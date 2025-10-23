Аспиналл — главная надежда UFC. Но все ожидания лиги держатся на одном лаки-панче?

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. В его рамках запланировано множество топовых противостояний. Вишенкой на торте станет главный бой вечера, к которому уже приковано запредельное внимание. В нём сойдутся британец Том Аспиналл и француз Сириль Ган. На кону — пояс чемпиона организации в тяжёлом весе.

Естественно, Аспиналл – очевидный фаворит противостояния. Том в UFC практически безупречен. Он идёт с профессиональным рекордом 8-1 в лучшей лиге на планете. А главное — единственное поражение стало следствием травмы. Британец уже давно является одной из суперзвёзд дивизиона и всего промоушена. А теперь у него есть прекрасная возможность лишний раз закрепить этот статус.

Аспиналл – крутой ударник. И здорово умеет вырубать оппонентов. 11 из 15 побед на профессиональном уровне были добыты нокаутами. Поэтому все поединки Тома – огненное зрелище. Достаточно просто напомнить, что за карьеру бои британца ни разу не добирались до решения судей. Кроме того, после травмы Аспиналл продемонстрировал, что в каждом новом поединке ему не требуется время на раскачку. Причём раз за разом триумф происходил всё быстрее. С Марчином Тыбурой – за 73 секунды, с Сергеем Павловичем – за 69, с Кёртисом Блэйдсом – за 60. Естественно, фанаты ждут исключительного огня и рубки в стойке.

Однако Том – один из самых сбалансированных бойцов. И для тяжеловеса он прекрасно чувствует себя в партере. Четыре раза Аспиналл забирал свои победы сабмишенами. Более того, так пострадали в своё время Андрей Орловский и Александр Волков. Преимущество британца – в скорости и ловкости. Да, масса тела выглядит колоссальной. Но на фоне неповоротливых тяжеловесов Том выгодно выделяется. Поэтому у Аспиналла в копилке всегда есть план Б. И нет никаких сомнений, что при необходимости британец прибегнет к нему вообще без раздумий. Он нацелен на долгую доминацию в дивизионе. А в такой ситуации способами не пренебрегают.

Том Аспиналл и Александр Волков Фото: PA Images via Getty Images

Следующий момент – трэш-ток. И здесь у Аспиналла всё в полном порядке. На фоне достаточно «топорных» оппонентов по дивизиону Том – шикарная суперзвезда. Да, конкуренцию ему составляет Александр Волков, который классно шутит и поддевает соперников. Однако британец умеет быть и по-настоящему злым. Не зря его пытались свести с Джоном Джонсом, который бой в итоге так и не принял. Аспиналл мог составить конкуренцию Боунсу и в клетке, и за её пределами. По слухам, Костяной отказался от огромного гонорара, поскольку не хотел рисковать наследием. А Том показал, что в поединке с любым оппонентом готов быть «первой скрипкой».

Аспиналл – одна из главных суперзвёзд организации прямо сейчас. Да, пока ему сложно конкурировать с Исламом Махачевым и Мерабом Двалишвили. Но нужно напомнить, что Тому всего 32 года. По меркам тяжеловесов это детский возраст. Он сможет выступать на топовом уровне ещё долго. Главное, чтобы стороной обходили травмы и другие неприятности. Однако есть и момент, который выглядит тревожным. UFC выстраивает всё под долгое «властвование» Тома в дивизионе. А всё потому, что организации выгоден чемпион из Великобритании. Если он станет хедлайнеров турниров в Англии, прибыль от этих событий будет зашкаливать. Впрочем, есть одно но…

Аспиналл – тяжеловес. И у этого дивизиона свои особенности. А главная – множество сенсационных результатов. Виной тому большое количество открытых рубок и лаки-панчей. Все до сих пор помнят, как именно Том забрал победу в бою с Сергеем Павловичем. В размене ударами. И если бы Десантник попал, сейчас с чемпионским поясом был бы именно он. В этом дивизионе действительно слишком опасно стоять и открыто рубиться в стойке. Аспиналл же делает это слишком часто. Он не собирается «залёживать» оппонентов, сушить свои поединки. И это может привести к краху планов UFC.

Пока Аспиналл действительно очень хорош, практически безупречен в лучшей лиге на планете. Однако теперь, кажется, права на ошибку нет. Слишком уж велики ожидания. И Тому придётся их оправдывать. Бой с Ганом – первая проверка на прочность в новом статусе. А дальше – большой спектр из возможных реваншей, где каждый из соперников будет максимально мотивирован.