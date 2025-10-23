Пресс-конференция UFC 321: звёздный час Волкова, новые выпады от брата Хабиба. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.
В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак.
Открывать программу основного карда предстоит Азамату Мурзаканову. Его проверит на прочность серб Александар Ракич, который занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса.
Затем в клетку выйдет Александр Волков, которого в UFC оставили без титульника. Он проведёт поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.
Очередной вызов ждёт россиянина Умара Нурмагомедова. Брат Хабиба проведёт бой с восьмым номером рейтинга дивизиона бразильцем Марио Баутистой.
А в главном поединке вечера сразятся за титул Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Этот бой станет первой полноценной защитой для британца.
А сегодня, 23 октября, состоится пресс-конференция перед турниром. На ней бойцы получат очередную возможность высказаться и обратиться друг к другу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
🧠 Волков отлично шутит
«Сколько рюмок водки я могу выпить, прежде чем потеряю сознание? Мы не считаем [водку] в стопках, мы считаем в бутылках. Здесь, в США, разрешается пить с 21 года. В России в это время бросают пить», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу Nina Drama.
👀 Всё про участника главного боя
Собрали для вас всё любопытное про претендента на пояс в тяжёлом весе.
❓ Как завершится бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды?
Где смотреть пресс-конференцию UFC 321
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
😮 Волков специально занизил свой рост?!
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу россиянина Александра Волкова.
«Насколько Волков стал лучше с момента нашего боя? Он действительно выглядит здорово. Я прекрасно понимал, насколько тот хорош, когда выходил на бой с ним. Уже тогда осознавал, что он хорош. Это самый высокий боец в UFC. Написано, что он под два метра, но это не так. Александр выше на шесть—семь сантиметров. Его менеджер сказал мне, что Волков не хотел, чтобы все думали, что он какой-то фрик. Два метра десять сантиметров – это очень много», — сказал Аспиналл на канале TNT Fight Sports в YouTube.
Дата и время пресс-конференции UFC 321
Пресс-конференция перед UFC 321 состоится 23 октября. Она запланирована на 16:00 по московскому времени.
💥 Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.
«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.
Где смотреть турнир UFC 321
Посмотреть трансляцию турнира UFC 321 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 «Это не так интересно». Александр Волков объяснил, почему Немкова не подписали в UFC
Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков высказался о несостоявшихся переговорах между руководством организации и соотечественником Вадимом Немковым.
«Если мы втроём будем конкурировать за чемпионский пояс – это не так интересно, как с бойцами из разных стран. Независимо от России, Монголии или Африки. Самобытный боец всегда интересен. Когда трое одинаковых спортсменов из одной страны, а других меньше, это уже не так завлекательно для UFC или зрителей. Выгоднее иметь одного-двух бойцов из одного региона, которые будут бороться за пояс», — приводит слова Волкова издание MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира UFC 321
Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Старт события запланирован на 17:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.
3️⃣ Денис Тюлюлин назвал трёх лучших российских бойцов на данный момент
Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин рассказал, кого он считает лучшими российскими бойцами смешанных единоборств на данный момент.
«Павлович, Ян и Волков», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC 321
Основной кард
- Том Аспиналл — Сириль Ган;
- Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
- Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
- Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
- Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.
Предварительный кард
- Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
- Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
- Азат Максум — Митч Рапосо;
- Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
- Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
- Вальтер Уокер — Луи Сазерленд;
- Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
- Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.