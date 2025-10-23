Как становятся сумоистами и почему у них такая странная форма? Всё, что вы не знали о сумо

В октябре в Лондоне прошёл исторический турнир по сумо. Почему исторический? Всего во второй раз в истории соревнование подобного уровня проводилось за пределами Японии. В рамках популяризации древнего вида спорта было принято решение устроить турнир в Лондоне. Первый выезд состоялся в 1991 году – и тоже в Лондон. На этот раз победителем соревнования стал монгольский спортсмен Бямбасурэн Шугаррагчаа, он же — Хосёрю Томокацу (такое у него японское имя). Это 74-й йокодзуна, а это звание — пик карьеры профессионального сумоиста. И везде завирусились фото Хосёрю с большой игрушкой Hello Kitty и гигантской бутылкой соевого соуса. Эти призы победитель получил в довесок к кубку.

Хосёрю Томокацу Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Для проведения второго турнира за пределами Японии пришлось потратить очень много сил и средств на подготовку. В Лондон прилетели 40 рикиси, или сумотори (так называют профессиональных бойцов), это потребовало даже таких деталей, как укрепление стульев, столов и унитазов, так как весят бойцы зачастую за 150 кг. «Нам пришлось закупать усиленные стулья, выдерживающие до 200 кг. Обычные рассчитаны на 100 кг», — говорил Мэттью Тодд, программный директор Королевского Альберт-холла, где прошёл турнир.

Помимо этого, нужно кормить всех бойцов. Сообщалось, что за время турнира было заказано около 680 кг риса, 1000 упаковок мисо-супа быстрого приготовления, 750 упаковок лапши, 1050 рисовых шариков и 400 бутылок соевого соуса. Всего же сумоистам нужно в день примерно по 2 кг риса и столько же лапши. К слову, с лапшой были проблемы, так как поставщик не был готов к настолько большим объёмам. Помимо этого, крайне важным аспектом подготовки к турниру было сооружение площадки, где проходят схватки. Она называется дохё, её диаметр должен составлять 4,55 м и делается она из глины. В данном случае потребовалось 11 т материала. Как итог: турниром остались довольны и спортсмены, и зрители. Явно нашлись и те, кто смотрел соревнования впервые и теперь будет активнее следить за единоборством, история которого насчитывает уже почти 1500 лет.

И это повод узнать, как устроено сумо. Есть любительское и профессиональное сумо. То, которое известно большинству — профессиональное. Разумеется, и в плане популярности оно вне конкуренции. Бойцы борются, как правило, в двух стилях: силовом, который предусматривает выталкивание соперника за черту, и захватном, где часто используются броски . Сумо очень тесно связано с различными синтоистскими ритуалами. Например, перед началом схватки спортсмены хлопают и топают, чтобы отпугнуть злых духов.

Правила разрешают бить только открытой ладонью и запрещают нанесение ударов по глазам и гениталиям. Нельзя хвататься за волосы, уши и пальцы. Практически всё остальное разрешено, в том числе пощёчины. Считается также, что агрессивный стиль ведения схватки — хороший тон. Победитель определяется легко: проигрывает тот, кто первым коснётся земли любой частью тела, кроме стоп, либо тот, кто первым коснётся земли за пределами круга.

В профессиональном сумо шесть дивизионов. Четыре из них считаются низшими, в порядке убывания они располагаются так: макусита, сандамме, дзенидан и дзенокути . Внутри дивизионов есть рейтинги и никогда (важно!) нет весовых категорий, пары формируются исключительно по рейтингу. Борцы из этих четырёх дивизионов обходятся без фиксированной зарплаты, они живут с одноклубниками вместе, делят быт. Два высших дивизиона — это дзюре и макуути . Уже в дзюре у бойцов появляются зарплата, возможность получить отдельную комнату и даже жениться, если разрешит руководитель школы. К слову, самые элитные сумоисты получают порядка $ 50-60 тыс. в месяц, а также различные отчисления от спонсоров. Бойцы низших дивизионов зарабатывают только на турнирах.

Фото с турнира по сумо Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главные звёзды выступают в макуути и могут побороться за самый престижный приз — Кубок Императора. Внутри высшего дивизиона тоже есть своя иерархия. В макуути выступают рядовые рейтинговые бойцы, которых называют маэгасиры, есть середняки – комусуби и сэкиваке, а самые уважаемые ранги — одзеки и йокодзуны. Любые перемещения внутри дивизиона и между ними зависят во многом от выступлений. Есть определённый порог по количеству побед для того, чтобы подняться рангом выше. Турниры проходят раз в два месяца, нельзя пропускать схватки — любой день отсутствия, независимо от причин, засчитывается как поражение. Если поражений за турнир больше, чем побед, то происходит понижение. Чем больше разница между победами и поражениями, тем сильнее понижение или повышение. До высших дивизионов и рангов добираются только по-настоящему талантливые сумоисты. А ещё, помимо рейтингов, важно и мнение старейшин, которые следят за турнирами.

Йокодзунами борцы становятся редко. Нет обязательных критериев, чтобы получить это звание, зато и потерять его нельзя . Даже если спортсмен сильно проседает по уровню, будучи йокодзуной, то ему просто настоятельно рекомендуют завершить карьеру. Всего в истории сумо было 75 йокодзун, ныне выступают лишь двое — Хосёрю Томокацу, выигравший турнир в Лондоне, и Оносато Дайки.

Хосёрю Томокацу Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Многих интересует форма одежды борцов. Специальный пояс на сумоистах — маваси, его длина составляет 9 метров. Заматывается он определённым образом в пять оборотов вокруг голого тела и между ног, а если размотается, это приведёт к дисквалификации . И да – такие случаи были. Иерархия важна, и здесь, борцы высокого уровня выходят в шёлковом поясе. Почему именно такая форма одежды? Как и многое в сумо, это дань традициям. Важна и причёска — традиционно это пучок, который призван ещё смягчать падения. В двух высших дивизионах причёска сложнее, чем в остальных. Это тоже дань традициям.

Самое интересное — то, как вообще попадают в сумо. В профессиональное сумо принимают до 23 лет. Однако есть исключения для тех, кто добивался хороших результатов в студенческом или любительском сумо – их принимают до 25 лет. Рост должен быть не менее 167 см, вес — не менее 67 кг, обязательно иметь как минимум среднее образование. И, разумеется, нужно поступить в одну из школ или, как их называют, комнат. Всего их существует чуть больше 40. Жизнь в таких школах практически равносильна пребыванию в учебной части или на тренировочных сборах. Борцам можно надолго забыть о семье, они живут с другими сумоистами, вместе тренируются и вместе едят. В комнатах царит нечто похожее на дедовщину: бойцы младших рангов встают раньше всех, стирают, убирают, готовят, а сами едят и принимают душ после тренировок только тогда, когда всё это сделают старшие товарищи. Зачастую отношения в школах очень уважительные, однако важно прислушиваться к старшим, этого требуют традиции. От ранга борцов тоже зависит очень многое: какую можно носить одежду и обувь, разрешено ли пользоваться телефоном, интернетом и другое.

Фото с турнира по сумо Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главу школы называют ояката. Это наставники бойцов, которым все спортсмены обязаны беспрекословно подчиняться. Оякаты следят и за тренировками, и за поведением, и за режимом дня. Любое неповиновение или проявление неуважения — изгнание. Пребывание в комнатах посвящено набору веса и тренировкам. С утра проводится многочасовая тренировка натощак, затем – плотный приём пищи без каких-либо ограничений (в том числе и спиртного), дальше — сон, вторая тренировка, ужин и снова сон. Чтобы набирать массу, сумоисты едят очень много, их буквально заставляют есть, а говорить не могу неприемлемо. Основное блюдо — тянконабэ, представляющее собой, по сути, рагу из курицы, рыбы и овощей. Плюс, разумеется, много риса в каждый приём пищи. А так как масса многих борцов выходит сильно за 100 кг, то им запрещено вождение автомобиля. К такому решению пришли после нескольких аварий с участием сумоистов.

Интересно, что, несмотря на тесную связь между сумо и Японией, эта страна не доминирует в данном виде единоборств. В большинстве случаев самыми успешными становятся монгольские сумоисты. На каком-то этапе сумо просто перестало быть популярным у молодых японцев, они не хотели изолироваться от обычной жизни ради карьеры сумоиста. Сейчас ситуация чуть лучше, однако всё равно в основном доминируют монгольские спортсмены. Россияне в сумо тоже бывают. Самый известный — Анатолий Михаханов (японское имя — Орора Сатоси), самый тяжёлый сумоист в истории, весивший почти 293 кг. Он не добился больших успехов и остановился на дивизионе макусита, после чего завершил карьеру, но всё равно многим запомнился.

Анатолий Михаханов Фото: Из личного архива Анатолия Михаханова

«Я восьми людям порвал колени. У одного даже кость показалась, колено в другую сторону вывернуло. Я же крупный. Соперник меня не удерживал, я на него падал — и все. Люди карьеры заканчивали. После этого старался осторожнее бороться, чувствовал ответственность. Мне учитель говорил: «Был бы ты пожестче, никого бы не жалел – и добился бы большего, а ты скромняга, жалеешь людей». А как не жалеть? Восьми людям колени сломал, даже однокурснику одному», — вспоминал Михаханов о своём времени в сумо.

В общем, можно смело утверждать, что сумо — крайне любопытный вид единоборств с огромной историей, в которой можно копаться очень долго. Там есть очень много нюансов, очень много привязок к традициям и религии и масса любопытного. Не зря же сумо обладает немалой популярностью, а бойцы получают внушительные зарплаты. Но что может сравниться с огромной Hello Kitty в качестве приза за победу?