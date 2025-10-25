Скидки
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак: обзор боя, кто победил, UFC 321, 25 октября 2025, как закончился поединок, результат боя

Алискеров справился с Железной черепашкой. Тяжёлая, но важная победа россиянина
Яхья Гасанов
Отчет о бое Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
Впервые бой Икрама в UFC продлился больше одного раунда.

25 октября в Абу-Даби проходит номерной турнир UFC 321. В рамках предварительного карда ивента свой очередной бой под эгидой промоушена проводил россиянин Икрам Алискеров, соперником которого стал корейский боец Чун Ён Пак по прозвищу Железная черепашка.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров (W) — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Чун Ён Пак

Алискеров подошёл к поединку после уверенной победы над Андре Мунисом. В апреле Икрам нокаутировал бразильца в первом раунде и закрыл поражение от Роберта Уиттакера. После этого Алискеров должен был выступить в июле, но снялся с боя против Брунно Феррейры. Примечательно, что все предыдущие поединки российского бойца в UFC завершились в первом раунде: трижды он нокаутировал соперников в пределах первых пяти минут и один раз проиграл так сам. И даже на Претендентской серии Даны Уайта Икрам разобрался с соперником за две минуты. Новый бой должен был стать финальной проверкой перед тем, как пробовать сводить Алискерова с бойцами из топ-15.

Соперник Икрама Пак не обладает большим именем, однако это очень тяжёлый и неуступчивый оппонент: хорошо дышит, неплохо сбалансирован по навыкам, волевой. В UFC кореец выступает с 2019 года и за это время сколотил приличные 9-3, что определённо вызывает уважение. Проигрывал Пак только Энтони Эрнандесу, Грегори Родригесу и Андре Мунису, а в списке побед значатся скальпы Альберта Дураева и Дениса Тюлюлина (обоих победил досрочно). Алискеров точно должен был готовиться к тяжёлому поединку.

Первый раунд начался с давления от россиянина: он финтил, обозначал кики и искал дистанцию. Пак ответил комбинацией в голову и в целом опасно сближался. Алискерова из угла постоянно заставляли двигаться, и он активно кружил вокруг соперника. Атаки инициировал российский боец, но и Пак хорошо подхватывал и отвечал короткими сериями, причём очень опасными. За полторы минуты до гонга Хабиб Нурмагомедов попросил пойти в борьбу, Икрам тут же оформил тейкдаун, однако позволил подняться оппоненту. Затем кореец и во второй раз уверенно встал, не позволив себя удерживать на земле.

Во втором раунде Пак начал поднимать темп и продолжил охоту за головой Алискерова, перебивая россиянина. Икрам пытался отвечать передней рукой, в том числе проверяя джебами корпус, один раз неплохо зашёл хай-кик. С середины раунда Алискеров начал перебивать корейца, разбил ему нос, потряс, а затем оформил ещё один перевод. Пак очень здорово защищался, но Икрам постоянно работал, набрасывал удары, однако, справедливости ради, и пропустил. К тому же Алискеров прилично закислился за два раунда.

Бой Икрам Алискеров — Чун Ён Пак

Бой Икрам Алискеров — Чун Ён Пак

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В углу Икраму говорили ни в коем случае не демонстрировать усталости. Третий раунд Пак начал агрессивно, попадал и постоянно прессинговал. Никакой лёгкости в движениях Алискерова уже не осталось, к тому же слабо работала борьба. Россиянин принял несколько разменов и только после этого смог оформить тейкдаун. Пак тоже устал, практически не успевал за контратаками, а Алискеров нащупал дистанцию, сумел перевести корейца и закрепился за спиной, пытаясь выйти на удушающий приём. Финишировать соперника не удалось, но Икрам забрал раунд и весь бой вместе с ним.

Все трое судей отдали россиянину все раунды. У Алискерова, безусловно, были выступления гораздо лучше, однако, как и ожидалось, Пак дал очень тяжёлый бой. Тем не менее и такие поединки нужны. Икрам показал, что может работать и сквозь усталость. Важная, трудовая победа Алискерова, и, возможно, дальше будет соперник из топ-15.

