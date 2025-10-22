Не спешите возвышать Аспиналла. Ган станет для британца сложнейшим тестом

25 октября в Абу-Даби пройдёт очередной номерной турнир UFC 321. Украсит ивент титульное противостояние в тяжёлом весе между действующим чемпионом Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Британца «повысили» до полноценного чемпиона после того, как об уходе объявил Джон Джонс, и теперь он впервые будет защищать свой новый пояс.

Аспиналлу за последние два года пропели очень много дифирамбов. По большей части заслуженных. Том действительно очень сильный тяжеловес и в лучшую сторону отличается от многих бойцов дивизиона: тяжёлый удар, очень высокая скорость, габариты и высокий уровень в партере. Аспиналл хорошо сбалансирован со всех сторон и по-прежнему много работает, продолжая совершенствоваться. Например, тренируется с Рико Верхувеном, чтобы подтянуть ударку до ещё более высокого уровня. Ещё в юности он после тренировок по борьбе и боксу перебрался в секцию бразильского джиу-джитсу, чтобы стать лучше в этом аспекте.

Том Аспиналл Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Плюс за Аспиналла говорят его победы. За всю профессиональную карьеру он суммарно провёл в клетке чуть больше 26 минут. Лишь раз в UFC он зашёл во второй раунд, а средняя продолжительность его боёв в промоушене — 2.02. Последние три боя с Марчином Тыбурой, Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом завершились за 1.13, 1.09 и 1.00 соответственно. Практически по одному сценарию — первый же взрыв Аспиналла, завершившийся точным попаданием, заканчивает поединок. Против такой машины реально очень сложно что-то придумать, но что, если попытаться найти серые зоны в игре Тома и предположить, в чём его слабость?

Последние соперники принимали размены с Аспиналлом, и это самоубийственный геймплан. Том и сам удар держит (Павлович хорошо попал, однако Аспиналл выдержал и за счёт финтов и движения ушёл с опасной дистанции), и наказывает безжалостно. Ган точно не из тех, кто вообще «проверяет, чей кокос крепче», как говорил Фёдор Емельяненко. Стиль француза основан на других сильных сторонах, у него есть хороший бокс, контроль дистанции, и он очень здорово двигается. Видели ли мы Аспиналла в таких боях? Крайне редко. Это мог реализовать Александр Волков, но все остальные соперники совсем другого типажа.

Ган же уже показал, что может устроить панчеру тяжёлый вечер и отработать с ним на дистанции. Фрэнсис Нганну и Деррик Льюис бились с Ганом, и у обоих были проблемы, несмотря на наличие нокаутирующего удара. Камерунец и вовсе провёл в октагоне с Сирилем все 25 минут. Да, Аспиналла напрямую с ними не сравнить, он прекрасно двигается, гораздо лучше Нганну и Льюиса, но сколько времени он способен провести в таком стиле и не устать? Мы точно знаем, что Ган может проходить по 25 минут, а что по поводу Тома? Это оборотная сторона медали того, что британец очень быстро заканчивает бои — мы просто не видели его в других условиях и не знаем, как он себя в них проявит.

С учётом того, насколько Аспиналл большой, ему явно требуется много кислорода для мышц, поэтому вероятность, что он может устать к третьему или четвёртому раунду весьма высока. А вот стиль Гана уже давно адаптирован к затяжным поединкам. Об этом говорит и Алекс Перейра: «Это тяжёлый бой. Том — универсальный боец, но, мне кажется, большинство его соперников действовали агрессивно. Ган же будет много двигаться, действовать осторожно, и его постоянные перемещения могут вывести Тома из себя. Первый, второй, третий раунд, вероятно, Том не сможет поймать Сирила. Думаю, это будет другой бой — не такой, как многие думают».

Если Аспиналл решит поработать в удобном для Гана стиле, то проиграет. Сириль хорошо набирает очки, точность его ударов заходит за 60%, и это при том, что его бои часто затягиваются. Скорее всего, в этом случае француз просто перебьёт чемпиона. Будет не очень зрелищно, но эффективно. Защита у Гана тоже хорошая — 61,9% акцентированных ударов соперника не доходит до цели, это четвёртый показатель в истории тяжёлого веса.

Многие скажут, что Аспиналл просто «заваляет» Гана в партере и там его финиширует. Справедливо, учитывая, что Нганну удалось забрать бой за счёт борьбы. Однако Сириль точно прогрессирует в этом аспекте, что мы увидели и в поединке с Александром Волковым. Там тоже многие ожидали, что в стойке Ган доставит Драго проблемы, а вот в партере россиянин будет заметно лучше. На деле же Сириль показал достойный прогресс в борьбе: и по части защиты, и по части возврата на ноги. И, опять же, если Аспиналл не финиширует Гана в первом-втором раундах, провозившись с ним в партере, то как он будет себя чувствовать дальше?

Выносливость Тома, его умение работать с осторожными и техничными ударниками — это главные пункты, по которым остаются вопросы. И пока такие пункты есть, то и сбрасывать со счетов таких соперников, как Ган, нельзя. Важно подчеркнуть — всё вышесказанное не значит, что Сириль должен быть фаворитом. Это только напоминание, что стили делают бои, а стиль Гана будет неудобен для практически любого тяжеловеса в UFC. У Сириля шансов на победу точно больше, чем принято считать. Аспиналл — заслуженный фаворит, он может снести Гана так же, как и остальных, но вероятность, что этот бой может оказаться куда более близким, чем многим кажется, совсем не маленькая. И только представьте, как этому будет рад Джон Джонс.

Сириль Ган Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Сам Том уверяет, что его бойцовский IQ недооценивают: «Если вы человек и я ударю вас со всей силы по лицу, вам конец. Это касается и Сириля Гана. Будет тяжело избегать ударов в течение 25 минут. Хочу, чтобы меня помнили как зрелищного бойца с высочайшим IQ. Мне кажется, пока мне не отдают должного за это. Как и за то, что я готов драться с кем угодно и никогда не отказывался от поединков».

В бою с Ганом Аспиналл может продемонстрировать свой бойцовский IQ и подтвердить, что сейчас в тяжёлом весе для него нет по-настоящему сложных соперников. Либо вполне может случиться апсет.