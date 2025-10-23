Главный всадник UFC — не Махачев? Оливейра выиграл турнир по скачкам в Аргентине

Недавно в Рио-де-Жанейро состоялся очередной турнир UFC, в главном событии которого известный бразильский боец, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра победил Матеуша Гамрота. Для Чарльза это была важная победа: он закрыл поражение в титульном бою от Илии Топурии и сохранил место в топ-5. А уже через неделю, как признался сам бразилец, он одержал ещё одну важную победу, но уже… в скачках.

Если быть точнее — то в заездах конных упряжек. Чарльз принял участие в национальном Гран-при Аргентины и одержал победу: Оливейра и его лошадь Гора (сокращённо от Gora Mermerby Escorpion) пришли к финишу первыми.

«Сегодня я осуществил ещё одну свою большую мечту – выиграл такой крупный турнир, как национальный Гран-при. У чемпиона есть имя – Gora Mermerby Escorpion. Спасибо всем, кто помогает мне и верит в мои мечты», – написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

На видео, которое приложил бразилец, можно подробно изучить, что это за вид спорта. Лошадь запрягают в двухколёсную упряжку, в которой сидит жокей – похоже на сцену из фильма «Гладиатор». Выглядит конструкция не очень устойчиво, однако в этом и заключается сложность: нужно не только управлять лошадью поводьями, но и держать баланс, чтобы не упасть. На скорости, а лошади во время заезда разгоняются вполне прилично, делать это довольно сложно. Плюс параллельно бегут и другие участники, что добавляет сложностей.

Удивляет, что после поединка с Гамротом прошла всего неделя, а Оливейра уже вовсю участвует в скачках. Бразилец увлекается лошадьми уже давно. Ещё перед титульным поединком с Майклом Чендлером в 2021 году Оливейра признавался, что скачки — его настоящая страсть.

Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Гонки на упряжках – это настоящая страсть для меня. Когда вы едете на лошади, когда вы чистите их, купаете, это успокаивает меня», — рассказывал Чарльз Оливейра.

Его увлечение, кстати, нашло отражение и на его теле. Нет, не в виде шрамов, а в виде татуировки. На левой руке бразильца изображена лошадь с упряжкой, символизирующая страсть Оливейры к скачкам. Теперь Чарльз после победы на крупных соревнованиях вполне может претендовать на звание главного всадник UFC и посоревноваться за этот титул с Исламом Махачевым.

Да, Ислам тоже обожает лошадей и неоднократно в этом признавался. В период между боями Махачева часто можно увидеть верхом на лошади, он охотно делится видео со своими подписчиками в социальных сетях.

«Мой друг подарил мне лошадь — с этого всё и началось. Сейчас их у меня уже четыре. Планирую построить свою конюшню. Хочу даже обратиться к нашему правительству, чтобы сделали в республике ипподром. Наши отцы, деды, прадеды занимались разведением лошадей, конным спортом. Нынешняя же молодёжь не может этим заниматься, так как нет соответствующих условий», — рассказывал Ислам в интервью ещё четыре года назад.

За это время страсть Махачева к лошадям не утихла, он по-прежнему их разводит, сам ухаживает за животными: недавно Ислам выкладывал видео, где делал укол одной из лошадей. Однако в скачках российский боец не участвует, хотя кто знает, возможно, после завершения карьеры мы увидим противостояние Чарльза и Ислама уже не в клетке, а на ипподроме.

Ислам Махачев Фото: Из личного архива спортсмена

В целом лошади и скачки – довольно популярные увлечения среди бойцов. Например, Магомед Анкалаев недавно выложил в социальные сети видео, где он скачет верхом. Бывший чемпион также признавался, что лошади помогают ему снимать усталость. Вот такой антистресс у бойцов UFC.

Магомед Анкалаев Фото: Из личного архива спортсмена

«Бывает такое, что ты устал от тренировок, устал от всего. Когда ты идешь к лошадям и ездишь, лошадь снимает эту усталость. Домой возвращаешься весёлый и отдохнувший, снимаешь напряжение», — отмечал Анкалаев.