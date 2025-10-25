Правый похоронный. Мурзаканов снёс громадного Ракича одним ударом!

Азамат Мурзаканов — один из самых нетипичных полутяжеловесов. В последние годы мы привыкли наблюдать очень габаритных полутяжей с длинными рычагами: чего стоит только Алекс Перейра или Магомед Анкалаев. Чемпион и бывший чемпион легко могли бы выступать в супертяжах и вполне в состоянии чуть позже реально перебраться в королевский дивизион. Мурзаканов обладает совсем иными габаритами — невысокий, с низким центром тяжести и относительно короткими руками. Со своими 178 см роста и размахом рук 182 см Азамат удерживает звание самого маленького бойца в топ-15 полутяжёлого веса.

Впрочем, габариты россиянину никак не мешали побеждать — перед турниром в Абу-Даби он по-прежнему являлся бойцом с нулём поражений. Вот только выступления хотелось бы видеть, мягко говоря, почаще: с апреля 2023 года до октября 2025 года он провёл только два поединка, при этом сорвалось ещё четыре боя. Вдобавок Мурзаканов не слишком активен вне октагона, представляя собой пример молчаливого и скромного бойца. Тем не менее Азамат сумел забраться в топ-10 дивизиона, и сегодня у него был отличный шанс подняться ещё выше. Его соперником оказался Александр Ракич — очень крупный, опытный парень, но идущий на серии из трёх поражений.

Азамат Мурзаканов — Александар Ракич Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Ракич начал стартовый раунд так, как и ожидалось: держал соперника на дистанции за счёт джебов и ударов ногами. Азамат никак не мог подобраться поближе, но серб внезапно решил включить борьбу. Утащить россиянина в партер не удалось, а потом Мурзаканов внезапно нокаутировал соперника! Наш соотечественник поймал Ракича правым прямым навстречу, попав точно в челюсть надвигающегося оппонента. Александар повалился и закрыл голову руками — Азамат успел нанести один добивающий удар, прежде чем рефери остановил поединок. Великолепная победа нашего бойца!

«Не сомневайтесь во мне. Я вам говорил, ещё раз говорю. Я, конечно, планировал закончить этот бой досрочно. Я говорил так и до этого. Спасибо всем, кто приехал поддержать меня. Ракич, конечно, сильный боец, хороший. Я благодарен организации UFC за то, что нахожусь сейчас здесь. Я хочу претендентский бой», — сказал Мурзаканов после боя.

Претендентский бой Азамату прямо сейчас, конечно, сейчас вряд ли дадут, однако резко подняться в рейтинге он обязан. Ещё одна красивая победа – и, возможно, получится выбить титульник? Профессионал точно этого заслуживает.