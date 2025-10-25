5 причин, почему нам нужна победа Волкова

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Его украшением обещает стать поединок с участием топового россиянина. Свой очередной бой проведёт Александр Волков. Его соперник — крепкий бразилец Жаилтон Алмейда.

Естественно, все российские болельщики рассчитывают на то, что Драго справится с испытанием. Дополнительно подогревает интерес и то, что бой, скорее всего, будет носить претендентский характер. А победитель должен будет сразиться за чемпионский пояс в тяжёлом весе, который пока принадлежит британцу Тому Аспиналлу. Разбираем причины, по которым нам нужна победа Волкова.

Ещё один российский претендент на титул UFC

Сейчас в UFC много бойцов, которые связаны с Россией, нацелены на чемпионский пояс. А некоторые, как Хамзат Чимаев и Валентина Шевченко, уже с титулами. Совсем недавно стало известно, что двое россиян выступят в боях за пояс – это Ислам Махачев и Пётр Ян. А Александр Волков может стать третьим претендентом в этом списке. Согласитесь, перечень внушительный. К тому же Александр действительно заслужил шанс наконец-то вписать своё имя в список лучших российских бойцов. Пожалуй, он уже там. А теперь и вовсе проведёт 50-й (!) поединок в профессиональной карьере. А это выглядит невероятно внушительно.

Александр Волков Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Александр просто обязан добраться до титульника UFC. В лиге россиянин провёл 17 поединков – 12 из них завершил победами. И при этом ни разу не бился за пояс. Складывается впечатление, что Волкова постоянно задвигают. А хочется, чтобы Драго всё-таки получил свою возможность. В его карьере уже были пояса – в лигах Bellator и M-1 Global. А теперь будет прекрасно записать в свой послужной список ещё один триумф – самый громкий и желанный. Поэтому, можно не сомневаться, к следующим шагам Александра будет приковано запредельное внимание.

Алмейда — не самый яркий претендент на пояс

Алмейда – очень крутой боец. Вот только упор всё-таки делает на борьбу. А это не всегда радует фанатов смешанных единоборств. Да, умеет Жаилтон и рубиться на руках. Но чаще всего прибегает к этому в той ситуации, когда чувствует за собой огромный запас прочности, видит уязвимости в обороне соперника. Поэтому в титульном поединке сложно будет ждать от бразильца какой-то феерии или «карнавала». Там, кажется, всё будет максимально прозаично. А Алмейда попытается «засушить» чемпиона, утащив его в «глубокие воды». Определённо, потенциальный бой Волкова с любым из нынешних участников титульника должен быть намного более ярким и интересным со стилистической точки зрения.

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

Ярче Волков и в плане трэш-тока. Алмейда – довольно молчаливый боец, который старается отвечать на вопросы односложно. А вот Александр всегда славился интеллектом и остроумием. В последние годы эти навыки стали лишь более прокачанными. Волков постоянно «шумит» в медиа, причём делает это красиво. На фоне Драго меркнут многие соперники. Поэтому даже странно, что Александр по-прежнему в стороне от титульного шанса.

Волков получит реванш мечты

У Алмейды пока нет особенных историй, которые связывают его с топами дивизиона. А это важный фактор для простых фанатов. Всегда интересны личные взаимоотношения, реванши. Жаилтон пока такими не обзавёлся. Никаких особенных конфликтов у него тоже не было. Поэтому подогреваться потенциальный титульный бой с его участием может только на ровном месте. По этой причине бразильца пока не особенно ждут в сражении за пояс. Да, он мощный и невероятно сильный, хорош в партере. Но сейчас со всех сторон более выгоден Волков.

Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

На этом фоне Волков выглядит просто шикарно. У него есть возможность выйти на реванши. И с Сирилем Ганом, и с Томом Аспиналлом россиянин уже встречался. Правда, проиграл им совсем по-разному. Осечка с британцем особенных вопросов не вызывала. Вернее, была совершенно закономерной. Никаких претензий к судьям и быть не могло. А вот поединок с французом завершился громким скандалом. Вердикт получился раздельным, а после боя даже Дана Уайт признал, что была совершена вопиющая ошибка. Тем удивительнее, что именно Ган стал следующим претендентом на чемпионский пояс.

Драго может отдалиться от завершения карьеры

24 октября Волкову исполнилось 37 лет. Поэтому может прозвучать странно, что Александр может отдалиться от завершения карьеры. Однако это действительно так. Если Драго проиграет, на ближайшее время можно будет позабыть о титульном шансе. Слишком уж много парней подтягиваются к топу. Кроме того, слышно о возможном переходе Алекса Перейры и его объединительном поединке. Иными словами, сложно рассчитывать на то, что даже пара побед позволит Александру стать претендентом. И тогда он вполне может задуматься о завершении карьеры.

Александр Волков Фото: Chris Unger/Getty Images

Если же Александр победит, он совершенно точно задержится надолго. Тогда можно будет железно говорить, что Волков закрепится в топе дивизиона. И даже если уступит в титульнике, всё равно найдёт для себя громкие вызовы. Напомним, ведь реванши есть не только с Аспиналлом и Ганом. Можно устроить второй бой с Сергеем Павловичем. Закончили парни не очень дружелюбно. И Александр вполне может припомнить соотечественнику тот самый конфликт после завершения боя.

Справедливость восторжествует!

Наконец, Александр должен победить просто для того, чтобы восторжествовала справедливость. Если говорить откровенно, после предыдущего поединка за Волкова переживали абсолютно все нейтральные болельщики. По ходу жизни Драго преследовали и разные трудности, и проблемы со здоровьем. Но он терпеливо ждал своего шанса. Пробивался через все испытания, работал над собой. И в итоге стал звездой UFC – это бесполезно отрицать. Осталось только добыть титульный шанс. И как же несправедливо он был его лишён после прошлого боя. Видимо, эту несправедливость Александру придётся исправить собственными руками.