От регби и офиса — до «короны» UFC. Делла Маддалена проделал долгий путь к мечте

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Очевидным фаворитом, конечно, выглядит россиянин. Но Джек – опасный соперник, в чём можно не сомневаться. Он проделал долгий и тернистый путь, чтобы поднять над головой заветный чемпионский пояс. Кроме того, Делла Маддалена горит желанием на долгие годы занять «трон» в своём дивизионе. Поэтому будет прикладывать максимальные усилия, чтобы реализовать поставленную задачу.

Имя : Джек Делла Маддалена

: Джек Делла Маддалена Дата рождения : 10 сентября 1996 года

: 10 сентября 1996 года Место рождения : Перт, Австралия

: Перт, Австралия Рост : 180 см

: 180 см Размах рук : 185 см

: 185 см Рекорд : 18-2

: 18-2 Весовая категория : полусредняя

: полусредняя Место в дивизионе : чемпион

: чемпион Команда : Scrappy MMA

: Scrappy MMA Прозвище: JDM

Детство – от регби к боксу

Маленький Джек появился на свет 10 сентября 1996 года в австралийском городе Перт. Но нужно напомнить, что дедушка Делла Маддалены – родом из Сардинии. Со временем семья перебралась в Австралию, где и родился отец будущего чемпиона UFC. Примечательно, что полное имя бойца итальянское – Джакомо. Однако большее распространение получил именно австралийский вариант. Кроме того, у Джека есть старший брат – Джош. В детстве парни обожали смотреть WWE, поэтому часто боролись, повторяя приёмы реслеров, а иногда и откровенно переходили на рукопашный бой. Уже тогда у Делла Маддалены зарождалась любовь к единоборствам.

ДЖЕК ДЕЛЛА МАДДАЛЕНА В МОЛОДОСТИ Фото: из личного архива Джека Делла Маддалены

Стоит отметить, что в детстве Джек больше фанател по регби. Как и известный соотечественник Александр Волкановски. А главное – занимался им с шести лет. Как позже рассказывал Делла Маддалена, он принимал участие в матчах по этому виду спорту буквально каждую неделю. И именно тогда напитался страстью к соревнованиям. Да, сейчас Джек давно занимается единоборствами на профессиональном уровне. Но любовь к регби никуда не делась. Австралиец продолжает посещать крупные турниры и самые важные матчи. Он с теплотой вспоминает то время, когда делал первые шаги в регби, обучался азам.

В 14 лет Джек принял решение пойти в боксёрский зал. Изначально цель была только одна – набрать мощнейшую форму для выступлений в регби. Однако в итоге Делла Маддалена начал осознавать, что привязывается к новому увлечению. К тому же мальчишка делал очень неплохие успехи, демонстрировал высокий уровень. В итоге со временем регби начало отходить на второй план. Школьные турниры закончились, и Джек с Джошем полностью сосредоточились на боксе. А чуть позже Делла Маддалена попробовал свои силы в смешанных единоборствах. И понял, что хочет связать с этим свою жизнь.

Регбист Стефано Утоикаману и Джек Делла Маддалена Фото: Paul Kane/Getty Images

Сложные первые шаги и офис

Смешанные единоборства приняли парня не очень дружелюбно. Сначала он проиграл нокаутом Алдину Бэйтсу, а затем в первом же раунде уступил Дарси Венди удушающим приёмом. В тот момент могло показаться, что всё разваливается на части. С профессиональным рекордом 0-2 боец принял решение мощно поработать над собой, чтобы стать лучше во всех компонентах. И изначально поставил цель сделать свою статистику более красивой – достичь отметки 10-2. Правда, на тот момент смешанные единоборства были не единственным занятием для Джека. Он продолжал совмещать тренировки с работой.

Трудился парень в экономическом отделе. И даже постоянно ходил в офис своей организации, о чём, не стесняясь, рассказывал. Уволиться получилось только тогда, когда смешанные единоборства начали приносить реальные доходы. А до того момента Джек с большой теплотой отзывался о своём занятии: «Я работаю в компании Key Factors. Моя работа заключается, по сути, в анализе платёжеспособности компаний – их способности оплачивать счета. Это совсем не похоже на ММА, но такой баланс хорош: после офиса мне действительно хочется идти на тренировки утром и вечером».

Джек Делла Маддалена Фото: Chris Unger/Getty Images

Баланс действительно работал. А Джек начал обрастать достижениями. Сначала завоевал титул организации Reign Fighting в полусреднем весе, затем стал доминирующей силой в Eternal MMA. И после четвёртой защиты титула получил предложение выступить в Претендентской серии Даны Уайта. Естественно, боец вцепился в шанс всей жизни. В сложном трёхраундовом поединке был повержен Эндж Луса. Австралиец одержал победу единогласным решением судей. И подписал контакт с UFC, куда попал в 2021 году.

Новый «король» дивизиона

Дебют случился в 2022 году на турнире UFC 270. Не каждому бойцу удаётся стартовать сразу с номерного ивента. Но на Джека возлагались большие надежды. И Делла Маддалена не подвёл – уже в первом раунде красиво финишировал Пита Родригеса. А затем наглядно продемонстрировал, за что именно его позвали в организацию. За шесть боёв австралиец собрал пять бонусов: четыре – за «Выступление вечера» и ещё один – за «Бой вечера». Последовательно Джек уничтожил Рамазана Эмеева, Дэнни Робертса, Рэнди Брауна, Бассила Хафеза, Кевина Холланда и Гилберта Бёрнса. А на два раздельных решения судей пришлись четыре досрочные победы.

Джек Делла Маддалена и Гилберт Бёрнс Фото: Megan Briggs/Getty Images

После этого Джек получил долгожданный титульный шанс. И поединок с Белалом Мухаммадом получился просто шикарным. На протяжении всех пяти раундов Делла Маддалена буквально избивал оппонента. И совершенно заслуженно забрал победу единогласным решением судей. А ещё оформил очередной бонус – за «Бой вечера». Австралиец очень хочет стать доминирующей силой в дивизионе. Но теперь его ждёт сложнейшее испытание на прочность. В весе поднимается другой чемпион – Махачев. И противостояние обещает получиться очень интересным.

Личная жизнь австралийца

В личной жизни у Джека полный порядок. В 2022 году он связал себя узами брака с Мишель Хайн. В отношениях они находились на протяжении шести лет, но решили устроить скромную свадьбу – в кругу самых близких. При этом девушка довольно закрыта, практически не появляется в социальных сетях, полностью сосредоточена на том, чтобы поддерживать супруга. А сам Делла Маддалена постоянно говорит, что именно жена – главная поддержка и опора и всегда помогает справляться с трудностями и усталостью.

ДЖЕК ДЕЛЛА МАДДАЛЕНА С ЖЕНОЙ МИШЕЛЬ Фото: из личного архива Джека Делла Маддалены

В 2022 году у пары появился сын Франко. А затем родилась и дочь Палома Билли. После рождения сына Мишель решила посвятить себя новому занятию. Она владеет брендом одежды с говорящим названием – Franco's Kids.