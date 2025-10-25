Ещё в карде возвращение брата Хабиба и большое количество россиян.

UFC 321: Волков рвётся к титульному реваншу. А Ган и Аспиналл бьются за пояс. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

Не забываем про Вальтера Уокера, который представляет Бразилию. Но боец давно заявляет, что он крепко связан с Москвой. Ему будет противостоять британец Луи Сазерленд.

В предварительном карде выступит Икрам Алискеров. Его соперником станет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак.

Открывать программу основного карда предстоит Азамату Мурзаканову. Его проверит на прочность серб Александар Ракич, который занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса.

Затем в клетку выйдет Александр Волков, которого в UFC оставили без титульника. Он проведёт поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.

Очередной вызов ждёт россиянина Умара Нурмагомедова. Брат Хабиба проведёт бой с восьмым номером рейтинга дивизиона бразильцем Марио Баутистой.

А в главном поединке вечера сразятся за титул Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Этот бой станет первой полноценной защитой для британца.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.