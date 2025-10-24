Power Slap 16: новый вызов для Пельменя, бой Кракена из Красноярска. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир по пощёчинам Power Slap 16. Он приковывает огромное внимание фанатов из России.

Сначала свой шанс получит дебютант лиги Даны Уайта Анатолий Галушка. Красноярец по прозвищу Кракен проведёт свой первый бой. Его соперником станет Джуджхар Сингх, представляющий США.

Но основные ожидания болельщиков связаны с соглавным поединком. В нём россиянин Василий Камоцкий будет биться с Макини Ману. Пельмень возвращается после обиднейшего поражения. Сообщается, что противостояние будет носить претендентский характер, а победитель получит возможность сразиться за чемпионский пояс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.