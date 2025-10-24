Пельмень не справился с Биг Маком. Камоцкий сенсационно проиграл в Power Slap

В Абу-Даби, ОАЭ, проходит турнир по пощёчинам Power Slap 16. В одном из главных событий выступил бывший чемпион лиги в тяжёлом весе Василий «Пельмень» Камоцкий, который встретился с Макини «Биг Маком» Ману.

Василий Камоцкий – один из самых известных представителей этого вида спорта не только у нас в стране, но и в мире. Популярность Пельмень заработал ещё в России, после чего оказался в набирающей обороты лиге Даны Уайта – Power Slap. И не просто оказался, а моментально стал звездой промоушена. В первой же схватке он вырубил поляка Камила Марусаржа и получил титульный поединок.

Дальше у Камоцкого в соперниках были только парни с фамилией Вирнс. Пельмень оспорил титул Безумного гавайца Лэйна Вирнса, однако с первой попытки стать чемпионом не сумел: судьи насчитали ничью, и пояс остался у Лэйна. Но в реванше Василий был убедительнее, смял Вирнса и забрал чемпионский пояс.

Правда, ненадолго. Первую защиту Камоцкий провёл против брата Безумного Гавайца – Гавайского Киллера Дэйна Вирнса. Поединок прошёл все пять раундов, по итогам которых большинством судейских голосов титул отошёл к Дэйну Вирнсу.

Однако Камоцкий по-прежнему одна из главных звёзд лиги, поэтому сразу же получил претендентский поединок. В соперниках у Василия оказался Макини Ману по прозвищу Биг Мак. И это был серьёзный вызов для Пельменя. Ману провёл в Power Slap пять поединков, во всех одержал победы, причём вырубил всех своих соперников.

Василий по жребию бил первым. Ману пытался запугать Пельменя криками, но россиянин был спокоен. Первая попытка была не самой удачной, Ману выдержал удар Василия и отправился выполнять свой удар. Макини пробил плотнее, однако Камоцкий тоже справился и завёлся, показывая, что его такими ударами не взять. Вторая попытка Василия оказалась куда серьёзнее, Ману зашатался и, казалось, потерялся в пространстве, но с трудом всё-таки остался на ногах. Макини тоже ответил плотно, однако россиянин справился и выстоял.

Всё решалось именно в третьей попытке, которая стала определяющей. Василий пробил мощно, но Макини схитрил и совершил движение во время удара, судьи засчитали фол, поэтому россиянин перебивал. Повторный удар был по правилам, Ману сумел выстоять, хотя пришлось нелегко. Последняя попытка Макини оказалась самой плотной, Василий облокотился на стол после удара, однако всё же остался на ногах, хотя нокдаун был близок.

По итогам трёх раундов дело дошло до судейского решение, которое, увы, оказалось не в пользу россиянина. 29-28 на карточках всех судей — Макини Ману одержал победу, а Василий отдалился от титульного поединка, хотя и стал первым бойцом, кто выстоял против Биг Мака все раунды.