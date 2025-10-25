«Отрыватель пяток» снова в деле! Российский бразилец Уокер победил коронным приёмом

Вальтер Уокер — бразилец, однако уже давно и прочно ассоциируется с Россией. Брат Джонни Уокера переехал в нашу страну ещё несколько лет назад, обзавёлся семьёй и считает себя настоящим россиянином. Карьера в UFC у Вальтера тоже идёт активно: он вышел на серию из трёх побед, причём в каждом случае побеждал скручиванием пятки, что уже превратил в свой личный бренд. Две недели назад Вальтер должен был драться в Бразилии с Мохаммедом Усманом, братом знаменитого Камару Усмана, но тот попался на допинге и не смог принять участие в поединке.

Уокер очень расстроился: он даже признавался, что несколько раз плакал из-за срыва боя на исторической родине. Однако в UFC сгладили ситуацию, не только заплатив спортсмену за отменённую схватку, но и быстро найдя ему нового соперника. Луи Сазерленд, обладающий забавным прозвищем Ванильная Горилла, мог похвастаться серией из четырёх побед, причём три из них были добыты в 2025 году. Правда, все эти победы были достигнуты в промоушене LFL, а вот в главной лиге мира Сазерленд дебютировал именно сегодня.

Уокер начал бой уверенно, подключая мощные удары ногами, однако и Сазерленд пару раз неплохо попал. Вальтер решил больше не рисковать и перевёл соперника в партер. Луи вроде бы держался неплохо, даже попытался сам залезть в маунт, но неудачно перевернулся и отдал ногу. Уокер долго не думал: тут же схватил ступню соперника и начал её выкручивать — англичанин сдался практически мгновенно! Бразильский россиянин закончил бой на отметке в одну минуту и 24 секунды. А самое главное, что Уокер снова победил скручиванием пятки, четвёртый раз подряд!

Вальтер ещё и с микрофоном выступил отлично, весело поговорив с Кормье: «Где моя кепка, Даниэль? Ты обещал мне, что подаришь, если я заберу четвёртую пятку подряд. Я четыре раза выиграл скручиванием пятки. Две отправляю в Бразилии, две — в Россию. Он перевернулся так, что у меня не было никакой сложности в том, чтобы захватить пятку. Хамди Абдельвахаб, я хочу подраться с тобой! Давай поборемся в Катаре!».

Уокер идёт вверх шикарными темпами, да ещё и делает это красиво. Хочется пожелать этому парню крутых соперников и не менее крутых побед.