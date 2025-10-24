UFC 321 — идеальный пример классного матчмейкинга. Лига делает красиво

25 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 321. Бойцовский вечер стартует в 17:00 мск, его покажут на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». В промоушене основательно подошли к составлению карда: зрителей ожидают не только два титульных боя, но и множество других ярких противостояний, которые особенно понравятся российским зрителям.

Возглавит турнир титульный поединок в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Для Аспиналла это будет первая защита полноценного пояса, и в соперниках у него Сириль Ган, которого называли будущим тяжёлого дивизиона. Да, француз провалил серьёзные проверки в виде поединков с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом, но по-прежнему является опаснейшим и неудобным соперником. У Гана хорошая ударная техника, совмещённая со скоростью и подвижностью, что добавит Тому проблем, поэтому хоть Сириля и списывают раньше времени, но он вполне может навязать Аспиналлу самый конкурентный поединок в его карьере. Ну и наконец-то тяжёлый вес сдвинулся с мёртвой точки, в титульниках будут не противостояния «пенсионеров», а битвы реальных претендентов.

Здесь же стоит отметить, что в карде турнира в Абу-Даби пройдёт и претендентский поединок в тяжёлом весе между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой. Да, конечно, всем нам хотелось бы, чтобы Волков выступил в главном событии UFC 321, и Александр это заслужил. Но обещания Даны Уайта оказались невыполненными, и Драго разделит октагон с опасным джитсером из Бразилии Жаилтоном Алмейдой. Противостояние ударника и борца – классика для UFC, битва стилей, которая всегда интригует. Волков и Алмейда, действительно, два главных претендента на то, чтобы следующими оспорить чемпионский титул, поэтому с точки зрения спортивной составляющей бой подобран идеально. Ну и это некая страховка на случай срыва главного поединка – и Волков, и Алмейда готовы выйти на замену, если, например, что-то случится с Ганом.

В карде UFC 321 состоится ещё один титульный бой – за вакантный пояс в женском минимальном весе. Вэйли Чжан оставила титул ради исторического боя с Валентиной Шевченко, и теперь его разыграют Вирна Жандироба и Маккензи Дерн. У Жандиробы на данный момент пять побед подряд – это лучший показатель в дивизионе. Бразильянка любит борьбу и контроль в партере, но вряд ли ей удастся легко удерживать Дерн на земле и оставаться в безопасности. У опытной Маккензи пять побед сабмишенами в лиге – второй показатель среди женщин, так что в этом поединке в партере может произойти всё что угодно.

Безусловно, на UFC 321 стоит выделить поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Умар возвращается после поражения от Мераба Двалишвили и жаждет закрыть его и получить реванш. В лиге подобрали Нурмагомедову отличного соперника. Да, Баутиста на девятом месте в рейтинге, но у него вторая победная серия в дивизионе после Мераба – восемь побед подряд. Баутиста, как и Умар, умеет порубиться в стойке, да и в партере смотрится вполне неплохо – бой обещает быть крайне интригующим.

В главном карде UFC 321 выступит ещё один россиянин Азамат Мурзаканов. Непобеждённый полутяжеловес разделит октагон с Александаром Ракичем. Австриец сербского происхождения перебился со всем дивизионом и теперь, по сути, является гейткипером: Анкалаев после победы над ним получил титульный бой с Перейрой, так что и для Мурзаканова предстоящий поединок открывает большие возможности. Для лиги это проверка Азамата на прочность, для зрителей – поединок двух тяжёлых ударников, который может закончиться нокаутом – отличный матчмейкинг.

Да и в целом за UFC 321 стоит похвалить матчмейкеров. В главном карде турнира пять боёв, и ни в одном нет 100-процентного фаворита. Безусловно, можно отдать предпочтение кому-то из бойцов, те же Умар Нурмагомедов и Том Аспиналл, по мнению букмекеров, имеют большие шансы на победу, однако Марио Баутиста и Сириль Ган точно могут удивить.

В прелимах, кстати, тоже будут интересные противостояния со спортивной точки зрения. К примеру, у легковесов Насрата Хакпараста и Куиллана Салкиллда 12 побед подряд на двоих – Хакпараст выиграл пять последних боёв в UFC, Салкиллд не проигрывает на протяжении семи боёв, в том числе в двух поединках в лучшей лиге мира. А Икраму Алискерову дали в соперники непростого корейца Чун Ён Пака, у которого рекорд 6-1 в последних боях и который побеждал Дениса Тюлюлина и Альберта Дураева. В общем, UFC 321 служит идеальным примером того, что в лиге умеют устраивать конкурентные поединки с интригой, умеют делать интересные карды – но далеко не всегда. Зато в субботу все любители единоборств смогут насладиться классным бойцовским вечером с большим количеством интригующих противостояний.