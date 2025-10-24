Power Slap 16: новый вызов для Пельменя, бой Кракена из Красноярска. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир по пощёчинам Power Slap 16. Он приковывает огромное внимание фанатов из России.
Сначала свой шанс получит дебютант лиги Даны Уайта Анатолий Галушка. Красноярец по прозвищу Кракен проведёт свой первый бой. Его соперником станет Джуджхар Сингх, представляющий США.
Но основные ожидания болельщиков связаны с соглавным поединком. В нём россиянин Василий Камоцкий будет биться с Макини Ману. Пельмень возвращается после обиднейшего поражения. Сообщается, что противостояние будет носить претендентский характер, а победитель получит возможность сразиться за чемпионский пояс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😂 Пельмень Камоцкий: Логан Пол кидал мне вызов, но отказался. Боялся, что травмирует меня
Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий рассказал, что действующий рестлер WWE и бывший чемпион США Логан Пол отказался от поединка по пощёчинам с ним, поскольку боялся, что травмирует его.
— Была история, что Логан Пол в 2019 году должен был приехать в Тверскую область.
— Да, он мне ещё вызов кидал. Мне написали, что есть такой блогер, Логан Пол, что он меня вызывает, даже на YouTube есть видео, как он меня называет бабой-ягой, снимает свою подготовку. Но он не приехал, это всё было до «Каменных лиц». Ему билеты купили, но он отказался. Он потом видео выпустил, сказал, что боялся, что травмирует меня, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.
5️⃣ Василий «Пельмень» Камоцкий: оценю пощёчину Майка Тайсона на 5 из 10
Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий оценил пощёчину бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона. Ранее легендарный боксёр нанёс удар по щеке блогеру Джейку Полу на церемонии взвешивания перед поединком.
— Видел историю у тебя с пощёчиной Тайсона, ты написал: «Вау, круто, ждём».
— Я [написал] «Welcome to Power Slam».
— Как оценишь его удар от 1 до 10?
— Если бы не упал, то на пять, если бы упал – то на девять. Мне кажется, Джейк не включался [в бою]. Они вышли заработать денег, и он просто побоксировал с Тайсоном. Думаете, для него было бы круто уронить дедушку Тайсона? Да ну, но он бы мог, мне кажется, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.
Где смотреть турнир Power Slap 16
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на официальном канале Power Slap в социальных сетях.
🔝 Василий Камоцкий назвал бойцов UFC, которые могли бы выступить в Power Slap
Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий назвал бойцов UFC, которые могли бы выступить в соревнованиях по пощёчинам.
— Назови топ-бойцов, которые, по твоему мнению, могли бы выступить в Power Slap?
— Было бы прикольно, если Конор [Макгрегор принял участие]. С кем он? С [Нейтом] Диазом. Хотелось бы с Хабибом [Нурмагомедовым], но этого не будет (смеётся). Кто ещё? [Майк] Тайсон — [Эвандер] Холифилд. Они друзья давно? Всё равно, там будет бизнес, ничего личного, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.
Дата и время турнира Power Slap 16
Турнир Power Slap 16 состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Его старт запланирован на 19:00 по московскому времени.
🐐 Дана Уайт: после первой схватки мы заплатили Пельменю $ 25 тыс. и дали три козы
Президент UFC Дана Уайт рассказал, как впервые заплатил за схватку по пощёчинам, которая прошла в лиге Power Slap, россиянину Василию Камоцкому, более известному как Пельмень.
«Удивительно, что несколько дней назад мы провели турнир Power Slap в Саудовской Аравии, и парень, который стал чемпионом мира, был тем, кто втянул меня в соревнования по пощёчинам. Я начал смотреть эти схватки несколько лет назад благодаря человеку, которого зовут Пельмень. Он из Сибири, Россия. И после первой схватки мы заплатили ему $ 25 тыс. и дали три козы или козла. Пельмень втянул меня в этот бизнес, а теперь стал чемпионом мира», — приводит слова Уайта портал Bloody Elvow.
Полный кард турнира Power Slap 16
- Рон Бата – Алан Клингбейл;
- Василий Камоцкий – Макини Ману;
- Уэс Мена – Дариус Мата-Варона;
- Паулина Масиас – Миколь Ди Сеньи;
- Эндрю Филдс – Винс Трейси;
- Джуджар Сингх – Анатолий «Кракен» Галушка;
- Колтин Коул – Дийорбек Атажонов;
- Рассел Риверо – Логан Гринхалг.