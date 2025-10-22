«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби

25 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321. В основном карде вечера в октагон вернётся второй номер рейтинга легчайшего веса Умар Нурмагомедов, который проведёт поединок против Марио Баутисты, занимающего девятую позицию.

Для российского бойца это будет первый бой после поражения от Мераба Двалишвили в январе этого года. Нурмагомедов по ходу боя сломал руку, поэтому восстановление оказалось долгим. Умар и его команда пытались получить реванш с Двалишвили, поединок с Петром Яном, но в итоге Мераб и Пётр разделят октагон в декабре в чемпионском бою, а Умару дали Марио Баутисту.

Баутиста — далеко не самый известный боец в дивизионе. 32-летний американец в школьные годы занимался борьбой, после чего увлёкся бразильским джиу-джитсу — у Марио, к слову, чёрный пояс в этом виде спорта. В смешанных единоборствах он появился в 25 лет, всего за полтора года набил рекорд 6-0 (четыре сабмишена, один нокаут) и оказался в UFC.

Дебют в лучшей лиге мира для американского джитсера оказался провальным: он проиграл Кори Сэндхагену. Да, Кори — топовый боец дивизиона, первоклассный ударник, однако он победил Марио… рычагом локтя. За всю карьеру Сэндхаген одержал только три победы сабмишенами, одна из них как раз пришлась на поединок с Баутистой — вопросы к уровню джиу-джитсу имеются, особенно на фоне чёрного пояса Марио.

Баутиста закрыл поражение двумя победами, однако затем снова проиграл. На этот раз — нокаутом малоизвестному Тревину Джонсу. Рекорд 2-2, два досрочных поражения — не лучший старт в UFC. Но поражение от Джонса стало для Марио последним на данный момент. С 2021 года американец провёл восемь боёв, во всех одержал победы, три из них — сабмишенами. И теперь Марио предстоит самый большой вызов в карьере в лице Умара Нурмагомедова.

У Баутисты в целом было не так много серьёзных оппонентов. В последних боях Марио побеждал легенду UFC Жозе Альдо и бывшего чемпиона Bellator Патрика Микса, обоих — решением судей, причём у Альдо выиграл только раздельным решением в крайне скучном стиле, а ведь Жозе, при всём к нему уважении, уже пенсионер. Для Микса это был первый бой под эгидой UFC: да, в Bellator он побеждал и Серхио Петтиса, и Магомеда Магомедова, и Кёдзи Хоригути, однако всё-таки новая лига дала о себе знать, тем более что после Баутисты Микс уступил ещё и Якубу Виклачу.

Марио Баутиста Фото: Elsa/Getty Images

А кроме Микса и Альдо, у Марио и не было особо серьёзных оппонентов. Тем не менее восемь побед подряд и солидный рекорд 16-2 привели его к, по сути, претендентскому поединку. Победа над Умаром вполне может вывести Марио на титульный бой, если учитывать, что Мераб зачищает дивизион по второму кругу. И Баутиста настроен крайне решительно.

«Я выйду и постараюсь финишировать его в первом раунде. Думаю, это наилучший сценарий. С нетерпением жду возможности выйти и сделать свою работу. Умар, увидимся там, брат!» – сказал Баутиста в интервью пресс-службе UFC.

Но, конечно, верится в это с трудом. Баутиста – крепкий парень, который умеет и драться в стойке, и неплохо подготовлен к борьбе, однако Умар находится просто на другом уровне. Нурмагомедов перебивал в стойке даже Кори Сэндхагена, что уж говорить про Баутисту, ну а в борьбе Марио тоже вряд ли чем-то удивит Нурмагомедова. Не стоит забывать, что Марио проигрывал и в партере, и нокаутом, что говорит не в его пользу. Плюс для Умара это тоже крайне важный поединок, ему нужно не просто победить Баутисту, а сделать это уверенно, чтобы претендовать на титульный бой. И брат Хабиба, конечно, выглядит явным фаворитом в предстоящем поединке.

«Очень мотивирован. Я провёл всю свою жизнь в зале. Хочу стать чемпионом, и я им стану, по воле Всевышнего. Это обязательно произойдёт. Теперь мне нужно выйти в клетку и крушить», – приводит слова Нурмагомедова UFC.