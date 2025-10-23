Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 321: пресс-конференция, Волков – Алмейда, Нурмагомедов – Баутиста, 23 октября, дата и время турнира, прямая онлайн-трансляция

Пресс-конференция UFC 321: звёздный час Волкова, новые выпады от брата Хабиба. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 321: пресс-конференция
Комментарии
Бойцы получат возможность в последний раз высказаться перед поединками.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Чун Ён Пак

Открывать программу основного карда предстоит Азамату Мурзаканову. Его проверит на прочность серб Александар Ракич, который занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

Затем в клетку выйдет Александр Волков, которого в UFC оставили без титульника. Он проведёт поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Очередной вызов ждёт россиянина Умара Нурмагомедова. Брат Хабиба проведёт бой с восьмым номером рейтинга дивизиона бразильцем Марио Баутистой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

А в главном поединке вечера сразятся за титул Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Этот бой станет первой полноценной защитой для британца.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

А сегодня, 23 октября, состоится пресс-конференция перед турниром. На ней бойцы получат очередную возможность высказаться и обратиться друг к другу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Поговорили с Драго перед важнейшим поединком в его карьере:
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым
Эксклюзив
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым
Где смотреть пресс-конференцию UFC 321 Дата и время пресс-конференции UFC 321 Где смотреть турнир UFC 321 Дата и время турнира UFC 321 Полный кард турнира UFC 321
Live Сергей Сорокин

🧠 Волков отлично шутит

«Сколько рюмок водки я могу выпить, прежде чем потеряю сознание? Мы не считаем [водку] в стопках, мы считаем в бутылках. Здесь, в США, разрешается пить с 21 года. В России в это время бросают пить», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

10:00 Сергей Сорокин

👀 Всё про участника главного боя

Собрали для вас всё любопытное про претендента на пояс в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Суперталанту не хватает характера
Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Суперталанту не хватает характера
09:48 Сергей Сорокин

❓ Как завершится бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды?

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию UFC 321

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Сергей Сорокин

😮 Волков специально занизил свой рост?!

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу россиянина Александра Волкова.

«Насколько Волков стал лучше с момента нашего боя? Он действительно выглядит здорово. Я прекрасно понимал, насколько тот хорош, когда выходил на бой с ним. Уже тогда осознавал, что он хорош. Это самый высокий боец в UFC. Написано, что он под два метра, но это не так. Александр выше на шесть—семь сантиметров. Его менеджер сказал мне, что Волков не хотел, чтобы все думали, что он какой-то фрик. Два метра десять сантиметров – это очень много», — сказал Аспиналл на канале TNT Fight Sports в YouTube.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции UFC 321

Пресс-конференция перед UFC 321 состоится 23 октября. Она запланирована на 16:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

💥 Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.

«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 321

Посмотреть трансляцию турнира UFC 321 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

🤔 «Это не так интересно». Александр Волков объяснил, почему Немкова не подписали в UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о несостоявшихся переговорах между руководством организации и соотечественником Вадимом Немковым.

«Если мы втроём будем конкурировать за чемпионский пояс – это не так интересно, как с бойцами из разных стран. Независимо от России, Монголии или Африки. Самобытный боец всегда интересен. Когда трое одинаковых спортсменов из одной страны, а других меньше, это уже не так завлекательно для UFC или зрителей. Выгоднее иметь одного-двух бойцов из одного региона, которые будут бороться за пояс», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 321

Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Старт события запланирован на 17:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

3️⃣ Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин рассказал, кого он считает лучшими российскими бойцами смешанных единоборств на данный момент.

«Павлович, Ян и Волков», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард

  • Том Аспиналл — Сириль Ган;
  • Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
  • Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
  • Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
  • Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард

  • Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
  • Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
  • Азат Максум — Митч Рапосо;
  • Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
  • Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
  • Вальтер Уокер — Луи Сазерленд;
  • Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
  • Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android