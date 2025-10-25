Алискеров справился с Железной черепашкой. Тяжёлая, но важная победа россиянина

25 октября в Абу-Даби проходит номерной турнир UFC 321. В рамках предварительного карда ивента свой очередной бой под эгидой промоушена проводил россиянин Икрам Алискеров, соперником которого стал корейский боец Чун Ён Пак по прозвищу Железная черепашка.

Алискеров подошёл к поединку после уверенной победы над Андре Мунисом. В апреле Икрам нокаутировал бразильца в первом раунде и закрыл поражение от Роберта Уиттакера. После этого Алискеров должен был выступить в июле, но снялся с боя против Брунно Феррейры. Примечательно, что все предыдущие поединки российского бойца в UFC завершились в первом раунде: трижды он нокаутировал соперников в пределах первых пяти минут и один раз проиграл так сам. И даже на Претендентской серии Даны Уайта Икрам разобрался с соперником за две минуты. Новый бой должен был стать финальной проверкой перед тем, как пробовать сводить Алискерова с бойцами из топ-15.

Соперник Икрама Пак не обладает большим именем, однако это очень тяжёлый и неуступчивый оппонент: хорошо дышит, неплохо сбалансирован по навыкам, волевой. В UFC кореец выступает с 2019 года и за это время сколотил приличные 9-3, что определённо вызывает уважение. Проигрывал Пак только Энтони Эрнандесу, Грегори Родригесу и Андре Мунису, а в списке побед значатся скальпы Альберта Дураева и Дениса Тюлюлина (обоих победил досрочно). Алискеров точно должен был готовиться к тяжёлому поединку.

Первый раунд начался с давления от россиянина: он финтил, обозначал кики и искал дистанцию. Пак ответил комбинацией в голову и в целом опасно сближался. Алискерова из угла постоянно заставляли двигаться, и он активно кружил вокруг соперника. Атаки инициировал российский боец, но и Пак хорошо подхватывал и отвечал короткими сериями, причём очень опасными. За полторы минуты до гонга Хабиб Нурмагомедов попросил пойти в борьбу, Икрам тут же оформил тейкдаун, однако позволил подняться оппоненту. Затем кореец и во второй раз уверенно встал, не позволив себя удерживать на земле.

Во втором раунде Пак начал поднимать темп и продолжил охоту за головой Алискерова, перебивая россиянина. Икрам пытался отвечать передней рукой, в том числе проверяя джебами корпус, один раз неплохо зашёл хай-кик. С середины раунда Алискеров начал перебивать корейца, разбил ему нос, потряс, а затем оформил ещё один перевод. Пак очень здорово защищался, но Икрам постоянно работал, набрасывал удары, однако, справедливости ради, и пропустил. К тому же Алискеров прилично закислился за два раунда.

В углу Икраму говорили ни в коем случае не демонстрировать усталости. Третий раунд Пак начал агрессивно, попадал и постоянно прессинговал. Никакой лёгкости в движениях Алискерова уже не осталось, к тому же слабо работала борьба. Россиянин принял несколько разменов и только после этого смог оформить тейкдаун. Пак тоже устал, практически не успевал за контратаками, а Алискеров нащупал дистанцию, сумел перевести корейца и закрепился за спиной, пытаясь выйти на удушающий приём. Финишировать соперника не удалось, но Икрам забрал раунд и весь бой вместе с ним.

Все трое судей отдали россиянину все раунды. У Алискерова, безусловно, были выступления гораздо лучше, однако, как и ожидалось, Пак дал очень тяжёлый бой. Тем не менее и такие поединки нужны. Икрам показал, что может работать и сквозь усталость. Важная, трудовая победа Алискерова, и, возможно, дальше будет соперник из топ-15.