для сына.

Уход из единоборств, футбол и возвращение к Абдулманапу

Позже, когда Ислам ещё был школьником, его семья переехала из Махачкалы в село Новый Хушет. Там тоже пришлось немало драться, так как Ислама как «городского» считали слабым — приходилось доказывать обратное: «Может быть, я проиграл парочку, но у меня очень много опыта в таких боях. Но все те парни, с кем я дрался на улице, стали моими хорошими друзьями. Стойка или борьба? Я всегда боролся». Однако самое главное — Ислам временно оставил тренировки, несмотря на то что к тому времени уже успел выиграть первые соревнования по ушу и провести любительский бой. Причиной ухода стала слишком долгая дорога, Махачев предпочитал играть в футбол в селе и помогать отцу.

Позже Ислам попробовал себя в вольной борьбе, провёл там год, а в 2007-м, когда ему было 16 лет, он узнал, что Абдулманап Нурмагомедов открыл свой зал, а его сын Хабиб уже готовится выступать по профессионалам. Это замотивировало Махачева, и он вернулся к своему тренеру, но поначалу не вставал в спарринги с Хабибом: «В начале, когда я только пришёл в зал, даже в пару с ним не становился. Потому что он был намного лучше меня во всём. Когда я пришёл именно к Абдулманапу, мне было лет 16, наверное. Тогда Хабиб уже выигрывал бои. Я старался ездить на сборы, и много было таких ребят, уже бойцов, у которых были профессиональные поединки. А я был просто молодой пацан».

Тот период вспоминал Расул Магомедалиев, ныне тренер в Universal Fighters: «Ислам был физически слабый, однако очень послушный, с дисциплиной, просто красавчик. Человек стеснялся, когда разговаривает. Не все ученики так делают, это очень важно. Я помню, как Махачев опускал голову перед Абдулманапом, с большим уважением. Не как сейчас смотрят прямо в глаза тренеру. Подход вообще другой был. На сегодняшний день он ни на грамм не изменился. А это мало кто сможет: выигрывать титулы и быть таким простым».

Сайгид Изагахмаев, Ислам Махачев и Гаджи Рабаданов Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Рустам Хабилов, считавшийся самым талантливым воспитанником, тоже высоко оценивал Махачева: «Когда он пришёл в зал, то был очень худой, маленький был, выступал в 62 кг. Такой способный был. Он как пришёл, сразу результаты начал давать, всех борол. Абдулманап Магомедович его выставлял на турниры, делал на него больше акцент. Сразу его толкал».

Окончание школы, первая работа и первые успехи

Видя пример Хабиба, Ислам тоже начал серьёзно относиться к возможности попасть в профессиональные ММА. До этого спортсмен, конечно, знал о UFC, а его любимыми бойцами были Кен Шемрок и Танк Эбботт. В новом зале Махачев чувствовал себя комфортно, потому что многих уже знал. К тому времени Ислам окончил школу, поступил в Дагестанский государственный университет на факультет физкультуры и спорта. Совмещать всё было очень трудно, и Махачев несколько лет жил в по-настоящему сумасшедшем графике: «Я вставал в шесть утра, бегал в поле, затем ел и выезжал на учебу к девяти. В 15:10 заканчивались пары, а в 17:00 начиналась тренировка. Я с пар ездил на тренировки, по дороге перекусывал булкой, пил водичку. С 17:00 до 19:00 тренировался, а затем ехал на вокзал, чтобы успеть на последнюю маршрутку. Если не успевал, то пересадками добирался в Хушет к 10 часам вечера почти через весь город. У меня тогда было сильное желание тренироваться, и я держал такой режим три года».

Позже Ислам с помощью брата приобрёл «Ниву», чтобы не надеяться на маршрутки. На тот момент Махачеву было 18-19 лет, а машина обошлась ему примерно в 100 тысяч рублей.

Абдулманап Нурмагомедов видел в Исламе талант, и Хабиб неоднократно подчёркивал особое отношение отца к Махачеву: «Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом». Помимо тренировок, Абдулманап следил за успеваемостью всех своих бойцов, а порой даже решал за них конфликты.

Расходы на поездки на соревнования брал на себя отец Ислама. Только когда окончательно стало ясно, что увлечение Махачева может перерасти в большее, будущий чемпион UFC устроился на работу охранником. С начальником повезло — он отпускал Ислама на тренировки, а когда тот ездил на соревнования и сборы, то давал отгулы и при этом продолжал платить зарплату. Махачев подчёркивает, что по сей день очень благодарен своему бывшему начальнику, который дал ему возможность и тренироваться, и зарабатывать.

В зале Абдулманапа Ислам очень быстро прогрессировал. У него не было опыта в самбо и дзюдо, он многим уступал в этих дисциплинах. Чтобы закрыть пробел, Махачев начал отдельно ходить ещё и на дзюдо, чтобы подтянуть борьбу в куртке/кимоно. В итоге в 2009 году Ислам стал чемпионом России по боевому самбо в весовой категории до 62 кг. Так Махачев стал членом сборной России и поехал на чемпионат мира. На турнире выступали Хабиб и ряд других учеников Абдулманапа Нурмагомедова, но Ислам проиграл уже в первом круге. Махачев сказал, что тяжело перенёс то поражение, однако поставил перед собой цель выиграть чемпионат мира.

Но это случилось только спустя несколько лет, а в то время 19-летний Махачев готовился к своему профессиональному дебюту в ММА, откуда стартовал его полноценный путь в UFC.

Оставайтесь с нами, следующая часть — уже совсем скоро!