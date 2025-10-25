5 причин, почему нам нужна победа Умара Нурмагомедова

25 октября в Абу-Даби состоится большой номерной турнир UFC 321. В рамках ивента пройдёт ряд интригующих поединков — в одном из них Умар Нурмагомедов вернётся в октагон после поражения от Мераба Двалишвили и травмы руки, полученной в том бою. В соперниках у брата Хабиба опасный и неудобный Марио Баутиста, соорудивший уже серию из восьми побед, что является третьим результатом в истории легчайшего веса.

Умар впервые в карьере выйдет на бой после поражения, и это важный психологический момент. С таким в карьере никогда не сталкивались ни он, ни Хабиб Нурмагомедов, но всегда есть пример Ислама Махачева. Большой вопрос, каким мы увидим Умара. Он огромный фаворит, и ему необходимо подтверждать свой класс и превосходство над соперником. Для российских болельщиков, да и для многих иностранных фанатов победа Нурмагомедова будет лучшим исходом. И вот почему.

Умара гораздо проще продвигать и «продавать» аудитории . Двалишвили неоднократно говорил, что россиянина быстро продвигают из-за фамилии. Пётр Ян в последнее время намекал на это же. Безусловно, немалая доля правды в этом есть, однако не стоит забывать, что UFC — это бизнес, который нацелен в том числе и на заработок. Если им выгодно, то боец будет быстро двигаться к большим боям, независимо от фамилии. Алекс Перейра, Пэдди Пимблетт, Шон О’Мэлли — всегда можно найти примеры. Но важно также, чтобы боец побеждал, иначе от его медийной значимости нет никакой пользы промоушену. Нурмагомедов уже доказал, что он боец высокого уровня, так что и продвигать его не так сложно.

А вот как раскручивать Баутисту? У него уже восемь побед, в истории дивизиона только у Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили были более длинные серии. Но при этом Баутиста находится в конце десятки рейтинга, а известен он лишь тем, что устроил ужасный бой с Жозе Альдо, забрав победу только за счёт того, что держал ветерана у сетки. Конечно, если он продолжит побеждать, то в любом случае доберётся до титульника, однако Умару он уступает и по медийному потенциалу, и по бойцовским навыкам.

Другой момент — Умару нужно укрепить пошатнувшуюся репутацию Нурмагомедовых. Поражение в январе ударило не только по нему, но и по Хабибу , развенчав миф о том, что его наличие в углу делает бойца непобедимым. В этом году у Орла уже три поражения в качестве секунданта, а можно ещё вспомнить очень тяжёлые бои Усмана Нурмагомедова с Полом Хьюзом, которые оставили немало вопросов. Пора возвращать утраченные позиции, и Умар начнёт это делать уже сегодня, 25 октября. А сильные Нурмагомедовы нужны российским болельщикам ММА — это уже практически состоявшийся бренд, так что победа Умара (чем ярче, тем лучше) пойдёт только на пользу.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Следующие пункты более глобальные, в них нужно заглянуть дальше потенциальной победы Умара над Баутистой. Сейчас в легчайшем дивизионе сложилась такая ситуация, что Двалишвили выглядит почти непобедимым гегемоном. В топ-5 он победил всех, кроме Сонг Ядонга, однако китайцу нужно ещё кого-то пройти, чтобы претендовать на титул. Шон О’Мэлли, Кори Сэндхаген, Пётр Ян и Умар свои попытки завалили, кто-то даже два раза. Теперь второй шанс есть у Яна, но на бумаге всё выглядит так, что Двалишвили оформит ещё одну защиту. А Умар дал чемпиону самый близкий бой, забрал у него два раунда, и выглядело всё так, будто это бойцы совершенно разного уровня. Потом Нурмагомедов подсел, однако даже так вполне были шансы забрать третий раунд и докатить бой до победы. За счёт того, что у нас есть первый близкий бой, можно предполагать, что Умар — лучший кандидат на то, чтобы остановить Двалишвили и прервать доминирование грузинского бойца . Чтобы получить новый шанс, нужно проходить Баутисту. К тому же Дана Уайт уже сказал, что впечатляющее выступление может сделать победителя этого боя следующим претендентом на титул.

Ещё один пункт вытекает из предыдущего. Двалишвили в бешеном темпе прошёлся по дивизиону и практически вычистил верхушку. Теперь он заходит на новый круг. Да, Баутиста может стать новым лицом в титульной гонке, но, скорее всего, так же быстро он оттуда исчезнет. Если же Умар доберётся до титульника и победит, то дивизиону открываются новые противостояния. В том числе громкий по вывеске бой Нурмагомедов — О’Мэлли и крайне интересный со всех сторон поединок Нурмагомедов — Ян. Опять же, первый шаг к таким раскладам — победа над Марио Баутистой.

И, конечно, никуда без доли патриотизма. В топ-15 UFC сейчас всего 15 россиян, это если считать в их числе и Хамзата Чимаева, Нассурдина Имавова, Армана Царукяна, которые выступают под другими флагами. Однако при этом если россияне есть в топ-15, то они зачастую входят даже в топовую пятёрку, хотелось бы продолжать такую тенденцию. Для этого Умар должен защитить своё место в топ-3 от Баутисты. Ну а если он сможет замахнуться на чемпионство и в дальнейшем стать очередным чемпионом UFC из России, то совсем отлично.

В любом случае Умара ждёт очень сложный поединок. На бумаге россиянин — заслуженный фаворит, он должен побеждать, но надо подтверждать всё в октагоне. Уже совсем скоро будет возможность это сделать.